SkyShowtime proponuje Polakom tańszy pakiet z reklamami

Wreszcie się doczekaliśmy. ShyShowtime to pierwszy globalny serwis streamingowy, który zdecydował się na wprowadzenie tańszego pakietu z reklamami w Polsce. Ile można zaoszczędzić, decydując się na taką właśnie opcję?

SkyShowtime wprowadza tańszy pakiet z reklamami

Istnieje już tak wiele serwisów streamingowych, że na wykupienie abonamentów można przeznaczyć naprawdę sporą sumkę. Dla nikogo nie powinno więc być zaskoczeniem, że coraz większą popularnością cieszą się tańsze pakiety z reklamami. Do tej pory jednak skutecznie omijały one nasz kraj. Aż do teraz – SkyShowtime przyniósł taką ofertę do Polski, zresztą zgodnie z zapowiedzią.

Dotychczasowy pakiet Standard za 24,99 złotych miesięcznie zmienia nazwę na Standard Plus (równocześnie cena pozostaje na dotychczasowym poziomie). Użytkownicy poszukujący oszczędności mogą skorzystać z nowego, tańszego pakietu nazwanego Standard z reklamami. Zgodnie z tym co sugeruje nazwa, zapłacimy mniej, ale poniesiemy „koszt” w postaci konieczności odtwarzania spotów promocyjnych.

Ile kosztuje SkyShowtime z reklamami?

Pakiet Standard z reklamami kosztuje 19,99 złotych miesięcznie (lub 159,99 złotych rocznie). Mówimy zatem o niewielkiej, bo tylko 5-złotowej oszczędności. A czy niewielka jest także niedogodność? Cóż, konkretnie w ciągu godzinnego seansu reklamy zajmą od 4 do 5 minut.

Dla mnie to jednak sporo – nie sądzę, by oszczędność na poziomie 5 złotych miesięcznie w zamian za pięciominutowe przerwy reklamowe w trakcie godzinnych seansów, była tego warta. Niemniej zdaję sobie sprawę, że piątka w portfelu (lub jej brak) może robić różnicę.

Dodam jeszcze tylko – bo to dość ważna informacja – że obecność reklam nie jest jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma planami. Użytkownicy otrzymują wprawdzie ten sam pełny katalog i możliwość utworzenia 5 profili, ale tryb offline czy równoczesne oglądanie na dwóch ekranach to opcje dostępne wyłącznie w pakiecie Standard Plus.

Premiera globalna, czyli też w Polsce

Subskrypcja Standard z reklamami jest dostępna od dzisiaj (23 kwietnia) we wszystkich krajach, w których można korzystać z usługi SkyShowtime, a więc także w Polsce. Właściciele serwisu zwracają uwagę, że jest to pierwszy serwis VOD wprowadzający tego typu pakiet na wszystkich swoich rynkach równocześnie.

I rzeczywiście, ani Netflix, ani Disney+ nie wprowadził takiej oferty globalnie – na przykład w Polsce nie mamy możliwości wykupienia pakietu z reklamami w żadnej z tych usług. Coś takiego umożliwiał dotąd jedynie (lokalny) Player, a latem do niego i SkyShowtime najprawdopodobniej dołączy Max (zastępujący usługę HBO Max).