Spadek cen smartwatchy Samsunga. Te zegarki dawno nie były tak tanie

Podczas trwających dni promocji organizowanych z okazji Black Friday, warto wyszukiwać promocji, które rzeczywiście wiążą się z obniżką cen. Porównywarki ukazujące ich historię są bardzo przydatne. Między innymi dzięki nim możemy się zorientować, że smartwatche Samsunga dawno nie były równie tanie, jak teraz.

Galaxy Watch 4 Classic tanio jak (prawie) nigdy

Jeśli kiedykolwiek spoglądaliśmy bardziej przychylnym okiem na smartwatche Samsunga, naszej uwadze nie mogły ujść zegarki z linii Galaxy Watch Classic. Piąta generacja tych urządzeń to wciąż świeży produkt, którego ceny będą jeszcze przez jakiś czas mocno się trzymać. Za to modele Galaxy Watch 4 Classic można teraz znaleźć znacznie taniej. I to w oficjalnej dystrybucji.

Klasyczne wersje smartwatchy Samsunga charakteryzują się bardziej szlachetnym wyglądem od swoich podstawowych edycji. Z powodzeniem „udają” klasyczne czasomierze z okrągłą tarczą, przez co mogą być dobrym dodatkiem nie tylko dla osób aktywnych, ale też nie zepsują stylówki z marynarką. I to właśnie na niższe ceny edycji Classic zwróciliśmy uwagę.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic | fot. Tabletowo.pl

Praktycznie u wszystkich partnerów Samsunga, a także w oficjalnym sklepie producenta, Galaxy Watch 4 Classic kosztuje teraz 849 złotych w wersji 42 mm. Opcja 46 mm to koszt przynajmniej 999 złotych, co też nie jest wysoką ceną, jak na ten model. Podstawowe Galaxy Watch 4 są jeszcze tańsze – Galaxy Watch 4 (40 mm) można dostać już za 699 złotych.

9.1 Ocena

Historia cen Galaxy Watch 4 Classic

Gdyby rzucić okiem na to, jak w ostatnich miesiącach kształtowały się ceny poszczególnych modeli smartwatchy, bez problemu doszlibyśmy do wniosku, że tak tanio nie było od miesięcy. Równie niska cena za Galaxy Watch 4 Classic w wersji 42 pojawiła się na krótko w lipcu tego roku. Od tamtego czasu wzrastała. Miała także spadki, ale nigdy już nie osiągnęła pułapu 849 złotych.

Ostatnie 3 miesiące i ceny Galaxy Watch 4 Classic 42 mm (fot. skapiec.pl)

Można spodziewać się, że podczas tygodnia poprzedzającego Black Friday, gdzieniegdzie pojawią się równie dobre obniżki cen. Jak widać, raczej nie ma co liczyć na to, że producenci zaczną oddawać sprzęt za pół darmo, ale z pewnością uda się namierzyć okazje podobne do tej, gdzie historyczne ceny są w przeważającej większości wyższe niż aktualne. Udanych łowów!