To koniec TVN24 Go. Zastąpi go nowy serwis

Warner Bros. Discovery już wkrótce odeśle platformę TVN24 Go do lamusa. Zostanie ona zastąpiona nowym, dużo bardziej rozbudowanym serwisem. Jaką ofertę przygotowano i co się stanie z obecnymi subskrybentami?

Serwis TVN24 Go odchodzi w niepamięć – co go zastąpi?

Portale informacyjne rosną w siłę, a coraz więcej użytkowników sieci decyduje się na to, aby zapłacić za dostęp do wysokiej jakości materiałów. Subskrypcję wprowadzili już m.in. Gazeta Wyborcza czy Onet. Swoją propozycję przed sześcioma laty stworzyło także amerykańskie przedsiębiorstwo Warner Bros. Discovery, uruchamiając w Polsce serwis streamingowy TVN24 Go.

W ramach tej platformy widzowie zyskiwali dostęp do treści emitowanych na kanałach TVN24 i TVN24 BiS, biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych, a także dodatkowych tytułów, które nie są dostępne w tradycyjnej telewizji. Teraz okazuje się, że serwis TVN24 Go zniknie z sieci – ale nic straconego. Użytkownicy będą mogli korzystać z nowej, bardziej rozbudowanej platformy.

TVN24+, czyli nowa platforma Warner Bros. Discovery

Amerykańskie przedsiębiorstwo zapowiada, że już 24 kwietnia 2025 roku w Polsce wystartuje nowa platforma newsowa. TVN24+ ma dopełnić ofertę newsową TVN i TVN24, a także rozszerzyć zakres portalu tvn24.pl. Nowo powstały serwis obejmie teraz nie tylko programy live oraz wideo, ale też podcasty, treści audio i tekstowe, w tym pogłębione artykuły.

Nowe programy i podcasty, które pojawią się w serwisie TVN24+ (źródło: TVN24)

W ramach nowej platformy własne tytuły otrzymają m.in. Konrad Piasecki, Arleta Zalewska, Joanna Kryńska i Wojciech Bojanowski. Poza tym subskrybenci znajdą tam również programy TVN24, TVN24 BiS (wcześniej oferowane w ramach TVN24 Go) oraz bibliotekę programów, takich jak „Fakty”, „Superwizjer” czy „Czarno na Białym”.

Nowy serwis ma oferować wygodną i funkcjonalną formę, z której będzie można korzystać na komputerach, smartfonach i telewizorach Smart TV. Użytkownik otrzyma możliwość dostosowania odtwarzania treści do swoich potrzeb, w tym będzie mógł sterować prędkością odtwarzania, kontynuować odsłuch na różnych urządzeniach, a także czytać i odsłuchiwać dostępne materiały tekstowe.

Subskrypcja będzie oferowana w dwóch wariantach – z reklamami lub bez reklam. Obecni subskrybenci platformy TVN24 Go zostaną automatycznie zmigrowani do nowego serwisu w wersji bez reklam z zachowaniem dotychczasowych umów.

Ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Dotychczas za dostęp do TVN24 Go trzeba było zapłacić 15 złotych za 30 dni, a przy rocznej subskrypcji – 150 złotych.