Darmowe generatory grafik. Przewodnik po bezpłatnych narzędziach AI

Sztuczna inteligencja stała się niezwykle popularna. Z narzędzi opartych o modele AI korzystamy już na co dzień, choćby wpisując proste zapytanie do wyszukiwarki Google. Technologia ta coraz częściej pozwala nam też puścić wodze fantazji i tworzyć dokładnie to, co nam się zamarzyło (choć przekonacie się, że nie zawsze tak jest). Z pomocą przychodzą generatory obrazów. Poniżej znajdziecie przewodnik po wybranych narzędziach wraz z krótką instrukcją oraz efektami, jakie potrafią stworzyć.

Po kliknięciu wybranej pozycji i przeczytaniu danego fragmentu, wciśnij „wstecz”, aby wrócić do spisu treści.

„Opisz i zobacz”, czyli możliwości darmowych generatorów obrazów AI

Na tapet wzięłam kilka różnych generatorów grafik (a wcześniej przetestowałam dla Was generatory wideo AI). Każdy z nich jest darmowy (choć w ograniczonym stopniu) i do każdego użytkownik może wpisać polecenie w języku polskim.

Postanowiłam wygenerować trzy przykłady z identycznym opisem dla każdego generatora:

realistyczne (z życia codziennego): starsza kobieta siedzi przy oknie w starodawnym fotelu, za kobietą okno, przez które dostrzec można zimową aurę, obok fotela kominek z ogniem, kobieta czyta książkę i trzyma na kolanach szarego kota;

fantastyczne: miasto umieszczone na latającej wyspie, pełne drzew, unoszące się w delikatnych chmurach, szklane budynki, mnóstwo latających statków w powietrzu, piękne widoki, styl typowy dla fantasy;

plakat z tekstem: plakat zapowiadający koncert rockowy, gitara elektryczna na pierwszym planie, ogień, dynamizm, a w tekście data „1 lipca 2025”, miejsce „Warszawa Torwar” i nazwa zespołu „AC/DC”, niech to przyciąga wzrok z daleka.

Efekty każdego generatora zobaczycie poniżej i dowiecie się, jak krok po kroku stworzyć w poszczególnych narzędziach własną grafikę. Przy okazji poznacie także wymogi (np. konieczność rejestracji) wraz z ograniczeniami.

Microsoft Designer (konto Microsoft)

Na pierwszy ogień idzie Microsoft Designer. Jedynym wymogiem w przypadku tego narzędzia jest posiadanie (lub założenie) konta Microsoft. Mamy tutaj też do czynienia z limitem – ograniczoną pulą tzw. Kredytów. Osobiście do wykorzystania miałam 14 Kredytów. Mimo to, wypróbujmy. Logujemy się więc i przystępujemy do pracy.

Wchodzimy na stronę internetową: https://designer.microsoft.com/. Pod oknem zapytania klikamy w zakładkę „Obrazy” (zostajemy przeniesieni do Image Creatora). W górnej części wpisujemy w okno zapytania to, co chcemy stworzyć. W tym miejscu możemy również zmienić wielkość obrazu, jaki chcemy wygenerować. Do wyboru mamy format: Kwadrat (1024×1024), Orientacja pionowa (1024×1792) lub Szeroki (1792×1024). Po kilku sekundach sztuczna inteligencja generuje cztery propozycje grafiki. Wybieramy tę, która nam się podoba i pobieramy. Oczywiście możemy wybrać i pobrać wszystkie.

(źródło: generator obrazów AI w Microsoft Designer)

Bądźmy szczerzy – w pierwszym przypadku od razu widać, że nie jest to prawdziwe zdjęcie kobiety. Charakterystyczne wygładzenia i zbyt duża szczegółowość niektórych elementów zdradza sztuczną inteligencję. Ze stworzeniem szklanego miasta całkiem nieźle sobie poradził – jest to ewidentny przykład czegoś rodem z science-fiction. W trzecim przykładzie stało się to, czego się obawiałam. Zależało mi na umieszczeniu tekstu na plakacie – jak widać, Image Creator Microsoftu nadal sobie z tą czynnością nie radzi…

Narzędzie Microsoft Designer jest też dostępne w postaci aplikacji mobilnej. Aby wygenerować obrazy, trzeba pobrać aplikację (ze Sklepu Google Play lub z Apple App Store), zalogować się, a następnie stuknąć w ikonę z lodami i nazwą „Obrazy”. W górnej części ekranu znajduje się okno kontekstowe, w którym należy umieścić opis grafiki do wygenerowania.

Oto efekty:

(źródło: generator obrazów AI w aplikacji mobilnej Microsoft Designer)

Fotor AI

Przejdźmy dalej i zobaczmy, co potrafi Fotor AI. Również w tym przypadku konieczne jest stworzenie konta. Można je założyć z wykorzystaniem e-maila lub zalogować się z użyciem konta Google, Facebook albo Apple. Ja wybrałam tę pierwszą opcję. Podczas tworzenia konta trzeba wpisać adres e-mail, wymyślić hasło, zaakceptować politykę prywatności i przepisać kod weryfikacyjny z e-maila. Tutaj także ustalono limit – 6 obrazów do wygenerowania na dzień.

Wchodzimy na stronę internetową: https://www.fotor.com/images/create. Opisujemy obraz w oknie zapytania na samej górze witryny. Po lewej stronie znajdziemy dość bogatą bibliotekę ustawień – możemy tam wybrać nie tylko rozmiar, ale też styl oraz liczbę grafik do jednego zapytania (warto wiedzieć, że mając np. ustawiony limit dwóch zdjęć, nasze zasoby od razu kurczą się o dwie grafiki, a nie jedną, pomimo jednego zapytania). Klikamy w Generate i po kilku sekundach otrzymujemy stworzoną przez AI grafikę.

(źródło: generator obrazów AI w Fotor AI)

Wśród zalet FotorAI należy na pewno wspomnieć o dużych możliwościach dostosowania ustawień. W pierwszym przypadku wybrałam styl fotorealistyczny. I faktycznie, tutaj na pierwszy rzut oka można uwierzyć, że jest to zdjęcie prawdziwych osób. Choć wystarczy spojrzeć na książkę – niestety, jej pozycja przy uchwyceniu jedną ręką zdradza sztuczną inteligencję, ot, fizyka nie zadziałała. Ponadto nie uważam też, że kobieta ze „zdjęcia” jest „starsza”. Narzędzie jest obsługiwane w języku angielskim, choć opis można przesłać w języku polskim.

W drugim przypadku wybrałam styl „Sci-Fi Art”. Tutaj myślałam, że sztuczna inteligencja wykaże się kreatywnością. Przeliczyłam się. Plakat także mnie zawiódł, choć może wyglądałby inaczej, gdybym zmieniła styl, jednak żaden dostępny za darmo tutaj nie pasował. Niemniej – zero „ognia”, zero AC/DC, zero tekstu. Po prostu zwyczajnie nie jest to plakat.

Z Fotor AI również można skorzystać w aplikacji przeznaczonej na smartfony (z Androidem ze Sklepu Google Play i na iOS z Apple App Store). Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji trzeba się zalogować. Aby wygenerować obraz, należy na głównej stronie wybrać „Text to Image”.

(źródło: generator obrazów AI w Fotor AI)

Freepik

Kolejnym generatorem jest Freepik. Tutaj także konieczne jest założenie darmowego konta. W tym przypadku jest dość sporo ograniczeń, bo niektóre style są dostępne wyłącznie w subskrypcji premium. Łącznie każdego dnia można wygenerować 20 grafik.

Wchodzimy na stronę internetową: https://pl.freepik.com/. Klikamy w zakładkę „Obrazy”, a następnie „Wygeneruj obraz AI” (trzecia opcja od lewej). Okno kontekstowe znajdziecie w lewym górnym rogu. Opisujemy grafikę, którą chcemy wygenerować. Pod oknem kontekstowym możecie też wybrać m.in. styl, efekty, postać, obiekty czy kolory. Klikamy w Generate i czekamy na efekty pracy sztucznej inteligencji.

