Ruszyła wielka promocja Amazon. Produkty Xiaomi, OnePlus, Garmin, LEGO i mnóstwa innych marek nawet kilkadziesiąt procent taniej

Po wielkim wydarzeniu zakupowym, jakim był Amazon Prime Day 2022, przyszła pora na kolejną wyprzedaż produktów, dostępnych na tej platformie. Ekskluzywne Okazje Amazon Prime 2022 właśnie wystartowały i będą dostępne tylko do jutra. Kto może z nich skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc to zrobić?

Warunki skorzystania z promocji Ekskluzywne Okazje Amazon Prime 2022

Zasady promocji są bardzo proste, bo mogą z nich skorzystać wszyscy, aczkolwiek warunkiem jest posiadanie bądź wykupienie usługi Prime. Co ważne, przez pierwsze 30 dni abonament Prime jest całkowicie bezpłatny, choć wymagane jest od razu wybranie sposobu rozliczania kolejnego okresu korzystania z subskrypcji i podpięcie karty płatniczej.

Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza to opłacanie subskrypcji Prime co miesiąc za 10,99 złotych. Zdecydowanie bardziej opłacalnym pakietem jest jednak abonament na rok za 49 złotych. Szczególnie że w ten sposób gwarantujecie sobie dostęp do wszystkich ekskluzywnych promocji Amazon, jakie pojawią się w ciągu następnych 12 miesięcy (w tym Prime Day 2023) i darmowej dostawy, a do tego także do platformy z filmami i serialami na żądanie Prime Video oraz Prime Gaming z grami. Subskrypcję Prime można wykupić na tej stronie internetowej.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime 2022 – lista promocji

Promocja obejmuje produkty różnych marek. Amazon przecenił swój czytnik e-booków Kindle Paperwhite – możecie go kupić od 503,99 złotych (dostępne są trzy wersje: 8 GB, 16 GB i 32 GB z ładowaniem bezprzewodowym). W obniżonych cenach kupicie również smartfony marki OnePlus, w tym zeszłoroczne flagowce, OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime 2022 to też okazja do kupienia smartfonów Xiaomi taniej nawet o 15%, dużo taniej niż w Polsce. Ponadto w ramach tej akcji obniżono również ceny m.in. produktów marki Garmin i Philips, słuchawek Sony, Jabra, Steelseries, JBL i Bose, a także Tefal.

Wszystkie oferty dostępne są na dedykowanej stronie internetowej promocji. Pamiętajcie jednak, że akcja obowiązuje tylko do jutra, tj. do 12 października 2022 roku i jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów abonamentu Prime.

Przy okazji przypominamy, że do 16 października 2022 roku trwa Allegro Smart! Week, a do 17 października 2022 roku promocja na eBay Polska, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet 3000 złotych, kupując urządzenia znanych marek, w tym Apple, Samsunga i Xiaomi.