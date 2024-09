Czas na zmiany w Disney+. Za współdzielenie konta trzeba sporo zapłacić

W ustawieniach Konta na Disney+ zauważono nową usługę. Wprowadzenie tej opcji to krok platformy w kierunku egzekwowania regulaminu dotyczącego współdzielenia konta.

Współdzielenie konta w serwisie Disney+

Serwisy streamingowe stały się bardzo popularne, ale pewnie każdy z nas wie, że nie jest to tania usługa – szczególnie, że w ostatnim czasie ceny VOD rosną. Sprytni użytkownicy praktycznie od początku istnienia tychże platform szukają sposobów na zredukowanie kosztów. Według niektórych doskonałą metodą jest oczywiście współdzielenie konta z osobami spoza gospodarstwa domowego, choć często nie jest to zgodne z regulaminem.

Pierwszą platformą, która zaczęła egzekwować te przepisy, był Netflix. Na ekranie telewizora wyświetlały się komunikaty z prośbą o potwierdzanie tożsamości i lokalizacji. Serwis ten ewidentnie przetarł szlaki, bo w ślad za nim idą kolejne, takie jak Max czy Disney+. Okazuje się, że ten ostatni podszedł do sprawy bardzo poważnie.

Polscy użytkownicy w ustawieniach konta na platformie dostrzegli nowość pod nazwą Zaproś Dodatkowego użytkownika. Usługa ta została wyceniona na 17,99 złotych. To wyraźny znak, że współdzielenie kont w naszym kraju w Disney+ może szybko odejść w zapomnienie.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Na czym polega usługa Dodatkowy użytkownik?

Disney+ w czerwcu 2024 roku skierował do swoich subskrybentów maile, w których poinformował, iż aktualizuje umowę subskrypcji. W nowym regulaminie można było znaleźć punkty dotyczące reklam czy dodatkowych użytkowników. Później, w sierpniu, pojawiły się nieco bardziej konkretne wieści. Dyrektor generalny Disney’a – Bob Iger – wspomniał, iż ograniczenia dotyczące udostępniania haseł spoza jednego gospodarstwa domowego zaczną być wdrażane we wrześniu 2024 roku. Wygląda na to, że nie rzucał słów na wiatr.

Dodatkowy użytkownik jest formą uzupełnienia do głównego planu, opłacanego przez właściciela konta. Nie można więc wykupić takiego pakietu samodzielnie. Osoba, która otrzyma miano „dodatkowego użytkownika” dostanie własny login i hasło. Treści za pomocą takiego profilu można oglądać na jednym urządzeniu jednocześnie.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jest jeszcze kilka warunków, które trzeba spełnić. Pierwszym z nich jest możliwość dołączenia wybranej osoby za pomocą maila, który wcześniej nie był powiązany z subskrypcją Disney+. Dodatkowy użytkownik musi mieć 18 lat i mieszkać w tym samym kraju co właściciel. Płatność w wysokości 17,99 złotych będzie doliczana i pobierana z tego samego konta, co dotychczas.