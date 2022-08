Mały czy składany smartfon? Asus Zenfone 9 vs Samsung Galaxy Z Flip 4

Asus Zenfone 9 to jeden z mniejszych smartfonów, jakie aktualnie można kupić na rynku (ale – wbrew pozorom – nie najmniejszy!). Samsung Galaxy Z Flip 4 z kolei to najciekawszy ze składanych jak klapka smartfonów dostępnych w sprzedaży. Korzystając z okazji, że oba urządzenia są jeszcze w moich rękach, postanowiłam je ze sobą porównać. A dlaczego by nie!

Mały smartfon vs składany smartfon

Przyznaję, do powstania tego tekstu zainspirował mnie jeden z Czytelników Tabletowo, który w komentarzach zapytał czy lepiej zainwestować w mały smartfon, czy jednak w większy, który się składa w pół.

Uważam, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. W grę wchodzą właściwie wyłącznie nasze preferencje – albo wolimy sprzęt, który jest węższy, ale i znacznie wyższy, albo decydujemy się na telefon, który jest szerszy i grubszy, gdy nie jest używany, ale też ma większy ekran (i widoczne zagięcie po środku), gdy jest wykorzystywany.

Dzisiejszym tekstem nie odpowiem zatem na pytanie co lepiej wybrać w ujęciu ogólnym – mały smartfon czy składany. Pokażę natomiast rzeczywiste różnice pomiędzy dwoma urządzeniami, które są przedstawicielami każdej z tych grup.

Będzie to o tyle ciekawe, że mamy tu do czynienia z najdroższym wariantem Zenfone’a 9 (16/256) – za 4299 złotych i najtańszą opcją Galaxy Z Flip 4 (8/128) – za 5149 złotych. Nie dlatego, że ma to większy sens (bo raczej nie ma – jeśli już porównywać, to najlepiej takie same konfiguracje, a Zenfone 9 w opcji 8/128 kosztuje sporo mniej, bo 3799 złotych), ale akurat takie edycje obu modeli trafiły do mnie na testy.

Porównanie specyfikacji Asus Zenfone 9 vs Samsung Galaxy Z Flip 4

Asus Zenfone 9 Samsung Galaxy Z Flip 4 wyświetlacz AMOLED, 5,9″, 2400×1080, 120 Hz Dynamic AMOLED 2x 6,7” 2640×1080 pikseli 120 Hz zewnętrzny ekran brak AMOLED 1,9” 512×260 pikseli procesor Snapdragon 8+ Gen 1 z Adreno 730 Snapdragon 8+ Gen 1 z Adreno 730 aparat główny 50 Mpix f/1.9 2.0 µm OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 1,4 µm FOV: 113 ̊ 12 Mpix f/1.8 1,8μm OIS, ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 1,12μm, FOV: 123˚ aparat przedni 12 Mpix f/2.4 10 Mpix f/2.4 RAM 16 GB 8 GB pamięć 256 GB 128 GB dual SIM tak tak, ale tylko nanoSIM + eSIM system Android 12 z Zen UI Android 12 z OneUI 4.1.1 klasa odporności IP68 IPX8 głośniki stereo stereo gniazdo 3.5 mm jack audio tak nie czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi w ekranie pojemność akumulatora 4300 mAh 3700 mAh ładowanie 30 W

(ładowarka w zestawie) 25 W moduły łączności 5G, Bluetooth 5.2, WiFi ax, NFC, GPS 5G, Bluetooth 5.2, WiFi ax, NFC, GPS wymiary 146,5 x 68,1 x 9,1 mm złożony: 71,9 x 84,9 x 17,1 mmrozłożony: 71,9 x 165,2 x 6,9 mm waga 169 g 187 g cena 8/128 GB: 3799 złotych8/256 GB: 3999 złotych16/256 GB: 4299 złotych 8/128: 5149 złotych8/256: 5499 złotych8/512: 5999 złotych

Co wynika z powyższej tabeli? Przede wszystkim to, że oba smartfony powinny oferować flagową wydajność i… można się obawiać o ich czas pracy.