(źródło: generator obrazów AI w Freepik)

Znowuż mamy do czynienia z charakterystycznymi, dość nienaturalnymi wygładzeniami. Powiedzmy, że grafika nr 1 jest w porządku (wykonana w stylu #photo). W drugim wybrałam styl #surreal. Trzeba przyznać – tutaj wyszło to naprawdę całkiem ładnie. Z kolei dla plakatu trudno było znaleźć odpowiedni styl za darmo. Był oczywiście #posterminimal, ale wymagał subskrypcji. Ostatecznie, z lekkim rozgoryczeniem i negatywnym podejściem, wybrałam #illustration. O dziwo, poszło całkiem nieźle, choć generowanie tekstu nadal jest dalekie od poprawności (o ideale nie wspominając).

Z Freepik można też skorzystać w aplikacji mobilnej. Wystarczy pobrać (ze Sklepu Google Play lub z Apple App Store) i zainstalować program, zalogować się, wybrać z dolnego menu zakładkę „Narzędzia”, a następnie stuknąć w zakładkę „Generowanie obrazów AI”. W oknie kontekstowym należy wpisać opis pożądanego obrazu i wygenerować grafikę.

(źródło: generator obrazów AI w aplikacji mobilnej Freepik)

Canva AI Image Creator

Narzędzie Canva jest bardzo znane. Zazwyczaj wykorzystywane jest do tworzenia materiałów graficznych, ale idąc z duchem czasu, wdrożono tutaj także funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Miesięcznie można przesłać 20 zapytań. Jak sobie radzi to narzędzie? Sprawdźmy!

Wchodzimy na stronę internetową: https://www.canva.com/ i rejestrujemy się. Z lewego menu wybieramy przedostatnią zakładkę „Canva AI”. Opisujemy obraz, który chcemy wygenerować oraz zaznaczamy pod oknem kontekstowym opcję „Stwórz obraz”. Klikamy fioletowy przycisk ze strzałką i czekamy na efekty.

(źródło: generator obrazów AI w Canva)

Co widzimy? Nienaturalne wygładzenia, które są charakterystyczne dla każdego poprzedniego generatora. Ciekawostką jest to, że śnieg pada nie tylko za oknem, ale też wewnątrz pomieszczenia… Canva AI z wyspą poradziła sobie świetnie, podobnie jak większość poprzedników. Wreszcie plakaty wyglądają sensownie, tekst jest prawidłowy, choć w języku angielskim, lecz zdecydowanie Canva wypada w tym przypadku najlepiej.

Z możliwości Canvy można też skorzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej (do pobrania ze Sklepu Google Play i z Apple App Store). Okno kontekstowe generatora obrazów zostało umieszczone poniżej górnego menu. Wystarczy opisać grafikę i kliknąć w fioletową ikonę ze strzałką.

(źródło: generator obrazów AI w aplikacji mobilnej Canva)

ChatGPT z DALL E 3

Jednym z chyba najpopularniejszych chatbotów, do których wbudowano generator grafik, jest ChatGPT. Aby skorzystać z tego narzędzia, również należy się zarejestrować i zalogować. W tym przypadku możesz wygenerować zaledwie dwa obrazy dziennie. Powiedzmy, że to najmniejszy „pikuś” – ale o tym zaraz.

Jak wygenerować grafikę w ChatGPT? Co do zasady bardzo prosto!

Wchodzimy na stronę internetową: https://chatgpt.com/. W oknie kontekstowym wpisujemy np. „wygeneruj obraz” i opisujemy go. Po opracowaniu wyczerpującego opisu wysyłamy tekst do bota i czekamy na efekty (i chyba z tym czekaniem jest największy problem…).

(źródło: generator obrazów AI w ChatGPT)

Nadal da się rozpoznać, iż obraz został wygenerowany. Jednak wydaje mi się, że w tym przypadku wielu mogłoby się już „nabrać”. ChatGPT dostaje w moich oczach ogromnego minusa za limit dwóch obrazów dziennie w wersji Free. Jakby tego było mało: przy tworzeniu drugiego obrazu wyświetlono mi komunikat „Wiele osób tworzy w tym momencie obrazy, więc może to chwilę zająć. Powiadomimy Cię, gdy Twój obraz będzie gotowy”. Ta „chwila” trwała zdecydowanie zbyt długo…

W międzyczasie zdążyłam przetestować inne narzędzia, a w ChatGPT grafika nadal nie powstała… Za to następnego dnia udało się zdobyć pozostałe dwa obrazy. Szklane miasto jest w porządku, ale jakość plakatu mocno mnie zaskoczyła. Jedynie można przyczepić się nazwy „Concert”, podczas gdy pozostały tekst jest bezbłędny, więc powiedzmy, że narzędzie OpenAI trochę się w moich oczach uratowało.

