Dobrze i za darmo! Nowe gry w Amazon Prime Gaming

Marzec 2025 roku z Amazon Prime Gaming otwierają cztery gry – każda z trochę innego gatunku, o różnym klimacie i ciężarze opowieści. Mają jednak pewną cechę wspólną – nie pokierujecie w nich losami dobrych i szlachetnych ludzi.

Mafia II: Definitive Edition

Zacznijmy od czegoś, co spodoba się większości graczy, czyli remaster drugiej części Mafii. Choć wydany w 2010 roku tytuł zestarzał się całkiem nieźle, to 2K uznało, że graczom należy się remaster dziesięć lat po premierze oryginału. Historia skupia się na postaci Vito Scaletty, włoskiego imigranta próbującego ułożyć sobie życie w Empire Bay. Jak to w przypadku mafijnych opowieści bywa, jeden zły uczynek prowadzi do kolejnego, a jeden błąd na ścieżce przy pięciu się w górę może wywołać spiralę nieszczęścia.

Mafia II: Definitive Edition

Jak już wspomniałem na początku, tytuł nie zdążył się na tyle zestarzeć, aby potrzebować dużej przebudowy – podbito jakość oprawy graficznej, dodano wsparcie dla rozdzielczości 4K oraz uwzględniono trzy dodatkowe historie z DLC w podstawowym pakiecie. Mafia II: Definitive Edition z Prime Gaming przypiszecie na swoje konto na platformie GOG Galaxy.

Saints Row: The Third Remastered

Kolejna propozycja Amazon Prime Gaming to zwrot o 180 stopni, jeżeli chodzi o powagę sytuacji. Jako boss Świętych lądujecie w fikcyjnym mieście Steelport i będziecie próbowali pokrzyżować plany Syndykatu. Zamiast jednak brać udział w tradycyjnych wojnach gangów, będziecie wozić się czołgiem po ulicach, rzucać się pod auta w celu wyłudzenia ubezpieczenia oraz podbierać pracowników i pracownice sutenerom. Niewykluczone, że zamiast nosić ze sobą dwururkę czy karabin do zadań, zdecydujecie się na pistolet obcych, wyrzutnię wybuchowych ośmiornic czy strzelbę przywołującą rekina.

Tak, Saints Row: The Third jest pokręcony jak baranie rogi, ale dostarcza za to tonę zabawy i absurdu, jakiego próżno szukać u konkurencji. Tytuł przypiszecie do konta GOG Galaxy.

Crime Boss: Rockay City

Odchodząc od remasterów, czas na coś zupełnie nowego. Crime Boss: Rockay City to miks FPS-a i rogue-lite’a, gdzie buduje się gangsterskie imperium, organizując napady, zbierając hajs i rekrutując gangsterów. Oprócz kampanii dla jednego gracza przygotowano także dwa tryby do zabawy kooperacyjnej, a w grze spotkacie znane twarze i głosy, m.in. Danny’ego Trejo, Chucka Norrisa czy Kim Basinger.

Tak, gra nie zebrała najlepszych ocen w prasie i od graczy, ale wiecie – darowanej grze nie zagląda się w linijki kodu. Crime Boss: Rockay City jest stale rozwijane i kto wie, może po dwóch latach ma graczom do zaoferowania coś lepszego niż w dniu premiery. Tytuł przypiszecie na platformę Epic Games Store

Nahelbeuk’s Dungeon Master

A teraz najbardziej wyróżniający się na tle pozostałej trójki tytuł. Le Donjon de Nahelbeuk to francuska seria parodiująca typowe heroiczne fantasy, która zaczynała jako nagrania audio. Uniwersum doczekało się adaptacji w postaci komiksów, powieści czy gier.

W Nahelbeuk’s Dungeon Master zostajecie zarządcą tytułowego lochu, a Waszym zadaniem jest rozbudowa lokacji, rekrutacja poddanych i zarządzanie ich potrzebami oraz ochrona skarbów przed poszukiwaczami przygód. Rozgrywka przypomina kultowego Dungeon Keepera w nieco lżejszym sosie fantasy i powinna przypaść do gustu tym, którym z mafijno-gangsterskimi tytułami wymienionymi wyżej jest obecnie nie po drodze. Tytuł otrzymacie na platformie Amazon Games.

Co jeszcze planuje Amazon Prime Gaming?

Oprócz powyższej czwórki w tym miesiącu możecie spodziewać się jeszcze szesnastu innych tytułów w ramach subskrypcji Amazon Prime. Listę wraz z datami debiutu możecie zobaczyć poniżej:

13 marca: Wall World, Syberia: The World Before, Endling – Extinction is Forever, Dark Deity: Complete Edition, Beholder 3;

20 marca: Wolfenstein: The Old Blood, Mutazione, Figment 2: Creed Valley, Legacy of Kain: Defiance, Mortal Shell;

27 marca: The Forgotten City, Deus Ex: Invisible War, Session: Skate Sim, Let’s Build a Zoo, Gamedec – Definitive Eiditon, The Wisbey Mystery.

Dostęp do powyższych tytułów w ramach Amazon Prime Gaming możecie otrzymać za darmo pod warunkiem, że nie skorzystaliście jeszcze z darmowego, 30-dniowego okresu próbnego na abonament. W innym przypadku musicie zapłacić za subskrypcję Amazon Prime. Plan miesięczny kosztuje 10,99 złotych, natomiast wykupując abonament na rok, zapłacicie 49 złotych. Otrzymujecie wtedy również dostęp do gier w chmurze w ramach Amazon Luna, Prime Video oraz Wysyłki Prime – oferta jest zatem całkiem rozbudowana, a gry do przypisania nie są jej jedyną mocną stroną.

Subskrypcję Amazon Prime możecie aktywować na tej stronie – to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co dziękujemy!