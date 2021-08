CDA uruchamia telewizję w modelu OTT – CDA TV

Nie sposób zliczyć głosów, wieszczących rychły koniec telewizji, którą miałyby wykończyć serwisy VOD. Nic takiego, przynajmniej w najbliższej przyszłości, jednak nie nastąpi. Jej pozycja na rynku usług audiowizualnych jeszcze bardziej się umocni, ponieważ kolejna platforma w Polsce udostępni swoim klientom możliwość oglądania nawet kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Co więcej, część z nich bez dodatkowych opłat.

Platforma CDA cieszy się wśród polskich użytkowników internetu ogromną popularnością, ponieważ umożliwia oglądanie mnóstwa filmów i seriali. Duża część z nich nie jest jednak dostępna dla każdego – aby je obejrzeć, trzeba wykupić subskrypcję CDA Premium, która miesięcznie kosztuje od 19,99 złotych (cena zależy od wybranej metody płatności). Nowi subskrybenci mogą skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego bez żadnych opłat.

Reklama

CDA uruchamia telewizję CDA TV. Jak wygląda oferta i cennik?

Nie bez przyczyny powyżej pojawił się wątek CDA Premium, ponieważ tylko jego użytkownicy będą mogli oglądać telewizję CDA TV. Zostanie ona udostępniona w modelu OTT, czyli przez internet, tak samo w formie subskrypcji, czyli bez długoterminowej umowy, z możliwością zrezygnowania w dowolnym momencie.

W ramach subskrypcji CDA Premium użytkownicy otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do Pakietu Powszechnego, zawierającego kanały, które obejmuje zasada „must carry, must offer”. Są to TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV 4, TV Puls i regionalna stacja TVP (za Wirtualne Media).

Za dodatkowe 4 złote opłaty do subskrypcji CDA Premium (razem zapłacą zatem 23,99 złotych miesięcznie) użytkownicy dostaną natomiast dostęp do blisko 40 kanałów telewizyjnych, zawierającego m.in. programy Kino Polska, Music Box i Polsat Viasat Nature. Co więcej, w jego przypadku obowiązuje 14-dniowy, bezpłatny okres testowy.

Pakiet Start daje dostęp do prawie 40 kanałów telewizyjnych (źródło: CDA)

Ponadto do wyboru będzie też Pakiet Podstawowy, którego cenę ustalono na 30 złotych miesięcznie. Obejmuje on prawie 90 kanałów telewizyjnych, w tym programy z grupy BBC i Filmbox. Pakiet ten nie jest już objęty dwutygodniowym okresem testowym.

Pakiet Podstawowy zawiera blisko 90 kanałów telewizyjnych (źródło: CDA)

CDA TV będzie można oglądać na komputerze za pośrednictwem strony cda.pl/tv, na urządzeniach mobilnych w aplikacji CDA oraz na smart TV. Co ważne, telewizja OTT od CDA ma być dostępna także podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej. Większość kanałów nadawana będzie w rozdzielczości Full HD, natomiast na czterech stacjach wkrótce zwiększy się ona do 4K.

Telewizja CDA TV zostanie oficjalnie uruchomiona 9 sierpnia 2021 roku.