Forza Horizon znika z bibliotek graczy! Microsoft zwraca środki

Pierwsza zasada współpracy z graczami brzmi: nigdy nie próbuj wkurzać graczy. Najwidoczniej Microsoft zapomniał, że odbieranie graczom kupionych przez nich tytułów powoduje złamanie regulaminu już przy pierwszym punkcie.

Forza Horizon w rekordowo niskiej cenie

Kilka dni temu w serwisach zajmujących się wyłapywaniem promocji pojawiła się prawdziwa bomba – Forza Horizon 5 + Forza Horizon 4 w edycjach premium ze szwedzkiego Microsoft Store za dosłownie kilka złotych. W polskim sklepie cena za taki zestaw wynosiła 350 złotych, natomiast w szwedzkim, po przewalutowaniu z 7,59 szwedzkich koron, zakup wynosił nas ~3,25 złotych. Można się zatem domyślić, że z promocji skorzystała masa graczy. Wygląda jednak na to, że dla Microsoftu – za duża.

Od rana w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia, na których widać, że Microsoft zwraca pieniądze za dokonany w sklepie zakup i odbiera graczom z biblioteki w aplikacji Xboxa pakiet gier z serii Forza Horizon. Patrząc na skalę sytuacji przez pryzmat mojego prywatnego konta na kilku stronach, widać, że wielu graczy nie jest z tej sytuacji zadowolonych.

Tak właśnie wygląda sytuacja, gdy próbujesz skorzystać z promocji w sklepie Microsoftu. (Źródło: Karol Kunat / Tabletowo.pl)

Microsoft, ucz się od Electronic Arts

Nie wierzę, że to piszę, ale Electronic Arts zachowało się w podobnej sytuacji lepiej od giganta z Redmond. W połowie sierpnia na indyjskim Epic Games Store pojawił się równie spektakularny błąd cenowy. Debiutująca we wrześniu FIFA 23 była przez pewien moment dostępna w cenie 4,80 rupii indyjskich zamiast 4799 rupii za edycję Ultimate Edition. Kurs waluty w dniu promocji oznaczał, że polski gracz miałby do zapłacenia kwotę 29 groszy za najbardziej wypasioną wersję gry.

Co zrobiło w tej sytuacji EA? Wydało oficjalny komunikat do kupujących, o treści:

„Strzeliliśmy sobie spektakularnego samobója, oferując zakup FIFA 23 w przedsprzedaży na Epic Games Store po niewłaściwej cenie. Był to błąd po naszej sronie i chcemy dać Wam znać, że wszystkie pre-ordery zostaną zrealizowane w powyższej kwocie” EA Sports FIFA Team

Zarówno w przypadku FIFA 23 jak i Forza Horizon nie wiemy, ilu graczy mogło skorzystać ze spektakularnej promocji. Problem polega na tym, że Electronic Arts obróciło całą sytuację na korzyść graczy. Microsoft postanowił natomiast, że gracze, którzy skorzystali z błędu, będą pamiętały, że dwie świetne gry zostały usunięte z ich biblioteki. I że firma nie postarała się wyjść z tej sytuacji z twarzą. A taki niesmak potrafi pozostać na bardzo długo.