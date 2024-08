Disney+ w Polsce (znów!) drożeje. Są też jednak dobre wieści

Nie minął jeszcze nawet rok od ostatniej, dużej podwyżki ceny Disney+ w Polsce. Tymczasem właśnie trafiła do nas informacja, że nadciąga kolejna. Od 17 października 2024 roku nowy cennik zacznie obowiązywać nowych użytkowników, a od 21 listopada także obecnych.

Abonament Disney+ (znowu) drożeje w Polsce

Już od 17 października 2024 roku pakiet Disney+ Premium będzie w naszym kraju wyraźnie droższy. Przy comiesięcznym rozliczeniu przyjdzie nam za niego zapłacić aż 49,99 złotych miesięcznie!

Ten nowy cennik zostanie wdrożony zaledwie rok po tym, jak koszty abonamentu wzrosły z 28,99 do 37,99 złotych. Już wtedy mówiliśmy o dużej podwyżce – tę nadchodzącą zatem trudno nawet opisać. Tyle dobrze, że nadal będzie można skorzystać z rabatu (w postaci dwóch miesięcy gratis) przy wykupieniu subskrypcji rocznej. Cena wyniesie więc wówczas 499,90 złotych.

Będzie też nowy, tańszy pakiet Disney+: Standard

Na szczęście są też dobre wieści. Równocześnie ze wzrostem tych cen pojawi się możliwość, by płacić w Polsce mniej za abonament w tej usłudze. Oferta serwisu w naszym kraju zostanie bowiem wzbogacona o nowy pakiet: Standard.

Jest to opcja kierowana do mniej wymagających użytkowników. Ogranicza maksymalną rozdzielczość do Full HD (z 4K) i maksymalną liczbę równocześnie obsługiwanych ekranów do 2 (z 4), a do tego nie pozwala cieszyć się dźwiękiem w formacie Dolby Atmos. Poza tym jednak daje dostęp do tego samego, pełnego katalogu filmów i seriali oraz umożliwia ich pobieranie.

Ile za taki ograniczony pakiet będzie trzeba zapłacić? Cena Disney+ Standard została ustalona na poziomie 29,99 złotych miesięcznie lub 299,90 złotych rocznie. Jest zatem wyraźnie taniej, choć trudno nie zauważyć, że w ujęciu miesięcznym to i tak o złotówkę więcej niż kosztował pakiet Premium, gdy usługa debiutowała w Polsce nieco ponad dwa lata temu.

A co z pakietem z reklamami?

Pakiet Standard wydaje się dobrym rozwiązaniem dla osób, którym nie zależy na kinowych wrażeniach, ale chcą mieć dostęp do disneyowskich nowości. Sprawdzi się też u użytkowników mobilnych.

W kolejnych krajach debiutuje również trzeci pakiet: Standard z reklamami – jeszcze tańszy, ale mający dwa duże minusy. Pierwszym jest konieczność oglądania reklam między materiałami, drugim zaś brak możliwości korzystania z trybu offline.

Pakiet z reklamami jest już dostępny w kilkunastu krajach, a od 17 października trafi do kolejnych trzech państw w Europie: Finlandii, Holandii i Portugalii. Jak widzisz, na liście nadal nie ma Polski i nie wiadomo, czy w najbliższym czasie ulegnie to zmianie.

Podsumujmy – pakiety i cena Disney+ w Polsce od 17 października 2024 roku

Poniższa tabelka podsumowuje najważniejsze informacje na temat polskiej oferty serwisu od tegorocznej jesieni: