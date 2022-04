Smartfony z rysikiem to nie tylko Samsung. Oto nowa Motorola G Stylus 5G

Portfolio smartfonów Motoroli właśnie poszerzyło się o dwa modele – Moto G Stylus 5G (2022) i Moto G 5G. Oto, co otrzymują osoby, które zdecydują się na zakup jednego z tych urządzeń.

Rysik to tylko jedna z kilku zalet Moto G Stylus 5G

Co prawda, smartfony z rysikiem nigdy nie przebiły się do prawdziwego mainstreamu, aczkolwiek niektóre modele zdobyły całkiem sporą popularność. Wynika to z prostego faktu – często mamy tutaj do czynienia z urządzeniami skierowanymi do konkretnej grupy odbiorców o bardziej specyficznych wymaganiach.

Oczywiście smartfony z rysikiem to nie tylko Samsung. Na takie rozwiązanie stawia również Motorola, która może już pochwalić się modelami ze stylusem – Moto G Pro i Moto G Stylus (2022). Co więcej, teraz do sprzedaży został wprowadzony kolejny smartfon z rysikiem. Nowa wersja Moto G Stylus 5G, o której mogliśmy usłyszeć już wcześniej, zadebiutowała właśnie w USA.

Moto G Stylus 5G, w wersji przygotowanej na 2022 roku, posiada 6,8-calowy wyświetlacz Full HD, który obsługuje odświeżanie na poziomie 120 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 695 5G, któremu towarzyszy 8 GB RAM. Z kolei na dane użytkownika, zależnie od wybranej wersji, dostaniemy 128 lub 256 GB przestrzeni.

W przypadku modelu Moto G Stylus 5G całkiem interesująco przedstawiają się również zamontowane kamery. Z tyłu otrzymujemy zestaw trzech obiektów – główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 8 Mpix oraz 2-megapikselowy czujnik głębi. Natomiast na przodzie, w niewielkim otworzenie w ekranie, umieszczono kamerkę 16 Mpix.

Warto jeszcze wspomnieć, że Moto G Stylus 5G to również akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługa sieci 5G, gniazdo słuchawkowe, gniazdo na kartę pamięci i moduł NFC. Całość działa pod kontrolą Androida 12.

Druga propozycja Motoroli

Producent zaprezentował również model Moto G 5G (2022), który przeznaczony jest dla trochę mniej wymagającego klienta. Tutaj możemy liczyć na 6,5-calowy wyświetlacz HD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 700, maksymalnie 6 GB RAM i zależnie od wybranego wariantu – 64 lub 256 GB na dane z opcją rozbudowy za pomocą karty microSD.

Z tyłu znajduje się główny aparat 50 Mpix, któremu towarzyszy obiektyw makro i czujnik głębi – oba po 2 Mpix. Z kolei przednia kamerka to 13 Mpix. Na pokładzie mamy jeszcze akumulator 5000 mAh i gniazdo słuchawkowe. Niestety zabrakło modułu NFC.

Moto G Stylus 5G trafi do sprzedaży 28 kwietnia w cenie startującej od 499 dolarów. Natomiast Motorola Moto G 5G ma być dostępna od 19 maja w cenie 399 dolarów.