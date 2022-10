Serwis VOD.pl zakończy działalność po 10 latach istnienia

Czego jak czego, ale tego się nie spodziewaliśmy. Tymczasem dziś Ringier Axel Springer Polska poinformował, że jeszcze w tym roku zostanie zakończona działalność serwisu VOD.pl. To jednak nie jedyne produkty, które zostaną unicestwione – ich lista jest znacznie dłuższa. Dlaczego zdecydowano się na tak drastyczne posunięcie?

Oficjalny koniec VOD.pl

W ostatnich miesiącach serwisy z wideo na żądanie mnożyły się w Polsce jak grzyby po deszczu. Tylko w tym roku do Polski weszły oficjalnie HBO Max (marzec), FlixClassic (kwiecień) i Disney+ (czerwiec), a jeszcze w tym roku lub w pierwszym kwartale 2023 roku klienci w kraju nad Wisłą dostaną dostęp do SkyShowtime.

Konkurencja na tym rynku jest ogromna, bo trzeba pamiętać, że w Polsce dostępne są też m.in. Player, Viaplay, CANAL+ online, Amazon Prime Video i cda.pl, a także VOD.pl. Wygląda jednak na to, że ten ostatni nie potrafi przyciągnąć wystarczająco dużej liczby użytkowników, aby opłacało się go prowadzić.

Wskazują na to dane z badania Mediapanel, według którego w sierpniu 2022 roku najwięcej użytkowników miały serwisy VOD Netflix, HBO Max, Disney+, Player, CANAL+, cda.pl, Amazon Prime Video, Viaplay, TVP i WP.pl. Jak widać, VOD.pl nie ma w TOP 10.

fot. Pixabay

Ringier Axel Springer Polska poinformował, że po dokonaniu przeglądu rentowności poszczególnych obszarów biznesowych, podjęto decyzję o zakończeniu z końcem grudnia br. działalności serwisów Literia.pl i VOD.pl.​ Jest to część większej reakcji na skutki drastycznie rosnących cen oraz na spowolnienie gospodarcze.

Zarząd Ringier Axel Springer Polska podjął bowiem szereg decyzji, nie tylko o zakończeniu działalności ww. serwisów. Z uwagi na rosnące ceny papieru i energii, w grudniu 2022 roku ukaże się ostatnie wydanie papierowe tygodnika Auto Świat – później wszystkie treści będą publikowane w serwisie internetowym autoswiat.pl. Ponadto od stycznia 2023 roku Przegląd sportowy będzie pojawiał się w sprzedaży dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Jednocześnie zarząd Ringier Axel Springer Polska zadecydował o redukcji zatrudnienia też w innych obszarach firmy – zwolnionych zostanie w sumie 8% pracowników, a także zapowiedział, że podjął decyzję o przyznaniu jednorazowego wsparcia finansowego pracownikom otrzymującym miesięczne wynagrodzenie niższe niż średnia krajowa.​

To nie koniec przetasowań na polskim rynku serwisów z wideo na żądanie

Ogłoszenie zamknięcia VOD.pl jest dla nas ogromnym zaskoczeniem. Serwis został uruchomiony we wrześniu 2012 roku i na stałe wpisał się w krajobraz platform z wideo na żądanie w Polsce. Co więcej, jeszcze nie tak dawno, bo w lipcu 2022 roku, wdrożono całkowicie nowy system oceniania, oparty na uroczych kotkach – vodokotach, dzięki którym użytkownicy mieli łatwiej znaleźć odpowiednie dla siebie treści.

Mówi się jednak, że rynek nie lubi próżni i pustka po VOD.pl zostanie szybko wypełniona. Jak zostało wspomniane, do Polski zmierza nowy serwis SkyShowtime. Ponadto latem 2023 roku powstanie nowa platforma, która zostanie udostępniona w Europie w 2024 roku i połączy w sobie Discovery+ oraz HBO Max (w Polsce najprawdopodobniej również Playera, na co wskazuje struktura własnościowa).

Co więcej, (były już) prezes TVP, Jacek Kurski, zapowiedział powstanie nowego serwisu z wideo na żądanie, który ma być jedną lufą, ponieważ w jego skład wejdą dotychczas dostępne TVP VOD i TVP GO. Do tego w planach jest uruchomienie serwisu VOD z treściami edukacyjnymi dla uczniów.

I choć VOD.pl na zawsze zapisze się w naszej pamięci, to jednak musimy pamiętać, że świat nie stoi w miejscu, tylko cały czas idzie do przodu, nierzadko pozostawiając po sobie ofiary, które nie zdołały przetrwać w warunkach, w jakich się znalazły.