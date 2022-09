Viaplay ma problemy. A może mieć jeszcze większe przez UOKiK

Nie tak dawno pisaliśmy o kolejnych problemach Viaplay, który regularnie nie potrafi dostosować świadczonych usług do przyzwoitego poziomu. Fani Premier League oraz Bundesligi często nie mogą oglądać w akcji swoich ulubionych drużyn – teraz wreszcie za sprawę ma się zabrać UOKiK.

Viaplay nie ma najlepszego startu w Polsce

Powiedzieć, że od samego początku Viaplay nie działa zbyt dobrze na terenie naszego kraju, to w zasadzie jak nic nie powiedzieć. O problemach tej platformy streamingowej pisaliśmy wiele razy. Skandynawska firma nie potrafi zapewnić podstawowej jakości oferowanych usług, przez co już w sezonie 2021/2022 fani Bundesligi mieli ogromne problemy, żeby w spokoju obejrzeć Der Klassiker (starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund). Czy Viaplay wyciągnęło wnioski od tego czasu? Nie!

Początek sezonu 2022/2023 (czyli sierpień tego roku) to powtórka z rozrywki. Tylko że tym razem było o wiele gorzej, gdyż Viaplay pozyskało prawa do Premier League, jednej najpopularniejszych lig na świecie. Klienci już w pierwszej kolejce mieli problemy z odtworzeniem transmisji, a czara goryczy przelała się podczas multiligi z angielskich rozgrywek (kilka spotkań jest puszczanych w ramach jednej transmisji, a realizator przeskakuje obrazem pomiędzy nimi). Osoby korzystające ze skandynawskiej platformy skrzyknęły się na Twitterze i zaczęły masowo zgłaszać usługę do UOKiK.

Plansza informująca o problemach technicznych ( źródło: twitter.com/sinek_live)

Na reakcję UOKiK nie trzeba było długo czekać

Wbrew pozorom, na reakcję ze strony UOKiK wcale nie trzeba było długo czekać. Jak podaje serwis Wirtualne Media, prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, rozpoczął już postępowanie przeciwko Viaplay. Niespecjalnie nas to dziwi, gdyż usługi są świadczone w niedopuszczalnej jakości, a skandynawska platforma nie ma woli współpracy – jej odpowiedzi do klientów są lakoniczne.

W przypadku występowania jakichkolwiek problemów z odtwarzaniem treści dostępnych na platformie Viaplay, zachęcamy do skorzystania ze wskazówek dostępnych na naszej oficjalnej stronie internetowej. Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące minimalnej przepustowości łącza, a także szczegółowa lista wspieranych obecnie urządzeń. Jeśli pomimo zastosowania się do przedstawionych zaleceń dany problem nadal występuje, zachęcamy naszych subskrybentów do bezpośredniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. biuro prasowe Viaplay

Problem leży w tym, że Biuro Obsługi Klienta nie potrafi pomóc, co mogło zostać gwoździem do trumny i nawet oferowana 25% zniżka tutaj nie pomoże. Departament Komunikacji UOKiK poinformował, że rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające, a w przypadku wykrycia naruszenia interesu klientów grozi kara w wysokości nawet 10% rocznego obrotu.

Na koniec warto jeszcze podkreślić, że miesięczna subskrypcja Viaplay ma wzrosnąć z 34 do aż 55 złotych miesięcznie. Stanie się to w marcu 2023 roku, ale nawet dodanie transmisji z Formuły 1 nie tłumaczy aż takiego wzrostu i może się okazać, że klienci zaczną masowo odchodzić od usług skandynawskiej platformy.