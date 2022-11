Najlepsze smartfony Samsunga taniej na Black Friday 2022

Kupiliście już nowy smartfon w promocji na Black Friday 2022? Jeśli (jeszcze) nie, to może Was skusić promocyjna oferta Samsunga, który z okazji tegorocznego Czarnego Piątku obniżył ceny swoich najlepszych smartfonów (i nie tylko).

Do Czarnego Piątku w Polsce przylgnęła łatka Fake Friday. Jej nazwa wzięła się od strony internetowej o tej samej nazwie, która umożliwia sprawdzenie historii cen danego produktu w poprzednich miesiącach. Producent z Korei Południowej, podobnie jak na Black Friday 2021, naprawdę mocno obniżył ceny swoich najlepszych smartfonów – dzięki obniżkom można je kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Promocja na Galaxy S22 na Black Friday 2022

Jeśli wolicie smartfony o klasycznej budowie, to w obniżonej cenie kupicie Galaxy S22 – wersja 8/128 GB dostępna jest w oficjalnej polskiej dystrybucji za 3499 złotych, a konfiguracja 8/256 GB za 3699 złotych. Z uwagi na niewielką różnicę w cenie, zdecydowanie warto wybrać wariant 256 GB, gdyż Galaxy S22 nie obsługuje kart pamięci, a flagowca kupuje się na lata i opłaca się zadbać o to, aby przez ten czas nie zabrakło miejsca w pamięci wewnętrznej urządzenia. Musicie też wiedzieć, że kupując Galaxy S22 w sklepie Samsunga, dostaniecie rabat w wysokości 30% na Galaxy Buds 2 Pro, podczas gdy x-kom dorzuca w prezencie głośnik JBL Flip Essential 2 (aby go otrzymać, należy w koszyku wpisać kod rabatowy jbl-flip).

Trzeba jednak powiedzieć, że nie jest to rekordowa obniżka, gdyż w przeszłości zdarzały się już okazje, dzięki którym można było kupić Galaxy S22 w podobnie atrakcyjnej cenie. Mimo wszystko warto odnotować tę promocję, tak samo jak fakt, że Galaxy S22+ 128 GB obecnie sprzedawany jest za 4549 złotych, a 256 GB za 4699 złotych. Z kolei Galaxy S22 Ultra 128 GB kupicie w oficjalnej polskiej dystrybucji od 5349 złotych, 256 GB od 5799 złotych, a 512 GB od 5999 złotych. Ten artykuł przypomni Wam, ile ww. modele kosztowały w dniu polskiej premiery.

Składane smartfony Samsunga taniej na Black Friday 2022

Jeżeli natomiast marzył się Wam składany smartfon, to Samsung mocno obniżył ceny składaków z serii Galaxy Z na Black Friday 2022:

Galaxy Z Flip 4 128 GB za 4299 złotych (cena w dniu premiery 5149 złotych),

Galaxy Z Flip 4 256 GB za 4599 złotych (cena w dniu premiery – 5449 złotych), również w wersji Bespoke Edition na stronie Samsunga,

Galaxy Z Flip 4 512 GB za 5149 złotych (cena w dniu premiery 5999 złotych).

Co więcej, w Orange możecie kupić zestaw, w skład którego wchodzi Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Watch 4 44 mm LTE (eSIM) za 5480 złotych – zaoszczędzicie ~570 złotych w porównaniu do sytuacji, gdybyście kupowali oba urządzenia osobno, bowiem smartwatch obecnie kosztuje od 899 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Przy okazji Black Friday 2022 w obniżonych cenach kupicie również Galaxy Z Fold 4:

12/256 GB od 6999 złotych (cena w dniu premiery 8399 złotych),

12/512 GB od 7599 złotych (cena w dniu premiery 8999 złotych),

12/1 TB za 8699 złotych (cena w dniu premiery 9999 złotych), dostępny tylko w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga.

Przy okazji przypominamy, że na Black Friday 2022 Samsung obniżył też ceny Galaxy Watch 4 Classic i Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5 Pro (45 mm Bluetooth od 1749 złotych, 45 mm LTE od 1949 złotych).