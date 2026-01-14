Koniec taniochy. Cena Amazon Prime w Polsce mocno w górę

Dotychczasowa cena Amazon Prime w Polsce nie jest już aktualna. Amerykański gigant zdecydował się na znaczącą podwyżkę ceny subskrypcji. Ile trzeba teraz zapłacić?

Nowa cena Amazon Prime od stycznia 2026 roku

Amazon.pl został uruchomiony w Polsce w marcu 2021 roku, ale subskrypcja Amazon Prime jest dostępna dla mieszkańców Polski od października 2021 roku. Przez ponad cztery lata jej cena pozostawała taka sama: 49 złotych za rok przy płatności z góry i 10,99 złotych miesięcznie przy płatności co miesiąc.

W grudniu 2025 roku pojawiła się informacja, że subskrypcja Amazon Prime w Polsce zdrożeje, ale bardzo szybko została ona wycofana przez amerykańskiego giganta. Okazuje się jednak, że nie zrezygnował z podwyżki cen abonamentu. Amazon zaczął bowiem właśnie informować subskrybentów, że od 13 stycznia 2026 roku cena Amazon Prime w Polsce została podniesiona. W związku z tym obecnie

roczny abonament kosztuje 69 złotych (płatność z góry),

a miesięczny 15,50 złotych.

W pierwszym przypadku oznacza to zatem wzrost o 20 złotych, zaś w drugim o dokładnie 4,51 złotych. Amazon informuje, że nowa cena zacznie obowiązywać od nowego okresu rozliczeniowego, o ile użytkownik wyrazi zgodę na kontynuowanie subskrypcji na nowych warunkach. Jeśli tego nie zrobi, tj. odrzuci zaktualizowane warunki albo nie podejmie żadnej akcji, subskrypcja zostanie zakończona z końcem opłaconego okresu.

Zgodę lub sprzeciw można wyrazić za pośrednictwem strony amazon.pl/mc lub aplikacji na urządzenia mobilne. W tym celu należy dotknąć drugą ikonę na dolnej belce (tę z ludzikiem), a następnie pastylkę z napisem Konto na górze i na koniec przejść do sekcji Członkostwa i subskrypcje.

Informacja o nowej cenie subskrypcji Amazon Prime w Polsce (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nowa cena Amazon Prime w Polsce wciąż jest atrakcyjna i warto nadal opłacać subskrypcję

Choć podwyżka o 20 złotych przy rozliczeniu rocznym może wydawać się duża, to nowa cena Amazon Prime w Polsce nadal pozostaje bardzo atrakcyjna i zdecydowanie warto kontynuować subskrypcję na nowych warunkach.

Abonament daje bowiem wiele korzyści. Przede wszystkim dostęp do serwisu VOD Amazon Prime Video oraz platformy z grami Amazon Prime Gaming, a także ekskluzywnych ofert promocyjnych i darmowej wysyłki zakupionych na Amazon.pl produktów.