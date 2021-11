Porównanie realme GT Neo 2 vs Xiaomi 11T. Wybór wcale nie jest łatwy

Dawno nie porównywałam ze sobą smartfonów tak podobnych do siebie… Taka refleksja towarzyszyła mi podczas przygotowywania materiału, który właśnie czytasz. Postanowiłam bowiem zestawić ze sobą realme GT 2 Neo z Xiaomi 11T – dwa smartfony, których cena wynosi nieco ponad dwa tysiące złotych. Który jest lepszy? I czy jest jednoznaczna odpowiedź na to pytanie?

Dwie wersje, podobne ceny

Oba smartfony, biorące udział w dzisiejszym porównaniu, dostępne są w dwóch wersjach – z 128 GB pamięci wewnętrznej i 8 GB RAM w obu przypadkach oraz z 256 GB pamięci wewnętrznej, ale z 8 GB RAM w Xiaomi i 12 GB w realme.

realme sprzedaje swój produkt za, odpowiednio, 2099 i 2299 złotych, z kolei Xiaomi – 2199 i 2399 złotych.

Jak zatem łatwo wywnioskować, różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi wariantami to 100 złotych na korzyść realme. Ale czy to jest jednoznaczne z tym, że to właśnie realme powinno wygrać dzisiejszy pojedynek? Przeanalizujmy poszczególne aspekty, zaczynając oczywiście od parametrów technicznych.

Porównanie specyfikacji realme GT Neo 2 z Xiaomi 11T

model realme GT Neo 2 Xiaomi 11T ekran AMOLED 6,62”, 2400×1080, 120 Hz AMOLED 6,67”, 2400×1080, 120 Hz procesor Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 1200-Ultra GPU Adreno 650 ARM Mali-G77 MC9 RAM 8 GB / 12 GB 8 GB pamięć 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB system Android 11 z realmeUI 2.0 Android 11 z MIUI 12.5 aparat 64 Mpix f/1.8

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.3

makro 2 Mpix f/2.4 108 Mpix 1/7.5

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

makro 5 Mpix f/2.4 kamerka 16 Mpix 16 Mpix głośniki stereo stereo bateria 5000 mAh 5000 mAh ładowanie 65 W 67 W 5G tak tak NFC tak tak USB USB typu C USB typu C microSD nie nie dual SIM tak tak eSIM nie nie 3.5 mm jack audio nie nie czytnik linii papilarnych w ekranie na prawej krawędzi wymiary 162,9 x 75,8 x 8,6 mm 164,1 x 76,9 x 8,8 mm waga 199,5 g 203 g cena 8/128 – 2099 złotych

12/256 – 2299 złotych 8/128 – 2199 złotych

12/256 – 2399 złotych oferta Media Expert link link

Patrząc na powyższą tabelę, widać wyraźnie, że realme GT Neo 2 ma procesor o lepszej renomie (wciąż, choć mocno niesłusznie, MediaTek musi walczyć o swoje), więcej pamięci RAM oraz bardziej nowoczesny czytnik linii papilarnych – bo umieszczony w ekranie. Xiaomi z kolei ma aparat główny, pozwalający robić zdjęcia w wyższej rozdzielczości maksymalnej, ale… to nie ma znaczenia, bo wszyscy i tak będą korzystać z 12 Mpix (a w realme z 16 Mpix).

Co z tego wynika, zanim przejdziemy do rzeczywistości? To, że bardziej renomowany procesor nie musi być wcale wydajniejszy, czytnik linii w ekranie może działać gorzej od sprawdzonego skanera na prawej krawędzi, a aparat… cóż, i tak w 99% przypadków nie korzystamy z pełnej rozdzielczości, a z domyślnie dostępnej.

Patrząc w ten sposób na oba modele, można stwierdzić, że stawia je to na równi. Przejdźmy zatem do porównania praktycznego.

realme GT Neo 2 z Xiaomi 11T – porównanie w praktyce

Gdybym chciała wymienić, co w realme GT Neo 2 i Xiaomi 11T jest podobne, mogłabym tak długo. Ograniczmy się jednak tylko do poniższej listy:

płaskie ekrany AMOLED,

odświeżanie 120 Hz,

podstawowe rozpoznawanie twarzy,

złącza,

głośniki stereo,

czas pracy,

waga i wymiary,

wystające moduły aparatów,

czas ładowania (nieco ponad pół godziny),

szybkie ładowarki w zestawie sprzedażowym (podobnie, jak etui),

braki – 3.5 mm jacka, microSD, obsługi eSIM, ładowania bezprzewodowego.

W praktyce różnicę, choć minimalną, można odczuć w stosunku do głośników. realme ma lepsze wysokie tony i ogólnie jego głośniki są minimalnie głośniejsze, z kolei te z Xiaomi charakteryzują się delikatnie bardziej wyczuwalnym basem. Trudno wskazać jednoznacznego zwycięzcę tego pojedynku, bo różnice, choć są, to pozostaną dla większości osób niezauważalne.

Inaczej będzie w przypadku ekranu, choć w obu przypadkach mamy płaskie wyświetlacze AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Matryce obu smartfonów są domyślnie zupełnie inaczej zestrojone (w realme barwy są zimniejsze, w Xiaomi – cieplejsze), przez co ich odbiór jest różny.

