Oto nowy Funtouch OS 13 dla smartfonów vivo, oparty na Androidzie 13

Kolejni producenci oficjalnie prezentują najnowsze wersje swoich autorskich interfejsów, opartych w większości na Androidzie 13 (wyjątkiem jest nowe EMUI 13). Niedawno zrobił to Samsung (One UI 5), a wcześniej OnePlus (Oxygen OS 13) i OPPO (ColorOS 13). Dziś do tego grona dołącza vivo, które właśnie przedstawiło funkcje Funtouch OS 13, bazującego na Androidzie 13.

Funkcje Funtouch OS 13, bazującego na systemie Android 13 – personalizacja i bezpieczeństwo

Najnowsza wersja systemu pozwoli użytkownikom – dzięki funkcji monochromatycznych ikon – dostosować kolor ikon do tapety, ale nie tylko, bo również umożliwia ona dostosowywanie kolorów interfejsu systemowego i wbudowanych aplikacji, w tym paneli powiadomień, sterowania głośnością, kalkulatora i zegara. Ponadto na ekranie głównym można też ustawić, obok prognozy pogody, kartę AQI, zawierającą informacje o jakości powietrza, w tym szczegółowy indeks PM2,5.

źródło: vivo

Posiadacze smartfonów z najnowszą wersją systemu będą mogli korzystać również z nowej funkcji przypinania aplikacji, która ma za zadanie ochronę ważnych danych. Działa ona w ten sposób, że użytkownik może przypiąć daną aplikację na ekranie, co uniemożliwia korzystanie z innych programów, zainstalowanych na urządzeniu. Ma się to przydać w sytuacji, gdy ktoś chce dać na chwilę swój smartfon innej osobie bez obaw, że zajrzy ona do innych aplikacji, na przykład wiadomości. Co więcej, funkcję tę można dostosowywać wedle uznania, chociażby ustalać parametry i dozwolone działania w przypiętym programie.

Kolejnym mechanizmem, mającym na celu ochronę prywatności użytkownika, jest funkcja ukrywania zdjęć i filmów, a także kontrolowania dostępu aplikacji do konkretnych zdjęć – dzięki temu można zdecydować, do których materiałów dany program otrzyma dostęp (zamiast do całej biblioteki).

vivo stawia też na większą wygodę

Nowy system przynosi również ulepszoną funkcję zarządzania aplikacjami iManager, która monitoruje czas używania poszczególnych programów. Jeżeli wykryje ona, że jakiś przesadnie obciąża procesor, wypchnie powiadomienie, za pośrednictwem którego użytkownik zamknie taką aplikację jednym dotknięciem. Ponadto zadaniem iManagera jest zapobieganie przegrzewaniu się urządzenia – mechanizm ten ogranicza liczbę aktywnych programów i reguluje taktowanie procesora.

W Funtouch OS 13 zawarto również zaktualizowane funkcje zdjęć i wideo – na przykład profesjonalny wizjer sprawia, że robienie zdjęć jest teraz znacznie łatwiejsze dzięki nowemu pierścieniowi stabilizującemu, który łagodzi efekty drżenia dłoni. Ponadto ulepszono proces edycji wideo – użytkownik może wyciszyć filmowy dźwięk podczas edytowania wideo oraz regulować głośność każdego jego segmentu.

Kiedy ruszy aktualizacja do Funtouch OS 13?

Producent informuje, że nowy system jest już dostępny od wczoraj dla właścicieli modelu vivo X80 Pro. Na tę chwilę vivo nie podało listy smartfonów, które otrzymają aktualizację oprogramowania oraz harmonogramu jej udostępniania. W przypadku Androida 11 poszło to bardzo sprawnie, więc liczymy, że podobnie będzie też z Androidem 13.