Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025]

Platformy streamingowe stały się w Polsce niezwykle popularne. Jakiś czas temu Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) opublikowała wyniki badania dotyczącego streamingów oraz tego, ile Polacy wydają na subskrypcje. Okazuje się, że platformy VOD na tyle opanowały nasz kraj, iż z łatwością można wydawać co miesiąc na to wszystko naprawdę ogromny procent domowego budżetu.

Z danych wynika, że blisko 18% Polaków wydaje na dostęp do serwisów streamingowych od 41 do 60 złotych miesięcznie, 22% od 21 do 40 złotych, 15,2% mniej niż 20 złotych, a prawie 11% nie wydaje nawet złotówki. Przyznajmy jednak szczerze ー nie tylko o pieniądze tutaj chodzi. Platformy VOD oferują znacznie więcej, a mianowicie dają ogromny wybór treści, które można odtworzyć lub zatrzymać w dowolnej chwili.

Przyjrzymy się więc najczęściej wybieranym w Polsce platformom VOD. Dowiedzmy się też, czym różnią się pomiędzy sobą serwisy streamingowe, jakie pakiety oferują i ile trzeba za nie zapłacić.

Na tapet weźmiemy: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, SkyShowtime, Player, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD, CDA Premium, Megogo, Viaplay i FilmBox+. Pokrótce wspomnimy również o Rakuten TV oraz Chili TV.

Netflix ー filmy i seriale na wyciągnięcie ręki

Raczej nikogo nie zdziwi, że na pierwszy ogień wybrałam Netfliksa. Ta znana, amerykańska platforma streamingowa, działa w Polsce już prawie 10 lat i cieszy się bardzo dużą popularnością. Usługa została udostępniona na terenie Polski we wrześniu 2016 roku. Netflix sukcesywnie uzupełnia ofertę o nowe filmy i seriale, w tym polskiej produkcji, takie jak np. 1670, Rojst czy Znachor.

Ekran powitalny Netflix (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Netflix oferowany jest w trzech planach ー Podstawowym, Standardowym oraz Premium.

Plan Podstawowy Netflix obejmuje:

dobrą jakość obrazu i dźwięku,

rozdzielczość 720p (HD),

możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na jednym urządzeniu,

możliwość pobierania plików na jedno urządzenie.

Plan Standardowy Netflix obejmuje:

świetną jakość obrazu i dźwięku,

rozdzielczość 1080p (Full HD),

możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na dwóch urządzeniach,

możliwość pobierania plików na dwa urządzenia.

Plan Premium Netflix obejmuje:

najlepszą jakość obrazu i dźwięku (4K + HDR),

rozdzielczość 4K (Ultra HD),

możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na czterech urządzeniach,

możliwość pobierania plików na sześć urządzeń.

Cena Netflix w 2025 roku w Polsce. Ile kosztuje miesięczny abonament?

W 2025 roku Netflix kosztuje:

33 złote za plan Podstawowy,

49 złotych za plan Standardowy,

67 złotych za plan Premium.

Warto wspomnieć, że od sierpnia 2024 roku Polscy użytkownicy muszą zapłacić za dostęp do Netflixa nieco więcej. Wcześniejsze ceny wynosiły 29, 43 i 60 złotych – kolejno – za Plan Podstawowy, Plan Standard i Plan Premium.

Pamiętajcie jednak, że nie samym Netfliksem żyje człowiek, a platform z filmami na życzenie w Polsce jest naprawdę mnóstwo. Warto się zastanowić, co zamiast Netflixa może dziś faktycznie przyciągnąć uwagę. Poniżej takich propozycji znajdziecie naprawdę sporo.

Amazon Prime Video ー tania platforma streamingowa

Jedną z ciekawych i ー warto zaznaczyć ー wyjątkowo tanich platform jest Prime Video, oferowana przez Amazon. Z serwisu VOD możesz korzystać poprzez stronę internetową lub w aplikacji mobilnej na smartfonie, tablecie oraz w aplikacji na telewizory dostępnej na Smart TV. W Prime Video możesz pobierać dowolne tytuły na urządzenia z iOS lub Androidem i odtwarzać je w dowolnym miejscu offline, bez zużywania danych mobilnych.

Nie można pominąć, że serwis streamingowy Prime Video to przede wszystkim rewelacyjny dodatek do pakietu usług Amazon Prime. Dzięki subskrypcji Prime klienci mogą przede wszystkim korzystać z darmowych i szybkich dostaw oraz ciekawych promocji, m.in. w ramach Amazon Prime Day. Przy okazji subskrybenci otrzymują dostęp do serwisu Amazon Prime Gaming z darmowymi grami PC.

Cena za Amazon Prime Video. Co znajdziemy w ofercie?

Subskrypcja Amazon Prime kosztuje 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie. Przez pierwsze 30 dni można skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego – zrobicie to pod tym adresem (to link afiliacyjny).

Ekran powitalny Amazon Prime Video (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Za pośrednictwem Amazon Prime Video możecie też wykupić dostęp do kanałów tematycznych. Na liście Prime Video Channels znalazły się m.in. Hayu, PASH, OUTtv, FILM TOTAL, MGM, Stingray Karaoke, Qello Concerts by Stingray, Bloody Movies i Dobre, bo polskie.

Bezpośrednio w Prime Video możecie również wykupić subskrypcje innych serwisów VOD. Dzięki temu nie jest konieczne zakładanie konta na każdej platformie. Na liście subskrypcji wspomniano m.in. o SkyShowtime, AppleTV+, Viaplay, Crunchyroll, FilmBox i Viaplay.

Disney+ ー kinowe hity i najlepsze, kultowe produkcje

Na uwagę zasługuje także Disney+, czyli amerykański serwis streamingowy, zależny od The Walt Disney Company. Platforma Disney+ zadebiutowała w Polsce w czerwcu 2022 roku i od razu zaczęła cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Nie ma się co dziwić ー kto nie lubi produkcji Disney’a, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen czy National Geographic, ręka w górę! Mam nadzieję, że nikt nie podniósł…

W przypadku tej platformy klienci mają do wyboru dwa plany ー Standard oraz Premium. Ciekawym dodatkiem jest również możliwość wykupienia tzw. “Dodatkowego użytkownika” w Disney+, która została udostępniona we wrześniu 2024 roku jako rozwiązanie problemu z nieregulaminowym współdzieleniem konta z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego.

Ekran powitalny Disney+ (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Dostępne pakiety i ceny Disney+ w 2025 roku w Polsce

Disney+ Standard kosztuje 29,99 złotych miesięcznie lub 299,90 złotych rocznie i oferuje:

treści w jakości Full HD,

dźwięk max. 5.1,

możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na dwóch urządzeniach,

maksymalnie 10 urządzeń zalogowanych do jednego konta.

Disney+ Premium kosztuje 49,99 złotych miesięcznie lub 499,90 złotych rocznie i oferuje:

treści w jakości 4K UHD + HDR,

dźwięk max. Dolby Atmos,

możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na czterech urządzeniach,

maksymalnie 10 urządzeń zalogowanych do jednego konta.

Warto wspomnieć, że platforma Disney+ nieco podrożała w Polsce w sierpniu 2024 roku.

Dodatkowy użytkownik Disney+ kosztuje 17,99 złotych miesięcznie i pozwala na odtwarzanie treści na urządzeniach osoby, która mieszka poza głównym gospodarstwem domowym, przypisanym do konta Disney+. Z usługi można korzystać na jednym profilu i jest możliwość jednoczesnego odtwarzania treści na tylko jednym urządzeniu.

HBO Max ー bogata biblioteka filmów, seriali i programów

Kolejną, lubianą przez Polaków platformą VOD, jest Max, a w zasadzie znowu HBO Max, bo tak nazywa się serwis od lipca 2025 roku. Platforma ta znana jest właśnie z wielokrotnego rebrandingu. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z HBO Go, które potem przemianowano na HBO Max, później na samo Max, a obecnie – ponownie – powrócono do nazwy HBO Max.

Ekran powitalny HBO Max (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Ile kosztuje HBO Max w Polsce w 2025 roku? Cena zależy od planu

Platforma streamingowa HBO Max dostępna jest w trzech planach ー Podstawowym, Standardowym oraz Premium.

Plan HBO Max Podstawowy kosztuje 29,99 złotych miesięcznie lub 299 złotych rocznie. Pakiet ten obejmuje:

możliwość oglądania treści na dwóch urządzeniach w jednym czasie,

dostęp do filmów, seriali i programów w jakości Full HD,

reklamy.

Plan HBO Max Standardowy wyceniono na 39,99 złotych miesięcznie lub 399 złotych rocznie. Pakiet oferuje:

możliwość odtwarzania treści na dwóch urządzeniach w jednym czasie,

dostęp do filmów, seriali i programów w jakości Full HD,

możliwość pobrania maksymalnie 30 tytułów.