Co jest podobne?

procesor – Snapdragon 8+ Gen 1 z Adreno 730,

zastosowane moduły łączności,

obecność głośników stereo,

odporność na warunki zewnętrzne,

pamięć UFS 3.1,

system Android 12 (ale różne nakładki).

Co przemawia za Asusem Zenfone 9?

większa pojemność akumulatora (4300 vs 3700 mAh),

dual SIM realizowany za sprawą dwóch fizycznych slotów kart nanoSIM (we Flipie druga karta musi być wirtualna – eSIM),

gniazdo 3.5 mm jack,

minimalnie wyższa moc ładowania (30 vs 25 W),

niższa masa (169 vs 187 g),

ładowarka w zestawie sprzedażowym,

nagrywanie wideo maksymalnie w 8K 24 fps (vs 4K 60 fps).

Co przemawia za Samsungiem Galaxy Z Flip 4?

obecność dwóch ekranów,

możliwość wykorzystywania głównego aparatu do selfie z opcją podglądu na ekranie zewnętrznym,

czytnik linii papilarnych w ekranie,

ładowanie indukcyjne i zwrotne,

maksymalny zoom 10x (vs 8x w Zenfonie 9),

możliwość składania (Zenfone’a zapewne też można złożyć… ale tylko raz ;)),

wzornictwo bardziej “pro”.

Działanie i benchmarkowanie

Jeśli chodzi o samo działanie, tutaj warto dodać kilka słów – w bezpośrednim porównaniu oba modele są bardzo szybkie i wydajne, równie szybko otwierają poszczególne aplikacje w pętli, przy czym tutaj delikatnie wygrywa Asus ze względu na dwukrotnie większą ilość RAM. Stąd też warto wziąć na to poprawkę – porównując oba modele w wersjach 8/128 jest spora szansa, że działałyby dokładnie tak samo.

Co ciekawe, wyniki w testach syntetycznych są podobne – w Wild Life Extreme Asus Zenfone 9 uzyskał 2800 punktów (najgorsza pętla: 1153), natomiast Samsung Galaxy Z Flip – 2792 punkty (1483). Dodam jeszcze, że pod obciążeniem to Galaxy Z Flip 4 staje się zauważalnie ciepły i wpada w throttling, co pokazuje też stabilność wyników na poziomie 41,2% (vs 53,1% w Zenfonie 9), która mówi sama za siebie.

Co ciekawe jednak, to właśnie Zenfone 9 staje się odczuwalnie bardziej gorący względem Galaxy Z Flipa 4 – temperatura komponentów, wskazywana przez 3DMark, to – odpowiednio – 45 i 41 stopni. W rzeczywistości jednak temperatura obudowy Asusa jest jeszcze wyższa – co zresztą możecie zauważyć na poniższych zdjęciach.

Różnica w czasie pracy baterii – Zenfone 9 vs Galaxy Z Flip 4

Co do zasady, czas działania Samsunga Galaxy Z Flip 4 można zamknąć w krótkich słowach: na WiFi 4-4,5 h SoT, na danych mobilnych – 2,5-3,5 h.

W przypadku Asusa Zenfone 9 jest zauważalnie lepiej. Na WiFi SoT to najczęściej ok. 5-6,5 h, podczas gdy na danych mobilnych – 4-5,5 h.

Czas ładowania w obu przypadkach jest do siebie bardzo zbliżony i wynosi ok. 1,5 godziny. A to z kolei stawia w lepszym świetle Zenfona’a, który przecież ma bardziej pojemny akumulator, ale i wspiera nieco szybsze ładowanie.

