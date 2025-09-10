Polsat zmienił ceny. Ile teraz kosztuje TV i streaming?

Nowa oferta Polsat Box Go jest już dostępna. Mamy do wyboru cztery pakiety, które łączą w sobie dostęp do telewizji oraz programów i seriali w streamingu. Nowe pakiety zostały skrojone w zrozumiały i logiczny sposób, a cena jest atrakcyjna. Ile kosztuje Polsat Box Go w 2025 roku i co oferuje w zamian? Spójrzmy.

Nowa cena Polsat Box Go w 2025 roku. Zmieniają się też zasady

Polsat Box Go to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych w Polsce. Do tej pory na jej ofertę zasadniczo składały się trzy pakiety: Start w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 60 złotych na rok, Premium za 40 złotych miesięcznie oraz Sport za 50 złotych miesięcznie, przy czym zawartość tych dwóch ostatnich się nie dublowała, więc chcąc mieć dostęp do jednych i drugich korzyści, trzeba było wykupić oba pakiety.

Teraz Polsat postanowił uprościć ofertę i wprowadzić pakiety łączone. W ogólnym rozrachunku są tańsze, ale po kolei…

Oferta Polsat Box Go w 2025 roku (źródło: Polsat)

Ile kosztuje Polsat Box Go? Pakiety do wyboru są cztery

Nowa oferta Polsat Box Go jest dostępna w ramach subskrypcji bez długoterminowych zobowiązań, a tworzona jest przez cztery pakiety, łączące w sobie internetową telewizję i bibliotekę VOD:

Start za 5 złotych miesięcznie (a właściwie: 60 złotych rocznie),

Polsat Lovers za 20 złotych miesięcznie,

Premium za 30 złotych miesięcznie,

Premium Sport za 50 złotych miesięcznie.

W przypadku pakietu Start nie zmienia się nic – to wciąż 40 kanałów TV oraz wybrane seriale i programy Polsatu z reklamami. Poza tym zasada jest taka, że każdy kolejny pakiet zawiera wszystko, co oferowane jest w niższym, a do tego dorzuca coś ekstra.

I tak, w Polsat Lovers otrzymujemy 70 kanałów telewizyjnych (w tym Polsat, Polsat Sport 1-3, Polsat News, TVN, TVP 1, TVP 2, Puls, Eska TV i 4Fun.TV) oraz pełną bibliotekę VOD z polsatowskimi programami i serialami bez reklam.

Pakiet Premium wydłuża listę kanałów TV do 160 pozycji, dokładając między innymi stacje z oferty BBC, Discovery, AXN, Disney i FX, a do tego pozwala oglądać nowe odcinki wybranych seriali przed ich telewizyjną premierą. Zawiera też szerszą bibliotekę filmów i seriali.

W pakiecie Premium Sport dochodzą jeszcze 24 kanały sportowe, wśród których znajdują się Polsat Sport Extra, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Eurosport. Oznacza to między innymi możliwość oglądania meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, a także La Ligi, Bundesligi, Serie A czy Ligue 1, spotkań PlusLigi, Tauron Ligi, PGE Ekstraligi, Orlen Superligi i Orlen Basket Ligi, mistrzostw świata i Europy w siatkówce, wyścigów Formuły 1 czy turniejów tenisowych.

Cena Polsat Box Go w 2025 roku (źródło: Polsat)

Brak reklam to jedna ze wspólnych cech dla wszystkich opcji

Każdy pakiet pozwala oglądać treści bez reklam (wyjątkiem jest Start), równocześnie na 3 różnych urządzeniach – nie trzeba dekodera, bo wszystko odbywa się online. Możesz korzystać z serwisu na telewizorze, komputerze, smartfonie czy tablecie.

Możliwe jest także utworzenie maksymalnie 5 profili w ramach jednego konta, dzięki czemu kolejki poszczególnych domowników nie będą się ze sobą mieszać.