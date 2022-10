InPost kończy z Żabką, ale startuje z loterią sportową

Zazwyczaj odbierasz przesyłki InPost w Żabce? Jeśli tak, to mam dla Ciebie złą informację – już więcej tego nie zrobisz. Firmy właśnie zakończyły swoją współpracę. Jednocześnie InPost startuje z loterią, w której możesz zgarnąć wiele cennych nagród – nawet nowy samochód.

To koniec współpracy

InPost właśnie zakończył długą współpracę z siecią sklepów Żabka. Paczki można było nadawać oraz odbierać w sklepach od 2016 roku, a od początku tego roku w niektórych Żabkach można było spotkać nawet Paczkomaty. Wydawało się więc, że współpraca między firmami układa się bardzo dobrze.

Jednak w ostatnich dniach franczyzobiorcy Żabki zostali poinformowani o zakończeniu współpracy z InPostem. Od 7 października nie można nadawać ani odbierać paczek zarówno przy kasie, jak i specjalnych Paczkomatach znajdujących się w sklepie. Jeśli do 6 października zamówiłeś paczkę do Żabki, to nie musisz się martwić. Takie przesyłki zostaną obsłużone jak dotychczas.

Pilotażowa umowa pomiędzy InPost i Żabką wygasła, strony postanowiły, że nie będą jej odnawiać. Dysponujemy największą w Polsce siecią automatów paczkowych – blisko 18,5 tys. na koniec drugiego kwartału i bardzo dużą siecią PUDO, a w Żabkach było ulokowane około 300 maszyn w wersji InDoor, co było stanowiło znikomy procent całej sieci. Wojciech Kądziołka – rzecznik firmy (dla portalu Wirtualne Media)

W sklepach sieci Żabka klienci nadal będą mogli odbierać oraz nadawać przesyłki obsługiwane przez Pocztę Polską i DHL.

Krótka piłka: InPost rozdaje nagrody

To nie pierwsza taka akcja organizowana przez firmę. Niedawno zakończyła się loteria, w której można było zgarnąć bilety na mecz Polska-Holandia w ramach Ligii Narodów. Teraz natomiast ruszyła loteria Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!, w której można zgarnąć naprawdę atrakcyjne nagrody. Co trzeba zrobić, żeby wygrać jedną z nich?

Do 24 grudnia 2022 roku należy odebrać z Paczkomatu przesyłkę w ciągu maksymalnie 2 godzin włącznie od otrzymania informacji, o tym, że jest ona gotowa do odbioru. Po odebraniu paczki trzeba kliknąć w baner promocyjny znajdujący się w aplikacji, zarejestrować się, wypełniając specjalny formularz i zgarnąć zdrapkę. Po wirtualnym drapaniu od razu dowiecie się, czy wygraliście jedną z nagród natychmiastowych.

Do szybkiego zdobycia jest: 3000 zestawów klocków InPost, 50 hulajnóg elektrycznych Motus, 30 rowerów elektrycznych Motus i 500 słuchawek Bluetooth Lenovo. Po zarejestrowaniu się po 14 października 2022 każdy uczestnik loterii otrzyma również nagrodę gwarantowaną – miesięczny dostęp do serwisu CANAL+ online oraz 15 złotych do wykorzystania w Shopee.

Klienci biorący udział w loterii mają również szanse na zgarnięcie nagrody specjalnej – 5 voucherów na wyjazd do Kataru i Dubaju dla dwóch osób (losowanie odbędzie się 31 października 2022 roku) oraz głównej nagrody, którą jest samochód Ford Mustang MACH-E (jej losowanie zaplanowano na 12 stycznia 2023 roku).

Regulamin loterii promocyjnej (PDF)