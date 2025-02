TVP VOD drożeje. Płakać raczej nikt nie będzie

Cena TVP VOD od marca 2025 roku pójdzie do góry. Nikt raczej płakać z tego powodu nie będzie i to nie dlatego, że serwis nie ma zbyt wiele do zaoferowania, ale ze względu na to, że podwyżka jest niewielka. Polska usługa pozostanie w gronie najtańszych serwisów VOD.

Abonament TVP VOD idzie w górę, ale wciąż będzie tani

TVP VOD nie jest może najbardziej pożądanym serwisem streamingowym w Polsce, ale jednak ma swoich zwolenników i ma też sporo interesujących treści – szczególnie dla miłośników polskich produkcji.

W bibliotece TVP VOD znajduje się kilka tysięcy filmów i seriali, w tym cyfrowo zrekonstruowane produkcje klasyczne, oryginalne seriale (dostępne wcześniej niż w TV) czy też bajki i materiały edukacyjne dla dzieci w różnym wieku. Do tego dochodzą setki spektakli Teatru Telewizji oraz kanały TVP na żywo, a wszystko to bez reklam – o ile opłaca się subskrypcję.

Źródło: TVP VOD



Nie brakuje jej też żadnej z podstawowych funkcji, a w 2024 roku usługa TVP VOD została wzbogacona o odtwarzanie wstecz w trzech wydaniach: startover pozwala rozpocząć oglądanie rozpoczętego już programu od początku, timeshift na przewijanie programów na żywo, a catch up na oglądanie programów z TV do 7 dni od ich emisji.

Abonament TVP VOD nie należy do najdroższych i nie zmieni się to po 26 marca 2025 roku, kiedy w życie wejdzie nowy cennik. Mimo wszystko będzie trochę drożej – w ujęciu miesięcznym podwyżka nie przekroczy jednak 3 złotych. Tak konkretnie to wygląda…

Nowe ceny TVP VOD od 26 marca 2025 roku:

abonament na 30 dni – 12,99 złotych (było 9,99 złotych),

(było 9,99 złotych), abonament na 90 dni – 19,99 złotych (było 14,99 złotych),

(było 14,99 złotych), abonament na 365 dni – 59,99 złotych (było 44,99 złotych).

Warto przy tym odnotować, że osoby, które zamiast abonamentu wolą dokonać jednorazowej płatności, według nowego cennika zapłacą może i więcej, ale w ogólnym rozrachunku będzie… taniej. Jak to możliwe? Do tej pory trzeba było zrobić przelew na 10,99 złotych, by uzyskać dostęp na 30 dni, a wkrótce koszt wyniesie 35,99 złotych, ale z serwisu będzie można korzystać 6 razy dłużej, bo aż 180 dni.

Jak cena TVP VOD wypada na tle konkurencji? Porównanie cen VOD w Polsce

Nawet po tej podwyżce TVP VOD pozostaje jednym z najtańszych serwisów tego typu na rynku. Pod względem ceny konkurować mogą z nim jedynie Amazon Prime Video oraz Polsat Box Go w ubogim wariancie Start. Tak przedstawia się cenowe zestawienie usług VOD w Polsce:

Cena za miesiąc Cena za rok Amazon Prime Video 10,99 złotych 49 złotych TVP VOD 12,99 złotych 59,99 złotych Player od 15 złotych od 135 złotych SkyShowtime od 19,99 złotych od 159,99 złotych CDA Premium od 23,99 złotych od 287,88 złotych (brak planu rocznego – 12 x 23,99 złotych) Max od 29,99 złotych od 299 złotych Disney+ od 29,99 złotych od 299,90 złotych Polsat Box Go od 30 złotych (pakiet Premium) od 30 złotych (pakiet Start), Premium od 360 złotych Netflix od 33 złotych od 396 złotych (brak planu rocznego – 12 x 33 złote) Apple TV+ Od 34,99 złotych Od 419,88 złotych (brak planu rocznego – 12 x 34,99 złotych)

Oczywiście sama cena to nie wszystko, ponieważ trzeba by ją jeszcze zestawić z tym, co dostajemy w zamian. Niemniej przyznam, że dość regularnie zdarza mi się korzystać z TVP VOD – są okresy, że nawet częściej niż z innych serwisów.