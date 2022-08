Motorola Edge 2022 zadebiutowała! Co oferuje?

Rodzina smartfonów Moto Edge powiększa się z miesiąca na miesiąc. Tym razem dość niespodziewanie i po cichu wprowadzony został do niej nowy model, który swoją premierę miał na amerykańskim rynku. Mowa o smartfonie Motorola Edge 2022. Co ma do zaoferowania ta nowość i ile kosztuje?

Specyfikacja Motoroli Edge 2022

Nowy smartfon w portfolio Motoroli to pierwszy model korzystający z nowego procesora firmy MediaTek. W Edge 2022 znajdziemy bowiem Dimensity 1050, wsparty przez 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Jeśli natomiast chodzi o pamięć wbudowaną, to – w zależności od wersji – otrzymamy 128 GB lub 256 GB przestrzeni.

Bardzo interesujący jest wyświetlacz, który oferuje przekątną 6,6 cala. Korzystający z matrycy OLED ekran wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. To wciąż rzadko spotykana w świecie smartfonów cecha, gdyż większość producentów ogranicza się do 90 Hz lub 120 Hz.

Zamontowana w nowej Motce bateria ma 5000 mAh pojemności i naładujemy ją przewodowo z mocą 30 W lub bezprzewodowo z mocą 15 W. Ponadto otrzymujemy wsparcie bezprzewodowego ładowania zwrotnego o mocy 5 W.

Na pleckach umieszczony został aparat złożony z trzech oczek. Główna kamera ma 50 Mpix oraz przysłonę f/1,8 i oferuje optyczną stabilizację obrazu. Drugie oczko korzysta z matrycy 13 Mpix oraz przysłony f/2,2 i służy jako kamera ultraszerokokątna. Trzecie jest z kolei sensorem głębii i ma 2 Mpix, ale służyć może też jako kamera makro. Frontowy aparat osadzony został w wyśrodkowanej dziurce w ekranie i ma 32 Mpix oraz przysłonę f/2,45.

Czytnik linii papilarnych umieszczony został w ekranie. Motorola Edge 2022 wspiera 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 oraz NFC. Nie znajdziemy w niej natomiast wyjścia słuchawkowego mini-jack 3.5 mm. Zamiast tego są głośniki stereo z certyfikatem Dolby Atmos, a także trzy mikrofony.

Wymiary nowego smartfona Motoroli to 160,86×74,24s7,99 mm, a masa – 170 g. Edge 2022 może się pochwalić również certyfikatem wodoszczelności i pyłoszczelności IP52. Telefon domyślnie ma zainstalowany system Android 12, ale Motorola zapowiedziała już, że będzie to jeden z pierwszych telefonów w ich ofercie, który otrzyma aktualizację do Androida 13.

6.8 Ocena

Cena i dostępność

Na chwilę obecną telefon zadebiutował w Stanach Zjednoczonych i nie wiemy kiedy i czy w ogóle trafi również do polskiej dystrybucji. Jego cena za oceanem wynosi 499,99 dolarów amerykańskich w przedsprzedaży, a cena bez promocji wyniesie 599,99 dolarów (w prostym przeliczeniu ~2839 złotych).

Jeśli Moto Edge 2022 trafi do Polski, to opodatkowaniu naszym VAT-em spodziewać się możemy, że koszt przekroczy 3000 złotych. Myślicie, że to dobra cena za telefon o takiej specyfikacji i Motorola byłaby w stanie zwojować nim nasz rynek?