Polacy zaczęli zaciskać pasa. Rezygnują z Netflixa i innych subskrypcji

Spotify do muzyki, Netflix do filmów i seriali oraz Legimi na książki – do każdego wytworu kultury lub oprogramowania możemy uzyskać dziś dostęp za pomocą abonamentu. Polacy wyraźnie jednak zaczęli zaciskać pasa i rezygnować z płatnych subskrypcji.

Polacy rezygnują z Netflixa. Inne usługi subskrypcyjne też tracą użytkowników, ale nie wszystkie

Blue Media, polskie przedsiębiorstwo, zajmujące się tworzeniem rozwiązań technologicznych, od 2017 roku przeprowadza analizę rynku usług subskrypcyjnych. Od początku prowadzenia badań ogólny trend był jeden – coraz więcej Polaków i Polek przekonywało się do korzystania z tej formy dostępu do treści w co najmniej jednej kategorii. W tym roku jest jednak zupełnie inaczej. Patrząc na sytuację w Polsce, nie powinno to szczególnie dziwić.

Badanie przeprowadzone w czerwcu 2022 roku wykazało, że 46% badanych nie korzysta z żadnej internetowej usługi abonamentowej. Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych względem zeszłego roku. Interesujące jest to, że nie przekłada się to na spadek zainteresowania wszystkimi usługami. Tutaj mniejszą popularność niż w 2021 roku zaliczyły gry online (spadek o 1 p.p.), oprogramowanie (3 p.p. na minusie) czy rozszerzone wersje aplikacji sportowych, np. Stravy (spadek o 3 p.p.) oraz serwisy VOD (40% vs 41%). Mocny wzrost widać za to w przypadku platform e-learningowych (z 3% na 6%) oraz do strumieniowania muzyki (z 15% na 18%).

Źródło: Blue Media

Dlaczego jednak Polacy w ogóle decydują się na usługi subskrypcyjne? W tym roku ponad połowa ankietowanych (56%) wskazała na dość oczywisty powód: wygodę korzystania z tego typu usług. Dalej na podium pojawiły się również łatwość korzystania z tego systemu (44% ankietowanych) oraz niższe koszty niż przy każdorazowych opłatach (36% ankietowanych).

Źródło: Blue Media

Oprócz tego Blue Media bada, jak zmienia się domyślna płatność za usługi subskrypcyjne. Tutaj widać wyraźny spadek z roku na rok popularności samodzielnych przelewów – wzrost zaliczają natomiast płatności kartą kredytową oraz za pomocą BLIKA.

Źródło: Blue Media

Czy sytuacja zmieni się w najbliższej przyszłości?

Gdybym miał zajrzeć w szklaną kulę, szukając odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku, to nie miałbym dobrych wieści dla firm, oferujących usługi subskrypcyjne. Liczba osób, które nie będą opłacać żadnego internetowego abonamentu zapewne zaliczy kolejny wzrost o kilka punktów procentowych.

Przyczyną tych zmian będzie sytuacja, której już teraz jesteśmy świadkami. Rosnące ceny prądu oraz ogrzewania spowodują, że ludzie zaczną w pierwszej kolejności rezygnować z tego, co nie jest im potrzebne do przeżycia. W końcu ze Spotify można korzystać za darmo, a 1-2 wizyty w kinie miesięcznie wychodzą taniej niż kilka najpopularniejszych serwisów VOD, opłacanych w tym samym momencie.