Korzystając z dostępnych w ustawieniach trybów, jak i opcji zaawansowanych (tych w Xiaomi jest więcej – łącznie z gamą kolorów), możemy dostosować je tak, by wyświetlały obraz tak, jak nam to odpowiada.

Kwestia rozmieszczenia przedniego aparatu w otworze – czy to w centralnej części ekranu, czy przy lewej krawędzi, to już całkowicie indywidualna rzecz. Dla mnie nie ma znaczenia – ale warto pamiętać, że w realme GT Neo 2 mamy kamerkę przy lewej krawędzi, natomiast w Xiaomi 11T – na środku ekranu.

Oczywiście nie bez znaczenia jest również oprogramowanie. Pod tym względem dla mnie bardziej przystępne, dopracowane i po prostu ładniejsze jest realmeUI. MIUI natomiast się ze mną mocno nie lubi, głównie w trybie ciemnym – Xiaomi, liczę na poprawę! ;)

Jeśli chodzi o samo działanie, choć realme uzyskuje lepsze wyniki w benchmarkach, to Xiaomi okazuje się dotrzymywać mu kroku. Podczas typowego, codziennego użytkowania, oba modele spisują się bardzo podobnie – ze wskazaniem na Xiaomi 11T, na którym aplikacje uruchamiają się nieco szybciej, choć to przecież realme GT Neo 2 ma więcej RAM-u… Musicie jednak pamiętać o tym, że to są tak minimalne różnice, że podczas użytkowania nie będą dostrzegalne.

Czym jeszcze oba modele się od siebie różnią? W przypadku realme GT Neo 2 mamy większy zoom maksymalny, bo 20-krotny (zamiast 10x w Xiaomi), matową obudowę, która lepiej kryje odciski palców i mniej się ślizga oraz czytnik linii papilarnych w ekranie (jeśli dla kogoś ma to znaczenie).

Xiaomi 11T natomiast ma wszystkie przyciski na prawej krawędzi (w realme regulacja głośności jest na lewej, do czego musiałam się dość długo przyzwyczajać), do tego oferuje port podczerwieni (fajna sprawa – zastępuje pilota do TV lub innych urządzeń), plus spełnia bardzo podstawową normę odporności IP53.

Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, którą oba smartfony się od siebie różnią. To aparaty!

Porównanie aparatów

Poniżej znajdziecie zdjęcia zrobione w tych samych warunkach jedno po drugim. Oczywiście zachowane były te same ustawienia – jeśli jeden smartfon miał włączone AI, to drugi też, podobnie z HDR automatycznym lub włączonym ręcznie.

Zobaczcie, jak różne zdjęcia wychodzą z użyciem obu smartfonów (przykładowe zdjęcia zawierają zdjęcia z aparatu głównego, z 2- i 5-krotnym zoomem, z ultraszerokiego kąta i makro; wszystkie zostały odpowiednio podpisane):

Na początek trochę zdjęć zrobionych w ciągu dnia:

Trochę trudniejsze warunki:

I po zmroku:

Ogólnie wniosek mam jeden: zdjęcia pochodzące z obu smartfonów, wykonane w ciągu dnia, są diametralnie różne pod względem odwzorowania kolorów i żaden z nich nie jest w stanie trafić w punkt – zazwyczaj prawda leżała gdzieś pomiędzy nimi (niezależnie czy użyte było AI, czy nie).

Jeśli miałabym coś pochwalić, to z pewnością zdjęcia pochodzące z realme GT Neo 2 są bardziej ostre, charakteryzują się też większą szczegółowością. Co więcej, to właśnie w jego przypadku lepiej działa automatyczny HDR.

Pod względem zdjęć nocnych na pochwałę zasługuje działanie AI w Xiaomi 11T, które automatycznie wydłuża czas naświetlania zdjęcia, co oznacza, że mniej zaawansowany użytkownik jest w stanie wykonać lepsze zdjęcie bez przełączania się na tryb nocny – czego to z kolei wymaga od nas realme.

Podsumowując… który lepszy?

We wstępie zadałam pytanie czy da się jednoznacznie wskazać, który z porównywanych dziś przeze mnie smartfonów jest lepszy. I, cóż, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów stwierdzam, że… jest to pojedynek bardzo wyrównany.

Dopóki cena obu modeli jest tak zbliżona (100 złotych różnicy), dopóty wybór – w przypadku wariantów 8/128 – będzie dość trudny. Właściwie sprowadza się do indywidualnej oceny jakości zdjęć pochodzących z obu modeli – według mnie jakościowo realme wygrywa – oraz sympatii do konkretnego interfejsu (realmeUI vs MIUI).

realme GT 2 Neo czy Xiaomi 11T? – zagłosuj!

realme GT Neo 2 czy Xiaomi 11T? realme GT Neo 2 Xiaomi 11T Głosuj

Pamiętajcie, że zielona wersja realme GT Neo 2 dostępna jest jedynie w wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci – na wyłączność w sklepie Media Expert w cenie wynoszącej 2299 złotych.