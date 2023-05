Vectra wprowadza totalną nowość w Polsce. Tego nie ma żaden inny operator

Rywalizacja pomiędzy operatorami jest bardzo zacięta – każdy stara się wyróżnić, by przyciągnąć klientów swoją ofertą. Vectra właśnie zyskała przewagę nad konkurencją – takiej propozycji w swoim portfolio nie ma nikt inny. To prawdziwa gratka dla fanów filmów i seriali.

Nowy serwis VOD w ofercie Vectra

Klienci Vectry mogą wykupić za pośrednictwem operatora dostęp do różnych platform VOD, a ponadto dopisać do rachunku płatność za Netflixa i Playera oraz TVN24 GO. Dziś poinformowano, że oferta aplikacji i serwisów SVOD rozszerzyła się o produkt z portfolio Grupy Kino Polska – FilmBox+.

źródło: Vectra

Vectra jest pierwszym operatorem w Polsce, który to zrobił. Czy ostatnim – zobaczymy, ale na razie jest jedynym. W ramach serwisu streamingowego FilmBox+ klienci otrzymają dostęp do seriali, filmów, programów tematycznych oraz kanałów telewizyjnych Grupy Kino Polska i SPI International na żywo, w tym z pakietu FilmBox, a także Kino Polska, Stopklatka i Zoom TV.

Klienci Vectry będą mogli korzystać z serwisu FilmBox+ za pośrednictwem dekoderów TV Smart 4K BOX i TV Smart 4K BOX PVR oraz komputerów i innych urządzeń, na które można pobrać aplikację FilmBox+, czyli również na smartfony i tablety z Androidem (ze sklepu Google Play) i iOS/iPadOS (z Apple App Store).

Wprowadzenie FilmBox+ do oferty Vectry to ważny krok w rozwoju tego serwisu. To debiut naszej usługi streamingowej dostarczanej w takim modelu biznesowym, dlatego bardzo się cieszymy, że startujemy od razu z największym operatorem kablowym w Polsce. (…) Jesteśmy partnerem dostarczającym kompleksową usługę, dzięki której abonenci mogą mieć wygodny dostęp do atrakcyjnych treści, w ramach jednego rachunku u swojego dostawcy telewizji. Jacek Koskowski, Dyrektor Generalny ds. Sprzedaży i Dystrybucji w Grupie Kino Polska

Ile kosztuje FilmBox+ w Vectra? Cennik

Klienci Vectry mogą wykupić dostęp do usługi FilmBox+ zarówno na czas nieokreślony – za 14,99 złotych miesięcznie, jak i określony – za 12,99 złotych miesięcznie. Ponadto w wybranych ofertach internetu i telewizji FilmBox+ będzie wchodził w skład przygotowanych pakietów.

źródło: Vectra

Vectra przygotowała również specjalną promocję, w ramach której klienci otrzymają dostęp do FilmBox+ za 8 złotych miesięcznie. Oferta ta jest jednak skierowana wyłącznie do nowych klientów oraz przedłużających umowę.

Aktualna oferta Vectry z FilmBox+ jest dostępna na tej stronie internetowej.