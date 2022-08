Sprawdź, które smartfony Motoroli otrzymają aktualizację do Androida 13

System Android 13 miał już swoją premierę, a Google wysyła odpowiednie aktualizacje pierwszym użytkownikom telefonów Pixel. Inni producenci też już nad tym pracują, a jeden z nich – Motorola, właśnie opublikował wstępną listę modeli smartfonów, które otrzymają aktualizację.

Android 13 już jest, teraz pora na aktualizację

Kilka dni temu rozpoczął się proces wysyłania aktualizacji do systemu Android 13 na wybrane smartfony Google Pixel. Niektórzy producenci, tacy jak Xiaomi, rozpoczęli przy tej okazji testy nowego systemu przeznaczone dla chętnych użytkowników.

Motorola z kolei udostępniła listę kilku urządzeń, na które niedługo powinna trafić nowa wersja systemu do pobrania. Nie otrzymaliśmy jednak konkretnych dat, więc spodziewać się można, że wydarzy się to w nadchodzących miesiącach. Wdrażanie aktualizacji nie powinno być większym problemem – jak dotąd ten producent radził sobie z podobnymi zadaniami całkiem nieźle.

Lista urządzeń z potwierdzoną aktualizacją

Na liście urządzeń udostępnionej przez GSMArena i opartej o dane dostępne na stronie producenta znalazły się modele:

Lista zawiera też inne modele, takie jak Edge+ czy G Stylus 5G 2022, ale nie są one oficjalnie dostępne do kupienia w Polsce, dlatego oszczędziliśmy sobie wymieniania ich tutaj. Wiadomym jest również, że Androida 13 dostaną także nadchodzące modele producenta, takie jak Motorola Edge 2022. Ponadto powyższa krótka lista nie jest pełna – to nie jedyne telefony Motoroli, które otrzymają aktualizację. Na nich jednak aktualizacji spodziewać się można najszybciej.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że każdy ze smartfonów na tej liście otrzyma wsparcie poprawek bezpieczeństwa przez trzy lata, bo do 2025 roku. Konkretne daty znaleźć można na oficjalnej stronie producenta.

Warto wspomnieć, że to dobry wynik jak na Motorolę, gdyż producent ten nie ma najlepszej opinii jeśli chodzi o wsparcie smartfonów poprawkami. Wydany w 2020 roku moto razr 2020, który był flagowym modelem tej firmy, przestanie otrzymywać poprawki bezpieczeństwa już za kilka tygodni. To daje nam dwa lata wsparcia, co z pewnością nie jest wynikiem godnym szczególnych pochwał.