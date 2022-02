Oto ceny Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra w Polsce!

Najnowsze smartfony Samsunga wreszcie zadebiutowały – po wielu długich tygodniach przecieków (obstawiamy, kiedy zaczną się wysypywać pierwsze informacje o Galaxy S23? ;)). Na temat Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra wiemy już wszystko – czas wreszcie poznać ceny modeli w Polsce i ofertę przedsprzedażową.

Pierwszy raz w historii serii Galaxy S mamy do czynienia z sytuacją, w której jej przedstawiciele różnią się pod względem wzornictwa. Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus wyglądem nawiązują do modeli poprzedniej generacji, czyli Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus, z kolei Galaxy S22 Ultra to model będący duchowym następcą, owszem, ale wcale nie Galaxy S21 Ultra 5G, a Galaxy Note 20 Ultra. Kanciasta bryła i rysik to domena nołtów – eSki zawsze były bardziej obłe.

No dobrze, ale to już na pewno zdążyliście zauważyć na zdjęciach prasowych. Specyfikację poszczególnych modeli też już raczej macie obcykaną. Ale nieco inaczej powinna wyglądać sytuacja z cenami – te próbowały wyciekać przed premierą, ale z ograniczonym zasięgiem i z nie do końca pewnych źródeł.

Ceny smartfonów z serii Galaxy S22 w Polsce

Nie przedłużając – ceny poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy S22 8/128: 3999 złotych,

Samsung Galaxy S22 8/256: 4199 złotych,

Samsung Galaxy S22 Plus 8/128: 4999 złotych,

Samsung Galaxy S22 Plus 8/256: 5199 złotych,

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128: 5899 złotych,

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256: 6399 złotych,

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512: 6899 złotych.

Ciekawie wśród nich nowości plasuje się zaprezentowany nie tak dawno Galaxy S21 FE, którego cena to 3499 złotych (za 8/128). Trudno go porównywać bezpośrednio z Galaxy S22 czy Galaxy S22 Plus ze względu na przekątną ekranu gdzieś pomiędzy tymi modelami, raczej należy go traktować jako uzupełnienie portfolio.

Początkowo patrząc też na ceny Galaxy S22 Ultra można było uznać, że jest bardzo korzystna. Sęk w tym, że jest to kwota, jaką przyjdzie nam wydać za model z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, podczas gdy Galaxy S21 Ultra 5G kosztował w dniu premiery 5749 złotych, ale… z 12 GB i 128 GB pamięci. Przy czym nowa eSka ma rysik, którego nie trzeba dokupować osobno.

A jak to wygląda w porównaniu do Galaxy Note 20 Ultra w momencie polskiej premiery? Za ten model trzeba było zapłacić 5949 złotych w wersji 12/256. Czyli w teorii jest korzystniej, bo cena startuje z niższego poziomu, ale w praktyce trzeba porównywać wersje z 12 GB RAM – a w przypadku Galaxy S22 Ultra to ma być kwota rzędu 6399 złotych.

A jak to jest w przypadku pozostałych dwóch modeli? Dla porównania załączam ceny poprzedniej generacji eSek w dniu debiutu w Polsce:

Galaxy S21 8/128: 3899 złotych,

Galaxy S21 8/256: 4099 złotych,

Galaxy S21 Plus 8/128: 4799 złotych,

Galaxy S21 Plus 8/256: 4999 złotych,

Galaxy S21 Ultra 5G 12/128: 5749 złotych,

Galaxy S21 UItra 5G 12/256: 5999 złotych,

Galaxy S21 Ultra 5G 16/512: 6549 złotych.

Oferta przedsprzedażowa

Jeśli chodzi o ofertę przedsprzedażową, tutaj do zapamiętania macie wyjątkowo dwie daty. Przedsprzedaż Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus kończy się bowiem 10 marca, z kolei Galaxy S22 Ultra – sporo wcześniej, bo 24 lutego. W każdym przypadku jednak mamy do czynienia z taką samą ofertą.

Każdy, kto zdecyduje się kupić jedną z nowości Samsunga, otrzyma w ramach gratisu słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro (o wartości ok. 800 złotych) oraz możliwość odkupu telefonu (np. przy Galaxy S21 Ultra w dobrym stanie ma to być nawet 3000 złotych – szczegóły jednak będą dostępne w regulaminie odkupu).

Jeśli chcecie sobie odświeżyć informacje na temat specyfikacji wszystkich trzech modeli, zajrzyjcie do tego wpisu.

Ceny nowych flagowców Samsunga w euro:

Galaxy S22 8 GB/128 GB – 849 euro

Galaxy S22 8 GB/256 GB – 899 euro

Galaxy S22+ 8 GB/128 GB – 1049 euro

Galaxy S22+ 8 GB/256 GB – 1099 euro

Galaxy S22 Ultra 8 GB/128 GB – 1249 euro

Galaxy S22 Ultra 12 GB/256 GB – 1349 euro

Galaxy S22 Ultra 12 GB/512 GB – 1449 euro

Galaxy S22 Ultra 12 GB/1 TB – 1649 euro

*podane powyżej ceny obowiązują w Niemczech

Ceny nowych smartfonów z serii Galaxy S w Stanach Zjednoczonych: