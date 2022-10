TVP uruchomiło nowy serwis SwipeTo. Do kogo jest skierowany?

TVP na różne sposoby stara się przyciągnąć osoby w różnym wieku, nie wyłącznie przed telewizory, ale też inne urządzenia, za pośrednictwem których można przekazywać informacje i nie tylko. Właśnie w tym celu powstał nowy serwis SwipeTo. Do kogo jest on kierowany i co można w nim znaleźć?

TVP uruchamiło nowy serwis SwipeTo

Uruchomienie kolejnego serwisu internetowego nie jest niczym nowym ani wyjątkowym, ponieważ regularnie pojawiają się i znikają nowe portale, ale obok powstania SwipeTo nie sposób przejść obojętnie, ponieważ stoi za nim Telewizja Polska.

Centrum Informacji TVP wydało komunikat, w którym informuje, że zarząd Spółki, dostrzegając dynamicznie zmieniający się sposób konsumpcji mediów oraz wzrost znaczenia serwisów onlinowych, zdecydował o uruchomieniu portalu SwipeTo. Od razu poinformowano też, do kogo jest on kierowany i co się w nim znajdzie.

Jak oficjalnie deklaruje Telewizja Polska, SwipeTo to lifestylowy portal, skierowany do tzw. generacji Z oraz pokolenia Y. Pokolenie Y to osoby urodzone w latach 80. i 90., natomiast przedstawiciele Pokolenia Z przyszli na świat po 1995 roku. Nowy serwis internetowy chce zatem dotrzeć do bardzo szerokiego grona, bo zarówno do osób 40+, jak i nastolatków.

Strona główna nowego serwisu Telewizji Polskiej (fot. Tabletowo.pl)

TVP zapewnia, że SwipeTo oferuje użytkownikowi zróżnicowaną ofertę treści, w serwisie obok artykułów znaleźć można podcasty, wideocasty oraz materiały wideo, a treści publikowane w serwisie koncentrują się wokół tematów o charakterze popkulturowym, takich jak: muzyka, sport, gaming, zdrowie psychiczne, film i serial, moda oraz nowe technologie. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości stanie się narzędziem propagandowym dla władzy, podobnie jak Telewizja Polska, której poziom – patrząc z perspektywy dziennikarskiej – jest (delikatnie mówiąc) niezbyt wysoki.

Nowy serwis jest dostępny pod adresem swipeto.pl. Prywatnie stwierdzam, że jego szata graficzna jest całkiem atrakcyjna, choć kojarzy mi się z wyglądem portalu NOIZZ, który należy do Ringier Axel Springer, podobnie jak m.in. Onet, Fakt, Newsweek, Forbes, Komputer Świat i VOD.pl.

To kolejna próba dotarcia TVP do młodszych widzów i użytkowników internetu

Uruchomienie serwisu SwipeTo to tylko jedna z wielu prób dotarcia do większego grona osób. Były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, w sierpniu 2022 roku zapowiedział uruchomienie nowej platformy VOD, która połączy serwisy TVP VOD i TVP GO. Jej celem jest dotarcie do widzów, którzy nie mieli kontaktu z Telewizją Polską. Nie podano daty startu tej nowej, zunifikowanej platformy VOD, ale spodziewamy się, że jej uruchomienie zostanie zainaugurowane w niedalekiej przyszłości.

Kolejną próbą dotarcia do młodszego pokolenia jest uruchomienie serwisu MeduM, który nazywany jest potocznie „edukacyjnym Netflixem”. Jest to projekt ministra edukacji, Przemysława Czarnka, który ma służyć jako wsparcie w nauczaniu przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Na nowej platformie znajdzie się 230 produkcji wideo, przeznaczonych dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Będą to treści patriotyczne, narodowe i historyczne.

Koszt uruchomienia nowego serwisu i jego utrzymania oraz wytworzenia treści, które go niego trafią, wyniesie 29 mln złotych. Nie wiadomo natomiast, ile będzie kosztowało prowadzenie SwipeTo, ale wiadomo, kto za to zapłaci – ja i Ty.