Pakiet Premium jest polecany np. dla rodzin. HBO Max Premium kosztuje 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych rocznie. W ramach tego planu użytkownicy mogą:

odtwarzać treści na czterech urządzeniach w jednym czasie,

oglądać treści w jakości 4K UHD oraz Dolby Atmos (w miarę dostępności),

pobierać do 100 tytułów.

Apple TV+ ー oferta i cena subskrypcji. Ile kosztuje platforma VOD Apple

Apple TV+ to propozycja platformy z filmami na życzenie, należąca do amerykańskiego giganta technologicznego. W serwisie znaleźć można bibliotekę złożoną z nagradzanych seriali, programów rozrywkowych, wciągających filmów czy treści dedykowanych dzieciom.

Platforma streamingowa Apple TV+ została wyceniona na 34,99 złotych miesięcznie. Na początek serwis ten można wypróbować przez 7 dni za darmo. Warto wiedzieć, że wykupionym pakietem można dzielić się z rodziną.

Ekran powitalny AppleTV+ (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

SkyShowtime ー nowy serwis VOD z bogatą biblioteką premier

SkyShowtime to europejska platforma streamingowa, której oferta obejmuje m.in. produkcje wytwórni DreamWorks, Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures czy Universal. Serwis SkyShowtime rozpoczął swoją działalność w Polsce stosunkowo niedawno, bo 14 lutego 2023 roku. Dzięki niskiej cenie na początek i bogatej bibliotece od razu zyskał sporą popularność. W kwietniu 2024 roku do oferty SkyShowtime dołączył też tani pakiet z reklamami.

Ekran powitalny SkyShowtime (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Pakiety i cena SkyShowtime w 2025 roku

SkyShowtime oferuje łącznie 3 rodzaje pakietów. Najtańsza propozycja to plan Standard z reklamami, który kosztuje 19,99 złotych miesięcznie, 79,99 złotych w rozliczeniu za 6 miesięcy lub 159,99 złotych rocznie. Pakiet ten oferuje:

oglądanie z reklamami,

treści w rozdzielczości Full HD,

możliwość oglądania na jednym urządzeniu jednocześnie.

Plan Standard bez reklam kosztuje 24,99 złotych za miesiąc, 99,49 złotych za 6 miesięcy lub 198,99 złotych za rok i obejmuje:

oglądanie bez reklam,

treści w rozdzielczości Full HD,

możliwość odtwarzania na dwóch ekranach jednocześnie,

możliwość pobrania 30 plików miesięcznie.

Z kolei plan Premium wyceniono na 49,99 złotych za miesiąc, 199,49 złotych za 6 miesięcy lub 398,99 złotych za rok. Pakiet ten obejmuje:

oglądanie bez reklam,

treści w rozdzielczości 4K UHD,

możliwość odtwarzania na pięciu ekranach jednocześnie,

możliwość pobrania 100 plików miesięcznie.

Subskrypcję SkyShowtime możecie wykupić pod tym adresem (to link afiliacyjny).

Player.pl ー treści i kanały telewizyjne na życzenie

Player.pl to jeden z serwisów VOD, który oferuje szeroki wybór seriali, filmów oraz kanałów na żywo. Warto wspomnieć, że do Player.pl w październiku 2024 roku dołączyły kolejne darmowe kanały TV. Platforma działa już od 2011 roku, a jej użytkownicy mogą przede wszystkim korzystać z treści tworzonych przez grupę TVN Warner Bros. Discovery, a także partnerów, takich jak Canal+, Paramount Networks czy Eleven Sports.

Ekran powitalny Player (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W nowej ofercie, która obowiązuje od 18 sierpnia 2025 roku znajdziesz Player:

w wersji bezpłatnej z reklamami, który oferuje transmisje na żywo wybranych kanałów telewizyjnych, 22 kanały typu FAST oraz bibliotekę VOD,

w pakiecie bez reklam za 25 złotych na 30 dni, w której zyskasz dostęp do odcinków specjalnych, prapremier oraz kanałów liniowych i FAST,

w postaci wypożyczalni filmów na życzenie w ramach formuły pay-per-view od 5 złotych za produkcję, katalog obejmuje około 2,5 tysiąca tytułów,

w pakiecie LIVE TV za 25 złotych za 30 dni, który m.in. obejmuje program TVN24, TVN24 BiS, Eurosport 1 i 2, Discovery, CNN oraz TLC.

