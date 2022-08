HBO Max połączy się z Discovery+ już w przyszłym roku. Na co powinniście się przygotować?

Zaledwie kilka dni po wejściu HBO Max do Polski dowiedzieliśmy się, że platforma zostanie połączona z Discovery+. Teraz pojawiło się więcej konkretów na temat tej gigantycznej fuzji – wiemy, kiedy ona nastąpi i czego powinni spodziewać się użytkownicy.

HBO Max w Polsce dopiero zaczęło, a już kończy? Połączenie z Discovery+

HBO Max (dawn. HBO GO) wystartowało w Polsce 8 marca 2022 roku i w dniu premiery skorzystało z niego 329 tysięcy osób, a w ciągu pierwszego tygodnia dostępności ~1,2 mln. Serwis kusił klientów atrakcyjną ofertą na start – każdy, kto do końca marca wykupił subskrypcję, otrzymał dożywotnią zniżkę w wysokości 33% na nią, pod warunkiem jej utrzymania. Osoby, które skorzystały z tej promocji, płacą aktualnie 19,99 złotych, podczas gdy regularna cena wynosi 29,99 złotych miesięcznie.

Niespełna tydzień po uruchomieniu nowej platformy w Polsce dowiedzieliśmy się, że HBO Max zostanie połączone z Discovery+. Wówczas nie padły jednak żadne konkrety, ale właśnie je poznaliśmy. David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery, w trakcie ogłaszania najnowszych wyników finansowych, ujawnił, że HBO Max ma konkurencyjny zestaw funkcji, ale ma problemy z wydajnością i klientami. Z kolei Discovery+ jest lepsze pod względem technologicznym i może stać się rdzeniem nowej usługi, która będzie zawierać zawartość obu serwisów.

David Zaslav jest przekonany, że nowy produkt będzie wspaniały. Kiedy jednak się o tym przekonamy? W pierwszej kolejności zrobią to użytkownicy w Stanach Zjednoczonych – latem 2023 roku. Jeszcze w przyszłym roku nowa platforma wejdzie też do Ameryki Łacińskiej, natomiast do Europy dopiero w 2024 roku, czyli za półtora roku. Najdłużej poczekają mieszkańcy Azji i Pacyfiku oraz nowych rynków w Europie – do końca 2024 roku.

Co połączenie HBO Max i Discovery+ oznacza dla użytkowników?

Na tę chwilę wiadomo jedynie, że żadna z usług nie wchłonie drugiej, tylko powstanie całkowicie nowa platforma z zawartością obu połączonych serwisów. Warto jednak przypomnieć, że w Polsce dostępne jest zarówno HBO Max, jak i kolekcja Discovery+ (ta ostatnia za pośrednictwem platformy Player od grudnia 2020 roku).

Player jest natomiast własnością Grupy TVN, która z kolei należy do Warner Bros. Discovery (a ten koncern powstał zaś z fuzji spółek WarnerMedia i Discovery w kwietniu 2022 roku). Należy więc brać pod uwagę możliwość, że w Polsce Player również może zostać wchłonięty przez nową platformę, powstałą z połączenia HBO Max i Discovery+.