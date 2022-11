Windows 11 spowalnia gry? Microsoft potwierdza

Windows 11 nie jest jeszcze najlepszym systemem pod gry. Czasami bywa tak, że te nieco wolniej działają na najnowszym dziecku Microsoftu. Podobnie jest w przypadku aktualizacji 22H2, co potwierdza amerykańska firma!

Reklama

Windows 11 nie dla graczy

Jeżeli jesteś graczem i zastanawiasz się nad przeniesieniem na Windows 11, ponieważ wcześniej jeszcze nie zdążyłeś tego zrobić, może wstrzymaj się z tą decyzją jeszcze chwilę. Okazuje się bowiem, iż Windows 11 może spowalniać działanie gier, a nawet zawieszać system. Odpowiedzialna za to jest aktualizacja o nazwie „22H2”. Wydawać by się mogło, że problem dotyczy tylko tej konkretnej łatki, ale już w przeszłości byliśmy świadkami przecież podobnych sytuacji z innymi patchami do Windowsa 11.

Obecnie zaledwie 15,44 procent komputerów PC na całym świecie działa pod kontrolą systemu Windows 11. Zaufanie społeczności do tego oprogramowania nie jest duże i jest to związane właśnie z wieloma problemami. Właściciele PC z AMD już od roku skarżą się na spadki płynności. Co wiemy o najnowszym błędzie?

22H2 odpowiedzialne za problemy

Microsoft przestał automatycznie aktualizować urządzenia, których dotyczy problem, do wersji systemu Windows 11 22H2. To właśnie ta łatka ma powodować problemy z grami. Technologiczny gigant przyznał, że nieumyślnie umożliwił debugowanie wydajności GPU. Nie wiadomo jednak, ile aplikacji ma ten problem i jak długo będzie trwało jego rozwiązanie. Co możecie zrobić, jeżeli mierzycie się właśnie z czymś takim? Rozwiązań jest kilka!

Najprostszym z nich będzie przywrócenie poprzedniej wersji systemu Windows, a także zaktualizowanie gier do ich najnowszych patchów. Nie korzystaj także z automatycznych aktualizacji w systemie Microsoftu – to najlepszy sposób na długotrwałe unikanie błędów, ponieważ łatki możesz samemu, ręcznie, instalować po sprawdzeniu w internecie czy użytkownicy nie skarżą się na nie.

Miejmy jednak nadzieję, że Microsoft weźmie się wreszcie na poważnie za aktualizowanie swojego systemu i poprawi problemy użytkowników z układami AMD oraz aktualizację 22H2. W końcu sam system do najtańszych nie należy, a tutaj trzeba mierzyć się z poważnymi problemami!