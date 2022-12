Z tą technologią złodziej nie ma szans – odechce mu się kraść smartfony

Czy kiedykolwiek złodziej ukradł Wam telefon? Mamy nadzieję, że nie, ale niestety takie sytuacje się zdarzają. Zarówno Apple, jak i Google udostępniają mechanizmy, które mogą pomóc w przypadku kradzieży smartfona. Teraz jeden z chińskich producentów opracował technologię, która wówczas również może okazać się nieoceniona.

Ta technologia sprawi, że złodziejowi nie będzie opłacało się kraść smartfonów

Jeden z chińskich producentów, Meizu, którego smartfony w przeszłości można było kupić w oficjalnej dystrybucji w Polsce, uzyskał patent na technologię antykradzieżową, która może zniechęcić do kradzieży tego typu urządzeń, ponieważ dzięki niej trudno będzie je „spieniężyć”. Jak ma ona działać w praktyce?

fot. Pixabay

Kiedy użytkownik, którego smartfon skradziono, aktywuje technologię antykradzieżową, urządzenie otrzyma szereg instrukcji – dzięki nim stanie się dla złodzieja właściwie nieużywalne, natomiast wciąż będzie działało, pomimo że złodziejowi może wydawać się inaczej.

Po aktywacji technologii antykradzieżowej, ekran staje się bowiem całkowicie czarny i nie da się go w żaden sposób aktywować. Jednocześnie można zablokować slot na kartę SIM, aby wymiana karty na inną nie przyniosła żadnego efektu. Ponadto w tym trybie może zostać włączony dostęp do internetu, aby skradziony smartfon wysyłał na bieżąco dane o swojej lokalizacji.

Ten mechanizm może sprawić, że złodziej, gdy zobaczy, że ekran jest czarny i urządzenie nie reaguje na żadne polecenia, a wymiana karty SIM nic nie daje, zwyczajnie wyrzuci smartfon do kosza. Gdy tak się stanie, jego właściciel, któremu go skradziono, będzie mógł odnaleźć telefon. Jednocześnie taki tryb antykradzieżowy zapewnia ochronę prywatnych danych, ponieważ blokuje dostęp do zdjęć, wiadomości i kont ofiary kradzieży.

Brzmi to bardzo obiecująco, ale…

Jest jednak jeden szkopuł, a nawet nie jeden. Po pierwsze, mamy do czynienia z patentem, a jak wiemy, patenty często pozostają patentami i nie są wdrażane w życie. Po drugie to rozwiązanie chińskiej marki, która na dodatek ma niewielki wpływ na globalny rynek urządzeń mobilnych, więc istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że mieszkańcy Polski będą mogli kiedykolwiek skorzystać z tej technologii.

Przy okazji warto jednak przypomnieć, że instrukcje na wypadek zgubienia lub kradzieży smartfona znajdziecie zarówno na stronach Apple, jak i Google.