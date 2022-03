HBO Max od dziś w Polsce! Korzystna promocja na start

Choć usługa zadebiutowała w USA 27 maja 2020 roku, to ostatnie 22 miesiące ciągnęły się niczym kilka lat. Nic dziwnego, HBO Max to naprawdę solidna oferta pełna ciekawych filmów i seriali.

HBO Max wystartowało w Polsce

Przed Wami krótka historia usług streamingowych w Polsce od TimeWarner, właściciela HBO. Pod koniec 2010 roku w Europie wystartowało HBO GO, czyli serwis wideo z materiałami na życzenie (VOD – Video On Demand). Usługa była dostępna na kilku platformach – smartfonach, telewizorach, komputerach, a nawet można było ją wykupić w ofercie dekoderów platform cyfrowych Cyfrowego Polsatu i nc+ czy też płacić za nią razem z abonamentem komórkowym.

Możliwość zalogowania się do serwisu HBO Max powinna być dostępna już w godzinach porannych, natomiast aplikacja będzie możliwa do pobrania w różnym czasie w dniu 08.03 (w zależności od urządzenia). March 7, 2022

Pod koniec minionej dekady pewne wady serwisu zaczęły być coraz bardziej widoczne. Brak rozdzielczości 4K, HDR czy dźwięku przestrzennego to tylko wierzchołek góry lodowej. HBO GO nie pozwalało pobierać treści na urządzenie i oglądać ich w trybie offline, brakowało mu jednolitej i intuicyjnej wersji na wspieranych platformach a oferta w Polsce nie pokrywała się z tym do czego mieli dostęp użytkownicy za oceanem.

Na szczęście te wszystkie wady znikają wraz z premierą HBO Max, usługi która po niecałych dwóch latach od premiery w USA trafia do Polski. Od dziś zyskujemy dostęp do treści w wysokiej jakości, jednoczesnego oglądania na 3 urządzeniach, możliwości utworzenia 5 różnych profili oraz pobierania treści i oglądania ich w trybie offline.

Jak widać, HBO Max na mojego smartfona można było pobrać już przed 8:00 rano

Najciekawszą zaletą/nowością dla użytkowników HBO Max z pewnością będą filmy, których dystrybucją zajmuje się Warner Bros. bowiem większość z nich trafi na platformę w dniu kinowej premiery lub niedługo po niej. Dlatego choć w okresie jesienno-zimowym chodziliśmy do kina na „Diunę” czy „Matrix Zmartwychwstania” od dziś możemy je obejrzeć legalnie na smartfonie.

Jeżeli to Was nie przekona, to co powiecie na promocję na start? Jeżeli do 31 marca tego roku zdecydujecie się uruchomić subskrypcję, to będziecie płacić za nią 19,99 złotych miesięcznie. Na zawsze. Jedyny haczyk jest taki, że jeśli zrezygnujecie z oferty i wznowicie ją po czasie, to kolejne opłaty będą wynosić tradycyjne 29,99 złotych. Jeśli więc oferta HBO Max może zatrzymać was na kilka miesięcy lub lat, warto się pospieszyć.

Jeszcze przed 8:30 udało mi się zarejestrować i rozpocząć subskrypcję poprzez przeglądarkę

Czy jest szansa że HBO Max zacznie podgryzać dominującą pozycję Netflixa na polskim rynku? Niewykluczone – po HBO GO i jego wadach nie będziemy raczej płakać, a jego następca ma wiele atutów, które może wykorzystać w walce o subskrybentów.