O dziwo, aplikacja ChatGPT (dostępna na Androida w Sklepie Google Play oraz na iPhone’y w Apple App Store) poradziła sobie zdecydowanie lepiej pod względem czasu generowania obrazu. Limit w apce mobilnej to 3 obrazy na dobę.

(źródło: generator obrazów AI w aplikacji mobilnej ChatGPT)

Google Gemini z Imagen 3

Do przewodnika postanowiłam także dodać Google Gemini. W tym przypadku nie ma z góry narzuconego limitu. Niektórym użytkownikom uda się wygenerować tylko 10 obrazów, a innym 50. W każdym przypadku bot da znać, kiedy limit dobowy się wyczerpie. Zasada działania jest bardzo prosta – oczywiście w pierwszej kolejności musicie się zarejestrować i zalogować do konta Google. Jak wygenerować obraz AI?

Ładujemy stronę internetową: https://gemini.google.com/app. Opisujemy obraz, który chcemy wygenerować, i przesyłamy do bota. Po kilku sekundach otrzymujemy gotową grafikę.

(źródło: generator obrazów AI w Gemini)

Obraz z pierwszego opisu wyszedł całkiem nieźle, choć znowu mamy do czynienia z wieloma niepotrzebnymi wygładzeniami, charakterystycznymi dla AI. Obraz ze szklanym miastem również wyszedł całkiem nieźle. Plakat także przypadł mi do gustu, lecz – ponownie – tekst, chociaż prawidłowy, nie jest w języku polskim. Ale z grubsza narzędzie Google dało radę.

Z Google Gemini można skorzystać też za pośrednictwem aplikacji, dostępnej na Androida ze Sklepu Google Play i iOS z Apple App Store. Wystarczy ją uruchomić i wpisać prompt w okno tekstowe – jest ono dostępne od razu po włączeniu programu.

(źródło: generator obrazów AI w aplikacji mobilnej Google Gemini)

Krótkie podsumowanie darmowych generatorów grafik AI

Zanim przejdziemy do generatorów wideo, podsumujmy narzędzia do tworzenia obrazu z opisu. W tabeli poniżej znajdziecie wszystkie podstawowe informacje o przetestowanych przeze mnie narzędziach, w tym wymagania czy limity, a także możliwości.

Nazwa narzędzia Microsoft Designer Fotor AI Freepik Canva ChatGPT Google Gemini Konieczność założenia konta TAK TAK TAK TAK TAK TAK Limit obrazów 15 miesięcznie 6 dziennie 20 dziennie 20 miesięcznie 2 dziennie nieokreślony Wybór styli i formatu TAK TAK TAK NIE NIE NIE Czas oczekiwania Kilkanaście sekund Kilkanaście sekund Kilkanaście sekund Kilkanaście sekund Bardzo długo Kilkanaście sekund Wersja przeglądarkowa TAK TAK TAK TAK TAK TAK Aplikacja mobilna TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Generatorów obrazów mamy już do wyboru naprawdę mnóstwo, również takich, które możemy w jakimś stopniu wypróbować za darmo. Jednak patrząc na większość tych obrazów, nadal bez problemu można dostrzec, że to sztuczna inteligencja stoi za ich opracowaniem. W większości przetestowanych przeze mnie narzędzi nie ma mowy o stworzeniu deepfake’a. Trudno o nim mówić, nawet jeśli podpowiemy modelowi, co trzeba poprawić.

Pamiętajmy jednak, że sztuczna inteligencja ma już ogromną moc, a płatne generatory są zdecydowanie lepsze, mają większe zasoby, możliwości i zdecydowanie bardziej zaawansowane technologie. W efekcie – ich użytkownicy mają więcej metod, aby wprowadzić nas w błąd.