Poza pakietami głównymi oferowane są także pakiety, takie jak:

Player bez reklam + Canal+ Super Sport za 89 złotych na 30 dni,

Player bez reklam + Canal+ Super Sport + Eleven Sports za 99 złotych na 30 dni,

Player bez reklam + LIVE TV za 15 + 25 złotych na 30 dni,

Player bez reklam za 225 złotych na 365 dni,

Player bez reklam + Canal+ Super Sport + Eleven Sports za 99 złotych na 30 dni,

Canal+ Super Sport za 69 złotych na 30 dni,

Canal+ Super Sport+ Eleven Sporta za 79 złotych na 30 dni.

Warto wspomnieć, że użytkownicy pakietu Player mogą wykupić LIVE TV za 20 złotych na 30 dni. Ponadto w przypadku wariantu Player bez reklam możliwe jest także skorzystanie z tzw. opcji z sercem. Dzięki niej użytkownik może regularnie wspierać Fundację TVN za dodatkowe 2 złote co 30 dni.

Polsat Box Go ー VOD i telewizja online w jednym

Polsat Box Go to polska platforma VOD, która została uruchomiona prawie 4 lata temu, a z unowocześnionej aplikacji Polsat Box Go od lipca 2025 roku mogą skorzystać użytkownicy Xboxów. W ofercie znajdziecie mnóstwo kanałów telewizyjnych online, a także specjalny plan dla fanów sportu. Do 31 sierpnia 2025 roku pakiety Polsat Box Go są dostępne nieco taniej:

Start – 30 złotych rocznie (w promocji, standardowa wynosi 60 złotych za rok),

Premium – 30 złotych na 30 dni (w promocji, standardowa cena wynosi 40 złotych na 30 dni),

Sport – 40 złotych na 30 dni (w promocji, standardowa cena wynosi 50 złotych na 30 dni).

Canal+ online ー treści na żądanie i co jeszcze?

Canal+ online to kolejna platforma z filmami, serialami programami, obejmująca również telewizyjne kanały internetowe. Pakiety subskrypcyjne prezentują się następująco:

Canal+ Seriale i Filmy za 29 złotych miesięcznie,

Canal+ Seriale i Filmy za 300 złotych rocznie,

Canal+ Seriale i Filmy Fun&News za 49 złotych miesięcznie (65 kanałów na żywo).

Serwis Canal+ online oferuje też ciekawe propozycje dla fanów sportu:

Canal+ Super Sport za 69 złotych na 30 dni obejmuje mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów UEFA, KSW, wybrane mecze LaLiga, NBA, WTA z meczami Igi Świątek,

Canal+ Super Sport + Eleven Sports za 79 złotych na 30 dni obejmuje mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów UEFA, KSW, wybrane mecze LaLiga, NBA, WTA z meczami Igi Świątek oraz PGE Ekstraliga i Eleven Sports.

TVP VOD ー polskie seriale i filmy z całego świata

TVP VOD jest polskim serwisem VOD, należącym do Telewizji Polskiej. Platforma z filmami i serialami została uruchomiona w 2010 roku, początkowo jako podstrona tvp.pl. Obecnie w ofercie serwisu można znaleźć m.in. oryginalne produkcje, przedpremierowe odcinki seriali (publikowane wcześniej niż w telewizji), a także filmy fabularne i dokumentalne z całego świata.

TVP VOD obecnie dostępne jest w czterech planach subskrypcyjnych:

Pakiet na 30 dni za 12,99 złotych,

Pakiet na 90 dni za 19,99 złotych (po przeliczeniu 6,66 złotych miesięcznie),

Pakiet na 180 dni za 35,99 złotych (po przeliczeniu 5,99 złotych miesięcznie),

Pakiet na 365 dni za 59,99 złotych (po przeliczeniu 4,66 złotych miesięcznie).

Warto wspomnieć, że w lutym 2025 roku podwyższono ceny pakietów TVP VOD, jednak platforma czasami ogłasza promocje na poszczególne pakiety.

CDA Premium ー jedna z najpopularniejszych usług VOD w Polsce

CDA to platforma VOD z filmami, serialami i programami. Z serwisu można korzystać w pewnej części za darmo, jednak odtwarzane treści przerywane są reklamami. CDA Premium oferuje ponad 19,5 tysiąca filmów i seriali premium oraz programy telewizyjne.

