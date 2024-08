Serwis Megogo za darmo dla klientów Plusa i Netia

Plus i Netia mają nową propozycję dla swoich abonentów. Jest nią ukraiński serwis Megogo, który oferuje treści w ramach VOD oraz kanały telewizji online. Klienci mają do wyboru jeden z trzech pakietów, a przez pierwsze 30 dni mogą wypróbować platformę za darmo.

Plus i Netia współpracują z ukraińskim serwisem

Serwis Megogo to ukraińska propozycja obejmująca liczne kanały telewizyjne (również bezpłatne) oraz treści VOD, takie jak filmy, seriale, programy czy transmisje z wydarzeń sportowych. Z platformy można korzystać na całym świecie (z wyłączeniem terenu Rosji oraz Białorusi) zarówno na telewizorach ze Smart TV, jak i przystawkach oraz w przeglądarce komputerowej, na smartfonie, tablecie czy konsoli.

Megogo rozpoczęło współpracę z popularnymi w Polsce operatorami – Netią i Plusem. Abonenci mogą dołączyć jeden wybrany pakiet spośród trzech oferowany przez tę platformę do swoich usług. Aby skorzystać, wystarczy zalogować się do serwisu lub podać numer telefonu używany do płatności u danego operatora.

Pakiety oferowane przez platformę Megogo

Zarówno abonenci Plusa, jak i Netii mogą wybierać spośród trzech pakietów – oferta jest identyczna w obu przypadkach. Pierwszy z nich to Startowy, którego koszt wynosi 9,99 złotych za miesiąc – obejmuje on 51 kanałów telewizyjnych. Wśród nich znalazł się m.in. Polsat, TVN, TV Puls, TV Puls 2, Stopklatka, Music Box czy EuroNews.

Nieco większa i droższa paczka pod nazwą pakiet Optymalny dostępna jest za 34,99 złotych za miesiąc i obejmuje 109 kanałów telewizyjnych, w tym Eleven Sports, kanały premium, takie jak Disney Channel, TVN24, Ale Kino+ czy Kino Polska.

Zaś za najwyższy pakiet Maksymalny trzeba zapłacić 44,99 złotych. Subskrybenci znajdą w nim 136 kanałów telewizyjnych, a wśród nich takie programy, jak CBS Europa, Canal+Sport 5, teleTOON+ czy BBC Earth.

Klienci Plusa i Netii mogą wypróbować ukraińską platformę w wersji Optymalnej lub Maksymalnej za darmo przez 30 dni. Każdy pakiet obejmuje możliwość zatrzymywania i przewijania programów, archiwum do 7 dni, podpięcie maksymalnie pięciu urządzeń, funkcję kontroli rodzicielskiej czy wsparcie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.