SkyShowtime rusza oficjalnie w Polsce! Jest super promocja na start

Zgodnie z zapowiedziami, SkyShowtime od 14 lutego 2023 roku jest oficjalnie dostępny w Polsce. Platforma przygotowała bardzo kuszącą promocję na start, dzięki której może ją zasubskrybować wielu mieszkańców Polski.

Mieszkańcy Polski musieli bardzo długo czekać na start tego serwisu w Polsce. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że zadebiutuje on w kraju nad Wisłą już w sierpniu 2021 roku, czyli ponad półtora roku temu. SkyShowtime został uruchomiony w pierwszych krajach w Europie we wrześniu 2022 roku, a w kolejnych w listopadzie i grudniu ub.r. W Polsce natomiast w ostatnim rzucie.

Każdy nowy, międzynarodowy serwis VOD przygotowuje jakąś promocję na start. HBO Max, który zadebiutował w Polsce 8 marca 2022 roku, zaoferował dożywotni rabat na abonament w wysokości 33% pod warunkiem utrzymania ciągłości subskrypcji. Z kolei Disney+ umożliwił wykupienie rocznego dostępu w cenie 8 miesięcy. Co przygotował SkyShowtime?

Jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem serwisu w Polsce dowiedzieliśmy się, że miesięczna subskrypcja będzie kosztowała 24,99 złotych. Jeżeli jednak w najbliższym czasie zarejestrujecie się na platformie i wykupicie dostęp, zapłacicie co miesiąc tylko 12,49 złotych, czyli aż o połowę mniej! Promocja dostępna jest do 28 lutego 2023 roku. Zniżka na abonament będzie obowiązywała do zakończenia przez Was subskrypcji – jeżeli anulujecie ją i po jakimś czasie ponownie wykupicie, nie dostaniecie już rabatu, tylko zapłacicie co miesiąc regularną cenę.

Co ważne: SkyShowtime zastrzega sobie, że wysokość opłaty miesięcznej może w przyszłości wzrosnąć – użytkownicy zostaną o tym powiadomieni z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli skorzystacie z promocji na start, miesięczna cena dostępu będzie wynosić 50% nowej standardowej miesięcznej opłaty cyklicznej.

Warunki oferty promocyjnej „Pół ceny na zawsze”

Co można obejrzeć na SkyShowtime?

W bibliotece platformy znajdziecie produkcje wytwórni takich jak Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios i Peacock czy Nickelodeon, SHOWTIME, Paramount+ i Paramount Pictures. Pełną listę dostępnych filmów i seriali znajdziecie w naszym artykule na Tabletowo.pl.

Jednocześnie można korzystać z serwisu na trzech urządzeniach. Właściciele konta mogą założyć profil dla dziecka poniżej 18. roku życia oraz specjalny profil dla dzieci w wieku do 12 lat. SkyShowtime dostępny jest przez przeglądarkę internetową, na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, na komputerach z systemami ChromeOS, macOS i Windows oraz Smart TV Apple TV HD (4. gen lub nowszy), LG z webOS 3.5 lub nowszym i telewizorach z Androidem 6.0 lub nowszym, a także przystawkach Chromecast. Co ważne: SkyShowtime nie obsługuje żadnych zrootowanych urządzeń.

Serwis informuje również, że użytkownicy potrzebują internetu o prędkości minimum 5,5 Mbit/s aby „w pełni wykorzystać potencjał SkyShowtime”. Można również pobrać materiały, aby później móc oglądać je offline, tj. bez dostępu do internetu. Jest też możliwość oglądania dostępnych filmów i seriali w innym kraju UE/EOG, ale tylko przez maksymalnie 37 dni, a do tego dostępność poszczególnych tytułów może się zmieniać.