Katalog tysięcy produkcji jest w pełni legalny, bowiem firma zawiera umowy z dystrybutorami filmów, w tym z Monolith Films, Kino Świat, BestFilm, Lionsgate, New Regency, Media4Fun, M2Films, SPI Kino Polska, Hagi Film, Galapagos, Vision Film, Polmedia, Vivarto, Bomba Films, Aurora, Against Gravity, KondratーMedia, Figaro Film, SPInka Film Studio i Independent Digital.

CDA Premium z 52 kanałami telewizyjnymi kosztuje:

23,99 złotych na 30 dni przy płatności Visa,

27,99 złotych na 30 dni przy płatności przez Przelewy24, Blik lub telefonem.

CDA Premium z 96 kanałami telewizyjnymi kosztuje:

49,99 złotych na 30 dni przy płatności Visa, przez Przelewy24 lub Blik,

57,99 złotych na 30 dni przy płatności telefonem.

Megogo ー telewizja online i treści VOD

Megogo to międzynarodowy serwis OTT/VOD, stworzony w Ukrainie. Ta platforma VOD oferuje tysiące filmów, seriali i programów. Subskrybent znajdzie tutaj także obszerną listę kanałów telewizyjnych i stacji radiowych na żywo. Treści telewizyjne można oglądać również do tygodnia wstecz, zatrzymywać czy przewijać w dowolnym momencie.

Ekran powitalny Megogo (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Megogo dostępne jest w trzech planach. Pakiet Startowy został wyceniony na 9,99 złotych miesięcznie i oferuje:

ponad 65 kanałów telewizyjnych, w tym m.in. Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVP1, TVP2, TVP3, Stopklatka, Zoom TV, Sportowa TV, Euronews,

ponad 45 stacji radiowych, np. RMF, Eska, RMF Maxx, RMF Classic,

mecze polskiej reprezentacji online.

Pakiet Optymalny natomiast wyceniono na 44,99 złotych za miesiąc i zawiera on:

ponad 130 kanałów telewizyjnych, w tym m.in. TVN24 czy TVN24 BiŚ,

ponad 45 stacji radiowych, np. RMF, Eska, RMF Maxx, RMF Classic,

ponad 2500 filmów i animacji,

cztery kanały Eleven Sports.

Najszerszy pakiet Maksymalny kosztuje 59,99 złotych miesięcznie i obejmuje:

ponad 165 kanałów telewizyjnych, w tym m.in. Canal+ Sport5, BBC First, Kino Polska, Disney Channel, Junior, Planete+,

ponad 45 stacji radiowych, np. RMF, Eska, RMF Maxx, RMF Classic,

ponad 2500 filmów i animacji,

cztery kanały Eleven Sports.

Dostęp do Megogo wykupicie na tej stronie internetowej (to link afiliacyjny). Pakiet Optymalny i Maksymalny Megogo możecie też wypróbować przez miesiąc za darmo, jeśli jesteście abonentami Play, Plusa lub Netii. Subskrypcję Megogo możecie również wykupić za pośrednictwem Canal+.

Viaplay ー serwis VOD, który opuścił Polskę, ale…

Z dniem 30 czerwca 2025 Viaplay oficjalnie opuściło polski rynek, jednak nie oznacza to, że nie da się oglądać treści dostępnych w tym serwisie. Subskrypcję Viaplay Seriale i Filmy można wykupić obecnie za pośrednictwem innych platform, w tym poprzez Megogo i Amazon Prime Video.

W Megogo do wyboru dostępne są pakiety:

Viaplay Filmy i Seriale za 15 złotych miesięcznie,

Viaplay Filmy i Seriale + Eleven Sports za 25 złotych miesięcznie,

Megogo Optymalny + Viaplay za 49,99 złotych miesięcznie,

Megogo Maksymalny + Viaplay za 64,99 złotych miesięcznie.

Viaplay Seriale i Filmy w Amazon Prime Video również możesz wykupić za 15 złotych miesięcznie. Warto pamiętać, że przez pierwsze 7 dni użytkownik może korzystać z bezpłatnego okresu próbnego.

FilmBox+ ー kanały filmowe i treści na żądanie Grupy Kino Polska

FilmBox+ to kolejna platforma z filmami, która wystartowała w Polsce w 2021 roku jako serwis streamingowy Grupy Kino Polska. Użytkownicy znajdą tutaj tysiące tytułów do wyboru ー od emocjonujących seriali, przez filmy na każdą okazję, aż po kultowe produkcje. FilmBox+ oferuje też kanały telewizyjne w streamingu na żywo.

