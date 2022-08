ColorOS 13 startuje już dzisiaj! Co nowego w nakładce systemowej OPPO?

To zdecydowanie dobry dzień dla posiadaczy smartfonów OPPO. Color OS 13 właśnie rozpoczyna swoją podróż, a jego użytkowników czeka mnóstwo pozytywnych zmian, które znacznie usprawnią codzienne korzystanie z telefonów tej firmy.

Prawie jak OxygenOS 13

Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że ColorOS 13 pożycza trochę funkcji z zaprezentowanego niedawno OxygenOS 13. OPPO i OnePlus są jak dobre małżeństwo – żyją razem w zdrowiu i w chorobie, jaką niewątpliwie okazały się problemy z wykupieniem licencji na patenty Nokii.

Dlatego też wzorem systemu od OnePlus, ColorOS 13 także przyjmuje tzw. Akwamorficzny Design. Ta filozofia ma zapewnić płynny i żywy interfejs dla każdego. Paleta motywów skupia się na zmiennej kolorystyce wschodzącego i zachodzącego słońca nad morzem.

W systemie pojawi się również nowa czcionka, która poprawia czytelność oraz layout skupiony na kartach. Gdy zestawimy to z ColorOS 12, różnica staje się widoczna gołym okiem. Dodatkowe, wodne elementy animacji sprawiają, że oglądanie tego systemu w akcji jest doświadczeniem atrakcyjnym dla oka. Nie można też zapomnieć o uroczych Omoji, które z łatwością ozdobią naszą listę kontaktów.

Zastosowanie kart sprawia, że podstawowe informacje na temat telefonu są znacznie bardziej czytelne (fot. OPPO)

Rewolucja w Always On Display

Szczególnie zadowoleni będą posiadacze smartfonów, które wspierają funkcję Always On Display. Ta doczekała się kilku usprawnień – teraz znacznie rzadziej nasze smartfony będą odblokowywane. Najpierw jednak, porozmawiajmy o estetyce.

Wpisując się w akwamorficzny motyw, OPPO zawarło kilka grafik zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak pingwiny czy niedźwiedzie polarne. Te będą się wyświetlać nad godziną w AoD, tak jak zresztą BitMoji. Te w zależności od godziny i pogody, mogą odzwierciedlać stany i potrzeby użytkownika.

Przechodząc jednak do bardziej praktycznych funkcji, AoD może w ColorOS 13 wyświetlać panel sterowania Spotify, dzięki specjalnemu partnerstwu OPPO i szwedzkiej korporacji. OPPO twierdzi również, że AoD może wyświetlać status zamówienia u największych dostawców jedzenia. Tutaj jednak nie podano listy współpracujących aplikacji oraz firm.

Co jednak najciekawsze, odświeżanie ekranu w AoD wyniesie teraz zaledwie 1 Hz, dzięki rewolucyjnej technologii LTPO 2.0. To w praktyce oznacza, że w niektórych scenariuszach zaoszczędzimy nawet 30% energii w porównaniu ze standardowym wykorzystaniem AoD.

Rola Always on Display już nie zamyka się tylko w wyświetlaniu godziny (fot. OPPO)

Kluczowe usprawnienia w ColorOS 13

Największą zmianą, jaką ColorOS 13 proponuje swoim użytkownikom, jest niewątpliwie obsługa wielu urządzeń. Multi-Screen Connect działa teraz nie tylko w kombinacji smartfon-tablet OPPO Pad Air, lecz również smartfon-PC.

Pracując sprzęty w taki sposób, możemy przesyłać pliki między smartfonem, a tabletem na zasadzie kopiuj-wklej. Podłączając smartfon do komputera, pliki przeniesiemy z pulpitu peceta, na ten smartfonu, także przeciągając odpowiednie ikonki. Multi-Screen Connect obsługuje teraz więcej formatów plików, przez co praca z tym narzędziem została znacznie usprawniona. W przypadku smartfonów i tabletu ważne będzie jednak to, żeby każde z urządzeń miało zainstalowane ColorOS 13.

Najnowsza nakładka od OPPO wprowadzi również usprawnienia prywatności i bezpieczeństwa, znane z systemu Android 13. System będzie teraz mógł po krótkim czasie usuwać historię schowka, a funkcja Nearby Wi-Fi pozwoli na użytkowanie sieci bezprzewodowej bez ujawniania informacji o lokalizacji jej odbiorcy.

Ciekawostką jest też Auto Pixelate – opcja pozwalająca na zamazywanie zdjęć profilowych i nazwisk na zrzutach ekranu czatów, i to przy jednym dotknięciu ekranu. Usprawnień doczekał się też prywatny sejf, teraz szyfrowany z pomocą Advanced Encryption Standard. Z takim zabezpieczeniem, możemy być spokojni o wrażliwe zdjęcia oraz dane.

Usprawnienia w komunikacji różnych urządzeń to zaleta ColorOS 13, która może przekonać ludzi do ekosystemu OPPO (fot. OPPO)

OPPO rozkłada premierę w czasie

Dwie informacje: dobra i zła. Dobra jest taka, że zarówno OPPO Find X5 Pro, jak i OPPO Find X5, już dzisiaj powinny otrzymać aktualizację do ColorOS 13. Zła jest taka, że użytkownicy pozostałych smartfonów tej firmy, będą musieli jeszcze chwilę poczekać na przesiadkę na nową nakładkę.

Najsłabsze smartfony OPPO poczekają na ColorOS 13 nawet do pierwszej połowy 2023 roku (fot: OPPO)

Jak widzicie na powyższej grafice, plan wypuszczania ColorOS 13 na pozostałe smartfony OPPO jest dość przemyślany. Do końca 2022 roku, system otrzyma aż 35 różnych urządzeń. Intryguje natomiast fakt, że OPPO Pad Air znalazł się dopiero w przyszłorocznym okienku. Czyżby korporacja potrzebowała jeszcze chwili na dopracowanie funkcji związanych z Multi-Screen Connect? Trudno znaleźć inne wytłumaczenie dla takiego rozwiązania.