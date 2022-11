HONOR Magic Vs debiutuje! Czy producent poprawił swojego „składaka”?

Rynek składanych smartfonów powiększa się z każdym rokiem. Kolejne firmy oferują swoje modele w tej kategorii, wprowadzając przy tym poprawki i innowacje. Doskonałym przykładem jest wydany dzisiaj HONOR Magic Vs, czyli drugi składany smartfon w portfolio tego producenta.

Drugi, ale czy lepszy?

Na początku tego roku HONOR zaprezentował model Magic V, będący jednocześnie pierwszym w historii marki „składakiem”. Oferował on topową specyfikację, ale również niezwykle zaporową cenę. Za podstawowy model trzeba było bowiem zapłacić w Chinach aż 9999 juanów, czyli około 6400 złotych.

Honor Magic V

Debiutujące dziś urządzenie ma być bezpośrednim rozwinięciem serii składanych smartfonów od tego chińskiego producenta. Jak się okazuje, ma on nie tylko lepszą specyfikację, ale kosztuje też znacznie mniej.

Honor Magic Vs – specyfikacja techniczna

Sercem nowego smartfona Honor jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli zdecydowanie topowa jednostka. Pamięci operacyjnej jest z kolei 8 GB, 12 GB lub 16 GB – w zależności od wybranego wariantu.

Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,45 cala. Do jego produkcji użyto technologii OLED, a rozdzielczość wyświetlanego obrazu to 2560 x 1080 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, natomiast maksymalna jasność to 1200 nitów.

Honor Magic Vs (fot. producenta)

Za rozkładanie się HONOR Magic Vs odpowiada przeprojektowany zawias, którego struktura bazuje tym razem na 4 zamiast na 92 częściach, jak miało to miejsce w modelu bez „s” w nazwie. Mimo to HONOR deklaruje, że wytrzymałość nadal jest na wysokim poziomie, a Magic Vs ma deklarowaną żywotność na poziomie 400 tysięcy rozłożeń. To dwa razy więcej niż jego poprzednik.

Wyświetlacz wewnętrzny może pochwalić się przekątną 7,9 cala oraz rozdzielczością 2272 x 1984 piksele. Matryca to, podobnie jak w ekranie zewnętrznym, OLED, zaś częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz. Jasność sięga z kolei 800 nitów.

Honor Magic Vs (fot. producenta)

Na pleckach urządzenia znalazły się trzy aparaty. Główny to model Sony IMX800, a jego rozdzielczość wynosi 54 Mpix. Pozostałe dwa to: ultraszerokokątny aparat 50 Mpix z autofocusem oraz teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym i matrycą 8 Mpix. Ponadto w otworze w ekranie zewnętrznym znalazła się jedna kamerka do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.

Akumulator zamontowany wewnątrz smartfona ma pojemność 5000 mAh, a klienci będą mogli naładować go przewodowo z mocą 66 W. Czytnik linii papilarnych został wbudowany w przycisk Power, a dodatkowo HONOR Magic Vs wspiera NFC i 5G.

Jakby tego było mało, to nowy składany smartfon występuje w dwóch wariantach: standardowym i Ultimate. Ten drugi jest o tyle ciekawy, że wspiera obsługiwanie smartfona rysikiem. Oficjalny stylus dedykowany do Magic Vs nazywa się Magic-Pen.

7 Ocena

Cena i dostępność

HONOR Magic Vs dostępny jest w przedsprzedaży w Chinach już od dziś. Najtańsza opcja wariantu standardowego (8 GB + 256 GB) kosztuje 7499 juanów (około 4800 złotych), a najdroższa (12 GB + 512 GB) 8999 juanów (około 5700 złotych). Za wariant Ultimate z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej należy z kolei zapłacić 10888 juanów, czyli około 6900 złotych.

Urządzenie występuje łącznie w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnym, cyjanowym i pomarańczowym dla wariantu standardowego oraz czarnym i złotym dla Ultimate. Producent dodatkowo zadeklarował, że standardowa wersja, bez obsługi rysika, trafi na rynek globalny w pierwszym kwartale 2023 roku.