Kanały filmowe oraz serwis streamingowy FilmBox+ są dostępne w pakietach u operatorów, w tym w:

Play od 15 złotych miesięcznie lub w cenie abonamentu,

Vectrze od 12,99 złotych miesięcznie,

Inea od 10 złotych miesięcznie.

Kanały filmowe FilmBox+ można oglądać także za pośrednictwem:

Polsat Box,

Canal+ (w Strefie Canal+),

Netia,

Orange,

Toya,

Multimedia Grupy Vectra.

Programy telewizyjne w FilmBox+ są dostępne w ramach abonamentu lub jako usługa dodatkowa (ceny startują od 10 złotych miesięcznie).

Platformy streamingowe (VOD) bez subskrypcji

Na polskim rynku znaleźć można nie tylko platformy VOD, które oferują treści w ramach płatnych subskrypcji. Niektóre serwisy pozwalają wyłącznie na wypożyczanie konkretnych filmów. Należą do nich m.in. Rakuten TV i Chili TV.

Rakuten TV ー wypożyczalnia filmów od 6,99 złotych

Platforma Rakuten TV oferuje bogaty katalog filmów, seriali, dokumentów oraz wielu programów telewizyjnych. Można tutaj znaleźć m.in. EuroNews Polski, TOP Movies, Fashion TV czy Royalworld. Sporo treści i kanałów telewizyjnych dostępnych jest za darmo z reklamami, a część produkcji oferowana jest na zasadzie wypożyczenia lub zakupu. Ceny filmów do wypożyczenia startują od 6,99 złotych.

Chili TV ー filmy do wypożyczenia już od 3,90 złotych

Podobnym serwisem do Rakuten TV jest Chili TV. Platforma ta oferuje treści za darmo, jednak są to wyłącznie animacje z serii Puffins dedykowane dzieciom. Płatne tytuły dostępne są natomiast do wypożyczenia lub zakupu, a ceny zaczynają się już od 3,90 złotych.

Jaka jest najlepsza platforma streamingowa w Polsce w 2025 roku?

Serwisy VOD dostępne w Polsce oferują różne biblioteki treści, a wybór najlepszej subskrypcji zależy od Twoich własnych preferencji. W Polsce nadal niewątpliwie króluje Netflix z bogatą biblioteką i oryginalnymi treściami, ale czy to najlepsza platforma streamingowa w Polsce w 2025 roku?

Niekoniecznie, bo alternatyw pojawiło się już naprawdę sporo, a zdecydowana część z nich dostępna jest w konkurencyjnych cenach. Wyjątkowo tanio możecie skorzystać z Amazon Prime Video i Megogo. Natomiast pod względem bogatej biblioteki sporo nowych, świeżych, ale też kultowych, starszych tytułów znajdziecie w Disney+, SkyShowtime i HBO Max.

A jeśli zależy Ci na polskich treściach, warto zastanowić się również nad Player.pl, Polsat Box Go czy TVP VOD. Jeżeli zaś niezbyt często masz czas na oglądanie filmów, możesz zamiast subskrypcji wybrać internetowe „wypożyczalnie”, takie jak np. Rakuten TV czy Chili TV.

Jeśli zastanawiasz się, na jakie serwisy VOD się zdecydować, poniższa tabelka może pomóc Ci w wyborze.

Kategoria treści (preferencje) Jaki serwis VOD oferuje treści z tej kategorii? Oryginalne produkcje Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, SkyShowtime, Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD Filmy fabularne (klasyka, nowe tytuły) Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+, SkyShowtime, Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD, CDA Premium, Megogo, Viaplay, FilmBox+ Nowe polskie produkcje Netflix, HBO Max, Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD Kultowe polskie seriale Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD Programy rozrywkowe Netflix, Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, TVP VOD Kanały telewizyjne na żywo Player.pl, Polsat Box Go, TVP VOD, Canal+ online, Megogo Sport na żywo Player.pl, Polsat Box Go, Canal+ online, Megogo, Viaplay Newsy i programy informacyjne Player.pl, Polsat Box Go, TVP VOD Treści rodzinne, bajki, animacje dla dzieci Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Player.pl, TVP VOD, CDA Premium

Platformy z filmami dostępne w Polsce ー podsumowanie, pakiety i ceny

W tabeli poniżej zebrałam pakiety oferowane przez każdą omówioną wyżej platformę. Znajdziecie tu „pigułkę” informacji na temat dostępnych planów i cen.