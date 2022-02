Filmy za darmo! W Polsce rusza społecznościowy serwis VOD od twórców przeglądarki Opera

Serwisów streamingowych ci u nas dostatek. Co prawda, wszyscy czekają, aż do Polski trafi Disney+, ale do tego czasu możemy zapoznać się z innymi świeżymi platformami – takimi jak Loomi.

Reklama

Twórcy przeglądarki Opera tworzą VOD

Opera wciąż eksperymentuje z nowymi funkcjami i usługami. Niedawno firma zaprezentowała przeglądarkę internetową, stworzoną specjalnie dla entuzjastów kryptowalut, a teraz uruchamia w Polsce Loomi – serwis VOD w społecznościowej formule.

Loomi zyskało już finalną wersję. Co nieco na temat tego serwisu mogliśmy dowiedzieć się w grudniu ubiegłego roku. Teraz każdy może sprawdzić nowe VOD od twórców Opery. Co oferuje?

Reklama

Usługa mocno romansuje ze społecznościową stroną oglądania filmów. Podczas seansów będziemy mogli zobaczyć reakcje innych użytkowników serwisu na wydarzenia dziejące się na ekranie. Mało tego: każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat danego fragmentu, komentując daną scenę i zobaczyć uwagi innych. Wiele produkcji będzie opatrzone komentarzem z offu, autorstwa znanych influencerów, dziennikarzy i krytyków.

Serwis nie nastawia się na oferowanie w swojej bibliotece jakichś skostniałych dzieł kinematografii. W bibliotece filmowej znajdą się takie nowości jak Ostatni pojedynek Ridey’a Scotta, Pogromcy duchów: Dziedzictwo czy Venom 2: Carnage.

Dylematy podczas oglądania filmów

„Dylematy” to prawdziwa nazwa wyjątkowej funkcji Loomi. Odnoszą się do interaktywnych quizów, które angażują społeczność w podejmowanie kluczowych decyzji przez głównych bohaterów. Ich wyniki publikowane są później w podsumowaniach, które można przeglądać. Taka funkcja pojawia się na przykład przy filmach Tożsamość, Dziewczyna z tatuażem, Bad Boys for Life czy Manchester by the Sea.

Wspomniani wcześniej influencerzy służący komentarzami do wybranych produkcji, to na przykład youtuber Naruciak, Rafał Gębura (z podcastu „7 metrów pod ziemią”), Astrofaza, ZacharOFF, Tomasz Raczek, Artur Orzech, Globstory, Weronika Truszczyńska czy członkowie ekipy tvgry.

Dzięki takim dodatkom, łatwiej będzie podejmować decyzję co do tego, jaki film wybrać na wieczór. Oprócz tego, w jednym miejscu będą mogli pozostawić swoją opinię czy zapoznać się z interesującymi ciekawostkami o produkcjach. Wszystko to bez opuszczania jednego serwisu.

8 Ocena

Loomi jest darmowe

Użytkownicy nie muszą płacić abonamentu ani opłaty za wypożyczenie, aby oglądać filmy i mogą od razu zacząć oglądać wybrane bezpłatne produkcje dostępne na platformie. Wybór darmowych tytułów jest dokonywany przez społeczność, która głosuje na 5 najlepszych filmów, które chcą oglądać za darmo w nadchodzącym sezonie. Będą się one cyklicznie zmieniać. Pozostałe produkcje, w liczbie ponad 2000, można wypożyczać w cenie od 6,99 zł do 14,99 zł za film.

W tym momencie za darmo można obejrzeć:

Final Fantasy VII: Advent Children (2005), Martwe zło (1981), Tożsamość (2003), Steamboy (2004), Atak na dzielnicę (2011).

Żeby zarejestrować się w serwisie, wystarczy odwiedzić jego główną stronę.

Co prawda Loomi nie zostanie konkurencją dla Netfliksa czy HBO Max, ale nie można jego twórcom odmówić oryginalności. Przecież zwykle podczas filmów rzadko kiedy korzystamy z interaktywnych opcji. Może Loomi to zmieni?