Motorola moto g32 rusza na podbój Europy. Co oferuje i ile kosztuje?

Motorola moto g32 pojawiła się na horyzoncie zaledwie kilka dni temu, a już oficjalnie rusza na podbój Europy. Co oferuje najnowsza Motka i ile będzie kosztowała na Starym Kontynencie? Czy warto się nią zainteresować?

Co oferuje Motorola moto g32? (specyfikacja)

Nowa moto g32 zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. W górnej części ekranu znajduje się okrągły otwór, w którym umieszczono 16 Mpix (f/2.4) aparat do selfie i rozmów wideo z technologią Quad Pixel – dzięki niej piksele osiągają rozmiar 2,0 µm.

Na tyle moto g32 znajdują się natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) – również ze wsparciem dla technologii Quad Pixel dla 1,28 µm pikseli oraz 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Smartfon oferuje m.in. funkcję Dual Capture, tj. nagrywania wideo jednocześnie przednim i tylnym aparatem, a także opcję rejestrowania filmów w zwolnionym tempie.

moto g32 (źródło: Motorola)

Sercem tej Motki jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 (który nie zapewnia wsparcia dla obsługi sieci 5G). Urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować z mocą 30 W (przez port USB-C; USB 2.0). Całość pracuje na systemie Android 12, ma wymiary 161,78×73,84×8,49 mm i waży 184 gramów. Smartfon ma też ochronę przed przypadkowym zachlapaniem. Jego obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku).

Ponadto Motorola moto g32 oferuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych, moduł NFC, slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dual SIM (2x nano SIM), dwa głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne tego modelu (czarną, srebrną, złotą i jeszcze czerwoną), ale nie wszystkie będą dostępne na wszystkich rynkach.

9 Ocena

Cena Motoroli moto g32 w Europie

Sugerowana cena Motoroli moto g32 w Europie będzie zaczynać się od 209 euro, co obecnie jest równowartością ~1000 złotych, aczkolwiek w różnych krajach producent podaje różne ceny. Na przykład w Niemczech konfiguracja 4/128 GB ma być sprzedawana za 229,99 euro (~1100 złotych), a we Francji przy takiej samej wersji widnieje już kwota 259 euro ~1240 złotych). Z kolei we Włoszech taki wariant będzie dostępny za 239,90 euro (~1150 złotych), a w Hiszpanii 6/128 GB za… 209 euro.

moto g32 (źródło: Motorola)

Polski oddział Motoroli jeszcze nie poinformował o premierze tego modelu, więc nie wiemy, czy moto g32 trafi do sprzedaży w Polsce, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej cenie. Rozstrzał cenowy w Europie jest bowiem ogromny i nie sposób przewidzieć polską cenę. A to ona przesądzi o tym, czy będzie to Motka godna polecenia, czy nie – na tę chwilę trudno to jednoznacznie stwierdzić.