Nowy serwis VOD od dziś w Polsce! Klasyka kina w bardzo przystępnej cenie

Kolejny serwis z wideo na żądanie debiutuje w Polsce. Po niedawnej premierze HBO Max przyszedł czas na FlixClassic. Ta platforma VOD diametralnie różni się jednak od swojej konkurencji, zarówno zawartością, jak i ceną, która jest bardzo przystępna, a przez to atrakcyjna.

FlixClassic to nowy serwis VOD w Polsce z klasyką kina z całego świata w jakości HD

Obecnie biblioteka platformy obejmuje blisko 300 filmów – od wielkich klasyków do kina kultowego i klasy B. Kinomaniacy znajdą tam zarówno evergreeny, jak i zapomniane hity czy prawdziwe perełki kinematografii. Warto podkreślić, że niektórych filmów nie można obejrzeć w innych polskich serwisach z wideo na żądanie. Ponadto wszystkie dostępne są w jakości HD.

Użytkownicy mogą szukać filmów i seriali w dedykowanych zakładkach lub zajrzeć do kolekcji, w których zgromadzono produkcje, spełniające określone kryteria. Są to:

Żelazny kanon z nieśmiertelnymi klasykami i kamieniami milowymi sztuki filmowej; to także przyspieszony kurs historii kina;

Zapomniane perełki – propozycje przede wszystkim dla najbardziej wymagających widzów;

Swobodna jazda – tutaj użytkownicy znajdą zaskakujące połączenie kultowych filmów gatunkowych i najbardziej nietuzinkowych dzieł kina autorskiego;

Gaz do dechy – prawdziwa jazda bez trzymanki, bo można w tej sekcji znaleźć dziwne, a nawet tandetne filmy; kategoria idealna dla fanów kina klasy B.

Chociaż biblioteka serwisu już na start jest bardzo bogata, to będzie ona regularnie wzbogacana o następne filmy. Planowane są m.in. cotygodniowe premiery nowych produkcji, a docelowo w ofercie znajdą się kolejne tytuły z kanonu kina czeskiego, węgierskiego, szwedzkiego, niemieckiego, indyjskiego oraz wielu innych.

Zainteresowani widzowie mogą wykupić dostęp do FlixClassic na dwa sposoby: za 12,99 złotych miesięcznie lub 129,90 złotych za cały rok. Cena jest zatem bardzo atrakcyjna, a w drugim przypadku wychodzi niecałe 11 złotych za jeden miesiąc. Ponadto, w ramach promocji, trwającej od 15 do 29 kwietnia 2022 roku, można zyskać darmowy dostęp do całej biblioteki na 10 dni – wystarczy zapisać się do newslettera na dedykowanej stronie.

Dostęp do FlixClassic możliwy jest przez przeglądarkę internetową oraz aplikacje na systemy Android i iOS, a wkrótce również na smart TV. Jednocześnie można oglądać filmy z platformy na dwóch urządzeniach. Partnerem serwisu są Fundacja Legalna Kultura i portal Filmoterapia.pl.