Stało się: HBO Max powróciło. Ile kosztuje subskrypcja?

To zdecydowanie jeden z najbardziej nieudanych rebrandingów ostatnich lat. Po niewiele ponad roku Warner Bros. Discovery przywróciło markę HBO Max.

HBO Go, HBO Max, Max i znowu HBO Max

HBO to marka, która ma ugruntowaną pozycję w Polsce. W 2010 roku uruchomiono platformę HBO GO, która stała się dostępna dla wszystkich mieszkańców Polski w marcu 2018 roku. Wcześniej bowiem mogli z niej korzystać wyłącznie ci, którzy wykupili pakiet telewizyjny u operatora.

Cztery lata później, dokładnie 8 marca 2022 roku, uruchomiono w Polsce platformę HBO Max, którą w pierwszej kolejności udostępniono w Stanach Zjednoczonych w maju 2020 roku. Dotychczasowi subskrybenci HBO GO zostali zmigrowani do HBO Max i otrzymali zniżkę w wysokości 33% na abonament, podobnie jak osoby, które skorzystały z promocji HBO Max, obowiązującej do 31 marca 2022 roku.

W kwietniu 2023 roku Warner Bros. Discovery poinformowało o przemianowaniu HBO Max na Max. Nowa platforma Max została wdrożona w Polsce dopiero w czerwcu 2024 roku. Nie zagrzała jednak długo miejsca, ponieważ w maju 2025 roku ogłoszono, że Max zmieni się w HBO Max latem tego roku.

I tak się w końcu dziś stało. Po wpisaniu w przeglądarkę internetową www.max.com następuje automatyczne przekierowanie na stronę www.hbomax.com. Po marce Max nie ma ani śladu. Rebranding dokonano również w przypadku aplikacji na urządzenia mobilne – znów jest to HBO Max.

Po wpisaniu frazy max w Google, w wynikach wyszukiwania wciąż jednak wyświetlają się wyniki, zawierające stary branding, w tym odnośnik do strony www.max.com. Z czasem powinny zostać zaktualizowane, podobnie jak strona na Wikipedii, gdzie nie odnotowano jeszcze zmiany marki na HBO Max.

Ile kosztuje subskrypcja HBO Max w 2025 roku?

Osoby zainteresowane wykupieniem subskrypcji mają do wyboru trzy pakiety:

Podstawowy z reklamami, który zapewnia możliwość oglądania na 2 ekranach jednocześnie w rozdzielczości Full HD,

Standardowy bez reklam, który pozwala oglądać wideo w rozdzielczości Full HD na 2 urządzeniach w tym samym czasie oraz pobrać do 30 materiałów,

Premium, który umożliwia oglądanie na 4 ekranach jednocześnie w 4K UHD i Dolby Atmos („w miarę dostępności”) oraz 100 pobrań (obowiązują ograniczenia).

Pakiet Podstawowy kosztuje 29,99 złotych miesięcznie lub 299 złotych za rok przy płatności z góry, pakiet Standardowy 39,99 złotych miesięcznie lub 399 złotych za rok, natomiast pakiet Premium 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych, jeśli klient wybierze jednorazową płatność za 12 miesięcy.

Ponadto do każdego pakietu można dokupić pakiet dodatkowy Kanały TV i Sport za 20 złotych miesięcznie (także przy wybraniu płatności za rok z góry).