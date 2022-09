Czarnek chce stworzyć edukacyjnego Netflixa. Aż strach pomyśleć, co tam będzie

Ostatnio głośno było o ministrze Czarnku, w kontekście kontrowersyjnego podręcznika do HiT-u, który okazał się niezłym kitem. Teraz jednak minister chce ze swoim przekazem dotrzeć do młodych Polaków za pomocą bliższych im mediów. Dlatego właśnie powstać ma MeduM, czyli platforma edukacyjna, która ma łączyć w sobie serwis streamingowy z medium społecznościowym. Co się stanie, kiedy minister Przemysław Czarnek połączy ze sobą Netflixa i TikToka? Aż strach pomyśleć.

Przemysław Czarnek chce, by MeduM wpierał HiT

Na oficjalnej stronie rządowej gov.pl możemy znaleźć kilka informacji na temat nowego projektu ministra Czarnka. Celem projektu MeduM (Multimedialnej Edukacji Młodzieży) ma być stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania platformie streamingowej VoD, spełniającej wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców).

Najważniejszą informacją jest to, że platforma ma zostać stworzona jako wsparcie w nauczaniu przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Filmy umieszczone na platformie mają być zgodne z podstawa programową tego przedmiotu. W planach jest powstanie 230 produkcji wideo.

Serwis MeduM ma oferować treści patriotyczne, narodowe i historyczne. Wydaje się, że będzie mieć on zerowe szanse na sukces w czasach tak ostrej konkurencji na rynku platform streamingowych. Przecież by zainteresować treściami młode osoby, trzeba byłoby stanąć w konkury na przykład z Netflixem czy Diseney+. Ale spokojnie, minister Czarnek ma również pomysł na to, jak pozytywnie wpłynąć na popularność serwisu wśród młodzieży.

W praktyce uczniowie mogą zostać w pewnym stopniu zmuszeni do oglądania treści na tej platformie. Wystarczy, że w ramach przygotowania do lekcji HiT-u będą musieli obejrzeć określone treści znajdujące się w serwisie, z których później zostaną odpytani.

Czy najnowszy pomysł ministra nie skończy tak, jak kontrowersyjny podręcznik autorstwa Wojciecha Roszkowskiego do Historii i Teraźniejszości? Warto przypomnieć, że wiele szkół nie zamierza używać tego podręcznika. Tak było na przykład w przypadku wszystkich Łódzkich placówek. Dlatego ministerstwo było zmuszone dopuścić do nauki tego przedmiotu również inne publikacje.

Podręcznik do przedmiotu Historia i Teraźniejszość (źródło: Biały Kruk)

Ile będzie kosztować HiT-owy pomysł?

Sam pomysł to jednak nie wszystko, bo na realizację tak śmiałych zamierzeń potrzebne są niemałe pieniądze. O nich również znajdziemy informacje na rządowych stronach internetowych. Na stworzenie platformy VOD oraz jej utrzymanie ma zostać przeznaczone 7 milionów złotych.

Z kolei na produkcję treści, które mają znaleźć się na platformie, będą do wykorzystania aż 22 miliony złotych. Jeśli powstać ma 230 filmików, to znaczy, że na produkcję każdego z nich zostanie przeznaczone ponad 95 tysięcy złotych.

O szczegółach dotyczących tego, kto będzie odpowiedzialny za produkcję filmów, które mają pojawić się na platformie, dowiemy się wkrótce, ponieważ jeszcze trwa rozpatrywanie zgłoszeń konkursowych. Cały pomysł będzie kosztować niemal 30 milionów złotych.

W Polsce raz na jakiś czas pojawiają się pomysły tworzenia alternatywnych, patriotycznych serwisów społecznościowych. Pamiętacie jeszcze „sukces” polskiego faceooboka, którym miał być serwis Albicla? Bardzo możliwe, że również MeduM podzieli losy tego portalu.