Aplikacja serwisu streamingowego Polsat Box Go otrzymuje nowe funkcje na wybranych urządzeniach. Wszystko po to, aby użytkownicy mogli jeszcze łatwiej i wygodniej odtwarzać treści z platformy VOD.

Aplikacja Polsat Box Go w nowej odsłonie

Polsat Box Go to polska platforma streamingowa, która oferowana jest przez Grupę Polsat od 2021 roku. Serwis dostępny jest w przeglądarce oraz aplikacjach mobilnych i przeznaczonych na Smart TV. Ale nie tylko. Z usługi tej można korzystać również na konsolach do gier.

Aplikacja Polsat Box Go dostępna na wybrane urządzenia Xbox została właśnie zaktualizowana o nowe funkcje. Grupa Polsat Plus twierdzi, że apka przeznaczona na konsole Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One z systemami Windows 10 i Windows 11 jest teraz bardziej funkcjonalna i lepiej dostosowana do standardu znanego użytkownikom z wersji internetowej platformy oraz aplikacji dostępnej na Smart TV.

Nowa wersja aplikacji Polsat Box Go na konsolach Xbox (źródło: Grupa Polsat Plus)

Jakie nowe funkcje otrzymała aplikacja Polsat Box Go na (wybranych) konsolach Xbox?

W najnowszej odsłonie aplikacji Polsat Box Go, przeznaczonej na wybrane konsole Xbox, użytkownicy zyskują funkcje, takie jak:

możliwość zakupu wybranego pakietu lub pojedynczej produkcji (płatność można zrealizować przy użyciu karty płatniczej lub Blika),

zintegrowany program telewizyjny,

moduł obsługi klienta,

zapowiedzi programowe,

prostszy dostęp do programów linearnych oraz transmisji sportowych,

dostosowany interfejs i ujednolicona metoda logowania.

Aby skorzystać z odświeżonej aplikacji, posiadacze konsol Xbox Series X, Xbox Series S lub Xbox One z Windows 10/11 muszą odinstalować stary program, a następnie za pośrednictwem Microsoft Store pobrać i zainstalować nową apkę w wersji 1.0.27.

Polsat Box Go – dostępne pakiety i cennik

W ofercie Polsat Box Go dostępne są trzy pakiety – Start, Premium oraz Sport. Plan Start obejmuje 40 tysięcy godzin popularnych seriali i programów rozrywkowych, a także ponad 40 kanałów telewizyjnych. Z kolei w pakiecie Premium można oglądać ponad 150 kanałów telewizyjnych oraz tysiące filmów i seriali. Fani sportu mogą natomiast skorzystać z planu Sport, który obejmuje m.in. kanały takie, jak Polsat Sport i Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport czy Motowizja.

Cennik Polsat Box Go prezentuje się następująco:

pakiet Start – 30 złotych rocznie (w promocji, standardowa wynosi 60 złotych za rok),

pakiet Premium – 30 złotych na 30 dni (w promocji, standardowa cena wynosi 40 złotych na 30 dni),

pakiet Sport – 40 złotych na 30 dni (w promocji, standardowa cena wynosi 50 złotych na 30 dni).

Z informacji Grupy Polsat Plus wynika, że powyższe promocje obowiązują do 31 sierpnia 2025 roku.