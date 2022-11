Black Week w Orange z rabatami do (w teorii) ponad 1000 złotych

Play, Plus i T-Mobile przedstawili już swoje czarnotygodniowe promocje. Teraz zrobiło to też Orange. Jakie okazje operator przygotował dla klientów w ramach Black Week 2022? Mamy też bardzo korzystną informację dla osób, które planują wziąć udział w Orange Warsaw Festiwal 2023. Zainteresowani?

Promocje Orange na Black Week 2022

W tym roku nie ma Black Friday – jest Black Week, który u niektórych trwa nawet dłużej niż tydzień. W przypadku Orange jednak równe siedem dni – od 22 do 28 listopada 2022 roku. Co operator przygotował dla klientów? Oferta obejmuje różne urządzenia (zarówno z abonamentem, jak i bez umowy), a rabaty przekraczają nawet kwotę 1000 złotych.

Przede wszystkim operator przedłużył promocję na zestaw, w skład którego wchodzi smartfon Samsung Galaxy Z Flip 4 512 GB i smartwatch Samsung Galaxy Watch 44 mm LTE (eSIM). W sklepie internetowym Orange zapłacicie za niego 5480 złotych (można jednorazowo lub w 36 ratach 0%). Aktualnie Galaxy Z Flip 4 512 GB kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji 5149 złotych, a Galaxy Watch 4 44 mm LTE od 899 złotych. Oznacza to, że zaoszczędzicie co najmniej ~570 złotych (sam operator podaje informację o rabacie w wysokości 1008 złotych).

Ponadto w promocji można kupić (bez umowy) również m.in. Redmi 10 5G za 999 złotych, Motorolę edge 30 neo za 1749 złotych czy Motorolę moto g62 5G za 1099 złotych. Z kolei z abonamentem dostaniecie na przykład OPPO Reno 7 5G za 2115 złotych albo zestaw, w skład którego wchodzi Galaxy Z Fold 4 256 GB i Galaxy Watch 4 44 mm LTE (eSIM) za 7416 złotych.

To oferty, które cenowo wypadają lepiej lub przynajmniej tak samo, jak w innych sklepach albo u innych operatorów. W kilku przypadkach Orange bowiem niestety przegrywa cenowo, na co wpływ ma też fakt, że wiele sklepów i producentów też obniżyło ceny z okazji Black Week i operator nie jest w stanie z nimi wygrać, dlatego warto sprawdzić przed zakupem, czy gdzieś indziej dany sprzęt aktualnie przypadkiem nie jest dostępny w niższej cenie.

Wszystkie oferty znajdziecie na dedykowanej stronie internetowej.

Rabaty na bilety na Orange Warsaw Festiwal 2023

Jeśli wybieracie się na OWF 2023, to z pewnością zainteresuje Was rabat na bilety. Klienci operatora mogą dostać 15% zniżkę na nie. Aby otrzymać kod rabatowy, musicie wysłać SMS o treści OWF na numer 693 (jeśli kupujecie bilety na platformie eBilet) lub ASOWF na taki sam numer – 693 (jeżeli kupujecie bilety w AlterSklepie). Kod rabatowy przyjdzie do Was w SMS-ie zwrotnym.

Co ważne: jeden kod rabatowy umożliwia zakupienie tylko dwóch biletów ze zniżką z wyłączeniem biletów VIP i biletów ze zniżką dla dzieci. Jeżeli chcecie kupić więcej biletów z rabatem, musicie wysłać SMS z innego numeru w sieci Orange.

Orange Warsaw Festiwal 2023 odbędzie się 2 i 3 czerwca 2023 roku. Do tej pory potwierdzono, że wystąpią na nim Sam Smith i zespół The 1975. Wybieracie się?