Co za niespodzianka! Motorola Edge 20 Lite (nareszcie) trafiła do sprzedaży w Polsce

Motorola Edge 20 Lite miała trafić do sprzedaży w Polsce już w sierpniu, wraz z Edge 20 i Edge 20 Pro, lecz tak się nie stało. Nieoczekiwanie smartfon pojawił się w sklepach w kraju nad Wisłą i można go już zamawiać. Jest dostępny od ręki!

Specyfikacja Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Lite to bardzo atrakcyjny smartfon w niewygórowanej cenie. Lista jego zalet jest długa, a otwiera ją aparat o rozdzielczości 108 Mpix na panelu tylnym, któremu towarzyszy ultraszerokokątny obiektyw o kącie widzenia 118° z matrycą 8 Mpix (wykorzystywany także do makrofotografii) oraz 2 Mpix „oczko” do pomiaru głębi.

Mocną stroną tego modelu jest również wyświetlacz, bowiem Motorola Edge 20 Lite oferuje ekran OLED, zapewniający 10-bitową głębię koloru i pokrycie palety barw DCI-P3, który na dodatek odświeża obraz z częstotliwością do 90Hz. Cały panel ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9).

źródło: Motorola

Model Edge 20 Lite może ponadto pochwalić się obecnością na pokładzie aż 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD (do 1 TB), a także akumulatorem o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 30 W (ładowarka w zestawie).

Do tego smartfon oferuje też aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.25) na panelu przednim (w okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza) oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Oczywiście specyfikacja Motorola Edge 20 Lite obejmuje również moduł NFC i dual SIM (2x nano SIM).

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 720 ze zintegrowanym modemem 5G, a jego pracą zarządza system Android 11. Motorola Edge 20 Lite ma wymiary 166x76x8,25 mm i waży 185 gramów. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie może się pochwalić certyfikatem IP52, zatem jest odporne na przypadkowe, lekkie zachlapania.

Cena Motorola Edge 20 Lite

Cena Motorola Edge 20 Lite w Polsce została ustalona na 1699 złotych. Smartfon jest już dostępny m.in. w sklepie Media Expert w kolorach czarnym i zielonym. Jeśli się pospieszycie, zostanie do Was dostarczony jeszcze dziś.