Porównanie aparatów Asusa Zenfone 9 vs Samsung Galaxy Z Flip 4

W każdej parze po lewej Asus Zenfone 9, po prawej – Samsung Galaxy Z Flip 4:

tryb portretowy tryb portretowy 8x 10x tryb nocny tryb nocny tryb nocny tryb nocny tryb portretowy tryb portretowy tryb nocny tryb nocny ultraszeroki ultraszeroki tryb nocny tryb nocny tryb nocny tryb nocny ostrość zbugiła się w tle kadru

Patrząc na zdjęcia wykonane za pomocą obu smartfonów, trudno nie odnieść wrażenia, że w ogólnym rozrachunku Samsung Galaxy Z Flip 4 jest o oczko wyżej, jeśli chodzi o jakość, niż Asus Zenfone 9.

Na pierwszy rzut oka fotografie z obu modeli wyglądają dobrze. Wszystko rozchodzi się jednak o detale. Oczywiście, zdjęcia różnią się kolorami, bo każdy z telefonów inaczej je odwzorowuje (co ciekawe, prawda zawsze leżała gdzieś pośrodku), więc nie stanowi to dla mnie większego punktu odniesienia.

Przyjrzyjcie się dokładnie – w zdjęciach z Samsunga z reguły widać więcej szczegółów i kadry są bardziej ostre. Na zdjęciach drzew poszczególne gałęzie pokryte liśćmi wyglądają jak gałęzie pokryte liśćmi, a nie z wyostrzonymi pikselami, które próbują tworzyć jakąś całość. Dodatkowo w Galaxy Z Flip 4 lepiej działa automatyczny HDR.

Nie jest jednak tak, że w zdjęciach z głównego aparatu jednoznacznie wygrywa Samsung. Asus też potrafi zaskoczyć – na zdjęciu z parkingu to właśnie na zdjęciach z Zenfone’a 9 widoczne są kraty wentylacyjne, których u konkurenta nie widać. W zdjęciu portretowym kwiatów to Zenfone bardzo dobrze odciął kwiatki od tła, gdzie Samsung sobie z tym nie poradził. Na regulaminie osiedlowego zbiornika wodnego, to właśnie na zdjęciu z Asusa wyraźniej można przeczytać, że jest zakaz kąpieli zwierząt domowych.

W zdjęciach nocnych kolory z Asusa potrafią się zlewać, tworząc skupiska kolorów (plus widoczny jest dużo większy szum), natomiast w Samsungu algorytmy wyostrzające pracują pełną parą, robiąc naprawdę fajną robotę – również w ultraszerokim kącie, kiedy Zenfone 9 oddaje nam do obejrzenia ciemny kadr bez wyrazu.

A skoro już jesteśmy przy ultraszerokim kącie – w Samsungu jest nieco szerszy, ale to nie ma większego znaczenia – ważniejsze jest, że robi bardziej szczegółowe i ostre zdjęcia.

Pod względem zoomu żaden z telefonów nie pokazuje się z dobrej strony. I co z tego, że Galaxy Z Flip 4 pozwala na 10-krotny zoom, jak i tak nie wykorzystacie go do niczego – podobnie zresztą, jak tego 8-krotnego z Zenfone’a 9.

Podsumowanie

Oba smartfony działają super szybko, ale zastosowany w nich procesor Snapdragon 8+ Gen 1 uwielbia wręcz się nagrzewać do niekomfortowych temperatur przy większym obciążeniu – z naciskiem na Asusa.

Gdybym sama miala wybierać pomiędzy Asusem Zenfone 9 a Samsungiem Galaxy Z Flip 4, miałabym nie lada zagwozdkę. Bo to starcie z gatunku serce vs rozum. Przekonuje mnie poręczność na co dzień, dłuższy czas pracy i cena tego pierwszego, ale jednak składana konstrukcja i lepszy aparat drugiego odgrywają w tym starciu szalenie ważną rolę.

Jak już jednak wspomniałam wcześniej, nie sądzę, by ktoś stawał przed wyborem pomiędzy Asusem Zenfone 9 a Samsungiem Galaxy Z Flip 4. Ale gdyby jednak tak było, który model byście wybrali?

Zagłosujcie, proszę, w krótkiej ankiecie: