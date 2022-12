Sprawdź, czy Twoja Motorola dostanie aktualizację do Androida 13

Motorola już w sierpniu 2022 roku, kilka dni po oficjalnej premierze systemu Android 13, udostępniła listę pierwszych smartfonów, które go otrzymają. Była ona jednak dość uboga i posiadacze innych Motek zastanawiali się, czy ich urządzenia też dostaną aktualizację. Producent właśnie uzupełnił spis modeli, kwalifikujących się do tego.

Które smartfony Motorola dostaną aktualizację do Androida 13?

Początkowo producent podał, że aktualizację do najnowszego wydania Androida otrzymają modele edge+ 2022, edge 2022, edge 30 Pro, edge 30, moto g82 5G, moto g62 5G, moto g42, moto g32, moto g stylus 5G (2022) i moto g 5G (2022). Wówczas też dowiedzieliśmy się, że każdy z ww. smartfonów ma zapewnione aktualizacje zabezpieczeń do 2025 roku (dokładne daty można sprawdzić na stronie Motoroli).

Motorola Edge 30 Ultra jest jednym ze smartfonów, które dostaną aktualizację do Androida 13 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Teraz Motorola uzupełniła listę smartfonów, które kwalifikują się do otrzymania aktualizacji do Androida 13 – są to (oprócz wyżej wymienionych) jeszcze modele:

Harmonogram udostępniania aktualizacji dla ww. smartfonów nie jest znany – producent podał jedynie, że udostępnienie nowego systemu rozpocznie się dla „wybranych urządzeń” na początku 2023 roku, a wszystkie modele otrzymają Androida 13 po odpowiednich testach i kwalifikacji.

Co nowego przynosi Android 13 na smartfonach marki Motorola?

Amerykańska marka (której dział mobilny aktualnie należy do Lenovo, które kupiło go od Google) nie informuje, jakich nowości mogą się spodziewać użytkownicy po zainstalowaniu Androida 13, podczas gdy na przykład Samsung, OPPO, vivo czy OnePlus (mniej lub bardziej szczegółowo) przedstawili wykaz zmian i nowości w swoich systemach.

Motorola, podobnie jak ASUS, nie mówi na ten temat ani słowa, co może wynikać z faktu, że na Motkach system nie jest zbytnio zmodyfikowany nakładką. W związku z tym należy spodziewać się przede wszystkim nowości, które przynosi sam Android 13, czyli na przykład: