Android 13 dostępny dla tabletów z rodziny Samsung Galaxy Tab S8

Producent z Korei Południowej kontynuuje udostępnianie aktualizacji systemu dla swoich urządzeń. Po szeregu smartfonów przyszedł czas na pierwsze tablety – Android 13 zaczął trafiać do posiadaczy modeli z serii Galaxy Tab S8.

Android 13 z One UI dostępny dla tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S8

W pierwszej kolejności Koreańczycy udostępnili aktualizację dla flagowych smartfonów Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra – jeszcze w październiku 2022 roku, w którym oficjalnie zaprezentowano nowy interfejs One UI 5, bazujący na Androidzie 13. Od początku listopada ruszyła prawdziwa lawina aktualizacji, do tej pory, zgodnie z harmonogramem, dostały ją już modele z serii Galaxy S21, Galaxy S20 i Galaxy Note 20 oraz Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G, a także Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4.

Dziś natomiast ruszył proces udostępniania aktualizacji dla tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S8, które zadebiutowały oficjalnie tego samego dnia, co flagowe smartfony z linii Galaxy S22. W przeciwieństwie jednak do nich, musiały poczekać na nowy system i One UI nieco dłużej. Posiadacze tych tabletów wielokrotnie pytali, kiedy producent ją udostępni – ich oczekiwanie właśnie dobiegło końca.

fot. Szymon Baliński / Tabletowo.pl

Koreańczycy rozpoczęli udostępnianie systemu Android 13 dla modeli Galaxy Tab S8 (nowa wersja firmware – X706BXXU2BVK4), Galaxy Tab S8+ (X806BXXU2BVK4) i Galaxy Tab S8 Ultra (X906BXXU2BVK4). Jeżeli tablet sam Was nie poinformował o dostępności nowego oprogramowania, sprawdźcie ręcznie w Ustawieniach, w zakładce Aktualizacje oprogramowania, czy przypadkiem nie można jej wywołać.

Aktualizacja niedostępna?

Jeżeli ręczne sprawdzenie dostępności systemu Android 13 wraz z One UI 5 nie skończy się możliwością pobrania i zainstalowania zaktualizowanego oprogramowania, nie pozostaje Wam nic, jak uzbroić się w cierpliwość. Każda aktualizacja jest bowiem udostępniona etapami i niektórzy dostaną ją nieco później, a jeżeli urządzenie pochodzi od operatora, być może jeszcze później (to częste zjawisko, lecz mimo wszystko nie standard).

Warto jeszcze dodać, że wraz z systemem Android 13 i One UI 5 tablety z serii Samsung Galaxy Tab S8 otrzymują również najnowsze poprawki zabezpieczeń z listopada 2022 roku.

Ponadto według harmonogramu dla rynku europejskiego aktualizację do Androida 13 otrzymają w listopadzie jeszcze Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+ oraz Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3.