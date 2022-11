Jak szybki internet mają polscy operatorzy? T-Mobile deklasuje konkurencję

Prędkość internetu to – obok zasięgu i stabilności połączenia – najistotniejszy parametr dla klientów. SpeedTest.pl opublikował najnowsze rankingi prędkości transmisji danych w sieciach mobilnych i na łączach domowych. T-Mobile w nich bryluje, ale konkurencja również (w większości) nie ma się czego wstydzić.

Prędkość internetu mobilnego w Polsce (październik 2022)

Co ważne, SpeedTest.pl bierze pod uwagę pomiary wykonane w sieciach 3G, 4G i 5G, i podaje sumaryczne wyniki, podczas gdy RFBenchmark uwzględnia tylko testy w technologiach 3G i 4G, a 5G już nie. Według tego ostatniego benchmarku, w sieciach 4G najwyższą średnią prędkość pobierania danych osiągnęli w październiku 2022 roku klienci T-Mobile (39,4 Mbit/s), a w technologii 3G – Plusa (7,2 Mbit/s).

Mimo to również w rankingu SepedTest.pl T-Mobile zajęło pierwsze miejsce, zarówno pod względem średniej prędkości pobierania danych (44 Mbit/s), jak i ich wysyłania (11,5 Mbit/s). Jedynie w aspekcie opóźnienia musiało ustąpić dwóm konkurentom – Orange i Play (odpowiednio 28 ms i 30 ms vs 31 ms).

Tak samo jak w poprzednich miesiącach, również w październikowym rankingu SpeedTest.pl Plus ulokował się na ostatniej, czwartej pozycji. Podobnie jak we wrześniowym zestawieniu, to jedyny operator, który nie przekroczył 40 Mbit/s średniej prędkości pobierania danych, mimo że jego 5G jest znacznie szybsze niż 5G konkurencji, a do tego ma największy zasięg w Polsce.

Prędkość internetu domowego w Polsce (październik 2022)

T-Mobile ma również najszybszy internet domowy, przynajmniej pod względem średniej prędkości pobierania danych (222,5 Mbit/s), gdyż najwyższą – jak zwykle – zapewnia INEA dzięki temu, że duża część klientów tej firmy korzysta z łącz symetrycznych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to ogólny ranking internetu domowego. W gronie operatorów ogólnopolskich najszybszą średnią prędkość pobierania danych zapewniło w październiku 2022 roku UPC – 205,8 Mbit/s. T-Mobile, które do tej pory brylowało, znalazło się dopiero na ósmym miejscu z marnym wynikiem 28,2 Mbit/s.

Ranking ogólnopolskich dostawców internetu światłowodowego FTTH obejmuje tylko dwie pozycje: Orange i Netia. Ten pierwszy zapewnił w październiku 2022 roku najwyższą średnią prędkość pobierania danych (257,9 Mbit/s) i najniższe opóźnienie (11 ms), natomiast drugi najwyższą średnią prędkość wysyłania danych (98,6 Mbit/s).