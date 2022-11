Każdy klient chce korzystać z jak najszybszego internetu. Operatorzy sukcesywnie modernizują swoją infrastrukturę i uruchamiają kolejne stacje bazowe, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników sieci. Kto jednak zapewnia najszybsze połączenie?

Jak szybki internet jest w Orange, Play, Plus i T-Mobile?

RFBenchmark opublikował dziś najnowszy raport, oparty na 151929 pomiarach, wykonanych w październiku 2022 roku. Jak zwykle zdecydowaną większość wykonano podczas połączenia z siecią LTE (95,11%), natomiast pozostałą cześć w sieci WCDMA (4,89%). Co ważne, RFBenchmark nie uwzględnia technologii 5G, w przeciwieństwie do platformy SpeedTest.pl.

Październikowy ranking nie przyniósł zmiany na fotelu lidera w kategorii pobierania danych w sieci LTE. Ponownie najwyższą średnią prędkość zapewniło T-Mobile – 39,7 Mbit/s, podobnie jak we wrześniu br. Na drugim miejscu ulokowało się Orange z wynikiem 35,8 Mbit/s. To znacznie mniej niż miesiąc wcześniej, bowiem wtedy mogło pochwalić się średnio 38 Mbit/s.

Na trzecim miejscu jest Play, w którego sieci LTE klienci osiągnęli średnią prędkość pobierania danych na poziomie 32,9 Mbit/s. Tu również zauważamy spadek względem września – o 1,8 Mbit/s. Na ostatniej pozycji ulokował się Plus z wynikiem zaledwie 26,7 Mbit/s (miesiąc wcześniej 30 Mbit/s).

W aspekcie średniej prędkości wysyłania danych T-Mobile już nie jest liderem – jest nim Play (20,7 Mbit/s). Drugie miejsce należy do Orange (19 Mbit/s), a dopiero trzecie do T-Mobile (18,4 Mbit/s). Ostatni, ponownie, jest Plus (17 Mbit/s). Play zapewnił również najniższe średnie opóźnienie (ping) – 29,7 ms. Dalej kolejność operatorów też jest taka sama jak w przypadku średniej prędkości wysyłania danych: Orange (30,2 ms), T-Mobile (32 ms) i Plus (36,4 ms). Co ważne: im niższy ping, tym lepiej.

W technologii 3G to jednak Plus jest liderem

Podczas gdy internet LTE Plusa zostaje w tyle względem internetu pozostałych operatorów, sieć 3G Plusa umożliwia najszybsze pobieranie danych – 7,2 Mbit/s. Dla porównania, w T-Mobile jest to 5 Mbit/s, w Orange 4,3 Mbit/s, a w Play 3 Mbit/s.

Pod względem prędkości wysyłania danych królują ex aeqo Orange i T-Mobile (2,9 Mbit/s), a Plus jest dopiero za nimi (2,7 Mbit/s). Play znów jest tutaj na szarym końcu (1,6 Mbit/s). Opóźnienia natomiast lepiej przemilczeć, gdyż są one bardzo wysokie – od 44,5 ms w Plusie, przez 41,2 ms w Orange i 51,5 ms w Play, do aż 58,8 ms w T-Mobile.

W niedalekiej przyszłości prędkość internetu w sieci 3G prawdopodobnie przestanie być jednak badana, gdyż część operatorów już zapowiedziała wyłączenie tej technologii – T-Mobile do końca 2023 roku, a Orange do 2025 roku,