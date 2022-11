Aplikacje Google zaczynają sensownie działać na tabletach i składanych smartfonach

Google co prawda nie ma w swojej ofercie zaprojektowanego przez siebie tabletu lub składanego smartfona, ale to tylko kwestia czasu, aż takie urządzenia pojawią się w sprzedaży. I już teraz firma przygotowuje rozwiązania programowe, które mogą się przydać.

Łatwiejsza obsługa aplikacji Google na dużym ekranie

W wielu przypadkach – niestety – aplikacje działające na tabletach są tylko zeskalowanymi programami znanymi ze smartfonów. Bywa, że dodatkowe miejsce na ekranie jest w tragiczny sposób marnowane i nie oferują one żadnych dodatkowych opcji związanych z wielozadaniowością. Do tej pory bardzo podobnie rzecz się miała z aplikacjami Google, co powoli się zmienia.

Gigant z Mountain View poinformował o nowej aktualizacji swoich aplikacji wchodzących w skład pakietu Workspace, która dodaje kilka istotnych ulepszeń. Co takiego się zmienia?

Teraz można będzie swobodnie przerzucać tekst lub obrazy między aplikacją Slides, a innymi apkami Google. To znacznie ułatwi pracę, jeśli będziemy mieć otwarte różne programy w trybie podzielonego ekranu.

Oprócz tego, podobne drobiazgi trafią do Dysku Google. Apka umożliwi teraz przeciąganie i upuszczanie plików oraz folderów w oknie podglądu zawartości dysku – zarówno w trybie pojedynczego okna, jak i dwóch.

I jeszcze jedna ważna zmiana: Dokumenty Google zyskają pełne wsparcie myszy komputerowych. Oznacza to, że możliwe będzie wygodne zaznaczanie tekstu za pomocą gestu kliknięcia i przytrzymania lewego klawisza myszy.

Pixel Tablet już się rozgrzewa

Google nie bez powodu wprowadza tego typu ulepszenia w swoich głównych aplikacjach. Firma będzie musiała czymś nas oczarować, jeśli zechce zwrócić uwagę na swój nowy tablet. Producent zapowiedział już jego premierę i poznaliśmy jego wygląd oraz kilka podstawowych rzeczy, w tym to, że w środku działać będzie procesor Tensor G2.

Google Pixel Tablet (źródło: Made by Google)

Niektórzy sugerują, że Mountain View chce wystawić do zawodów konkurenta dla flagowych konstrukcji Galaxy Tab Samsunga. Jeśli tak, to szykują się ciekawe zmagania! Zwłaszcza, że produkty Koreańczyków już teraz mają całą masę przydatnych ulepszeń związanych z obsługą urządzeń i nakładką One UI.

Pixel Tablet powinien zostać zaprezentowany w 2023 roku, ale oficjalnej daty premiery jeszcze nie podano.