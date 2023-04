Amazon Prime Video rozszerza ofertę o Channels. Co to jest i ile kosztuje?

Do tej pory Amazon Prime Video oferował w Polsce jedynie możliwość oglądania filmów i seriali na żądanie. Jego oferta rozszerzyła się właśnie o Channels, czyli specjalne kanały tematyczne. Co można obejrzeć w ich ramach i ile kosztuje dostęp do nich?

Amazon Prime Video Channels – oferta w Polsce na start

Amazon Prime Video jest obecnie jednym z najtańszych serwisów VOD w Polsce – roczny dostęp do niego można uzyskać za jedyne 49 złotych. Za tę kwotę użytkownik otrzymuje jednak nie tylko możliwość oglądania wideo na żądanie, ale też wiele innych benefitów w ramach abonamentu Prime, w tym dostęp do platformy Prime Gaming i ekskluzywnych promocji (w tym przygotowanych na Prime Day) oraz darmową i szybką dostawę zamówionych produktów.

Teraz oferta platformy Prime Video w Polsce nieoczekiwanie rozszerzyła się o Channels i dodatkowe pakiety. Są one dostępne w zakładce „Sklep” – znajduje się ona na górnej belce obok sekcji „Strona główna”, „Kategorie” i „Moje materiały”. Co można obejrzeć?

Aby ułatwić znalezienie zgodnego z preferencjami pakietu, Amazon przygotował kilka kolekcji:

Romanse w Prime Video Channels,

Dramaty w Prime Video Channels,

Komedie w Prime Video Channels,

Polecane w usłudze Prime Video Channels,

PASH,

Hayu,

OUTtv,

Quello Concerts by Stingray,

Stingray Karaoke.

Kanał PASH zawiera materiały o tematyce młodzieżowej, podczas gdy OUTtv – LGBT. Hayu skupia się natomiast na reality show. Do tego są Quello Concerts by Stingray i Stingray Karaoke – ten pierwszy oferuje koncerty (m.in. AC/DC, Adele, Beyonce, Celine Dion, Coldplay, Glorii Estefan, Miley Cyrus, Nirvany i Spice Girls), zaś drugi to, na co wskazuje jego nazwa.

Pozostałe kolekcje, tj. Romanse, Dramaty, Komedie i Polecane, zawierają zaś materiały z pasujących do tematyki materiałów z ww. kanałów.

Ile kosztują Amazon Prime Video Channels?

Większość Channels można sprawdzić w ramach 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Wysokość opłaty, która będzie później pobierana, zależy od wybranego kanału. Na przykład Hayu kosztuje 19,99 złotych za miesiąc, a OUTtv oraz Quello Concerts by Stingray i Stingray Karaoke 10 złotych miesięcznie. Wyjątkiem jest kanał PASH – z niego można bezpłatnie korzystać przez 14 dni, a następnie Amazon będzie pobierał z Waszego konta 14,99 złotych co miesiąc.

Wkrótce oferta kanałów powinna być znacznie większa, ponieważ po wybraniu jednego z już dostępnych Channels wyświetla się komunikat o następującej treści – na przykładzie PASH:

Z usługą Prime Video Channels możesz wybierać własne kanały. Tylko członkowie mogą dodawać kanał PASH i ponad 100 innych kanałów – bez konieczności posiadania telewizji kablowej. Anuluj w dowolnym momencie.

Na stronie głównej Amazon Prime Video, przed zalogowaniem, widnieje informacja o kanałach. Co ciekawe, po kliknięciu na jakikolwiek pojawia się informacja, że nie są dostępne w Polsce, nawet w przypadku Hayu, który już można wykupić w kraju nad Wisłą.